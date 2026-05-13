  Ipl 2026 Points Table Update Gujarat Titans Reaches Number One Spot

IPL 2026 Points Table: गुजरातच्या विजयानंतर गुणतालिकेत मोठी उलथापालथ! दोन संघांना फटका तर 'हा' संघ पहिल्या स्थानी 'विराजमान'

IPL 2026 मध्ये गुजरात टायटन्सने सनरायझर्स हैदराबादला हरवून गुणतालिकेत पहिले स्थान पटकावले आहे. आरसीबी आणि हैदराबादची घसरण झाली असून मुंबई इंडियन्स प्लेऑफच्या शर्यतीतून बाहेर पडली आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 08:10 AM
IPL 2026 Points Table (Photo Credit- X)

  • गुजरातच्या विजयानंतर गुणतालिकेत मोठी उलथापालथ!
  • दोन संघांना बसला फटका
  • ‘हा’ संघ पहिल्या स्थानी ‘विराजमान’
मुंबई: इंडियन प्रीमियर लीगच्या (IPL) चालू हंगामात सध्या कमालीचा रोमांच पाहायला मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत बाद होण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या संघांनी अशा प्रकारे पुनरागमन केले आहे की, प्रस्थापित संघांची गणिते बिघडली आहेत. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखालील गुजरात टायटन्सने (GT) जबरदस्त कामगिरी करत गुणतालिकेत थेट पहिल्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. यामुळे अव्वल चारमधील चुरस वाढली असून दोन प्रमुख संघांना आपले स्थान गमवावे लागले आहे.

हैदराबादचा पराभव आणि गुजरातचे ‘कमबॅक’

मंगळवारी झालेल्या सामन्यात गुजरात टायटन्सने सनरायझर्स हैदराबादवर (SRH) दणदणीत विजय मिळवला. या विजयासोबतच गुजरातचे आता 8 विजयांसह 16 गुण झाले असून ते गुणतालिकेत पहिल्या स्थानी पोहोचले आहेत. सलग पाच सामन्यांत विजय मिळवून गुजरातने आपले प्लेऑफमधील स्थान जवळपास निश्चित केले आहे. कर्णधार शुभमन गिलच्या आक्रमक नेतृत्वाखाली संघाने पुन्हा एकदा विजेतेपदासाठी प्रबळ दावेदारी सादर केली आहे.

RCB आणि हैदराबादची घसरण; नेट रनरेटचा फटका

गुजरातच्या या मुसंडीमुळे रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (RCB) आणि सनरायझर्स हैदराबाद या दोन संघांना मोठा फटका बसला आहे. यापूर्वी अव्वल स्थानी असलेल्या आरसीबीला आता दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागत आहे. आरसीबी आणि हैदराबाद या दोन्ही संघांचे प्रत्येकी 14 गुण आहेत, मात्र सरस नेट रनरेटच्या जोरावर आरसीबी दुसऱ्या, तर हैदराबाद तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. दुसरीकडे, पंजाब किंग्स 13 गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे, मात्र सलग चार पराभवांमुळे पंजाबच्या प्लेऑफ प्रवेशावर टांगती तलवार आहे.

CSK आणि राजस्थान रॉयल्स शर्यतीत कायम

गुणतालिकेत सध्या अव्वल चारच्या बाहेर असले तरी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आणि राजस्थान रॉयल्स (RR) अजूनही शर्यतीत कायम आहेत. या दोन्ही संघांचे प्रत्येकी 12 गुण असून, पुढील एका विजयामुळे त्यांचे 14 गुण होतील. यामुळे अव्वल चारमधील समीकरणे पुन्हा एकदा बदलू शकतात. चेन्नई आणि राजस्थानच्या अनुभवामुळे प्लेऑफची ही लढाई शेवटच्या सामन्यापर्यंत रंगण्याची चिन्हे आहेत.

मुंबई आणि लखनौ बाहेर; आज आरसीबीला पुन्हा संधी

सध्याच्या स्थितीनुसार, पाचवेळा विजेतेपद मिळवणारा मुंबई इंडियन्स (MI) आणि लखनौ सुपर जायंट्स (LSG) हे संघ प्लेऑफच्या शर्यतीतून अधिकृतपणे बाहेर पडले आहेत. मुंबई 9 व्या तर लखनऊ 10 व्या स्थानावर संघर्ष करत आहेत. आज आयपीएलमध्ये आरसीबी आणि कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) यांच्यात हायव्होल्टेज सामना होणार आहे. जर आरसीबीने आज विजय मिळवला, तर त्यांना पुन्हा एकदा पहिल्या क्रमांकावर पोहोचण्याची संधी आहे. दुसरीकडे, केकेआरला आजचा सामना जिंकणे अनिवार्य आहे; अन्यथा त्यांचाही या हंगामातील प्रवास संपुष्टात येईल. त्यामुळे आजचा सामना गुणतालिकेच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.

Published On: May 13, 2026 | 08:09 AM

