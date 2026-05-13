IPL 2026 Points Table: गुजरातच्या विजयानंतर गुणतालिकेत मोठी उलथापालथ! दोन संघांना फटका तर ‘हा’ संघ पहिल्या स्थानी ‘विराजमान’

मंगळवारी झालेल्या सामन्यात गुजरात टायटन्सने सनरायझर्स हैदराबादवर (SRH) दणदणीत विजय मिळवला. या विजयासोबतच गुजरातचे आता 8 विजयांसह 16 गुण झाले असून ते गुणतालिकेत पहिल्या स्थानी पोहोचले आहेत. सलग पाच सामन्यांत विजय मिळवून गुजरातने आपले प्लेऑफमधील स्थान जवळपास निश्चित केले आहे. कर्णधार शुभमन गिलच्या आक्रमक नेतृत्वाखाली संघाने पुन्हा एकदा विजेतेपदासाठी प्रबळ दावेदारी सादर केली आहे.
गुजरातच्या या मुसंडीमुळे रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (RCB) आणि सनरायझर्स हैदराबाद या दोन संघांना मोठा फटका बसला आहे. यापूर्वी अव्वल स्थानी असलेल्या आरसीबीला आता दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागत आहे. आरसीबी आणि हैदराबाद या दोन्ही संघांचे प्रत्येकी 14 गुण आहेत, मात्र सरस नेट रनरेटच्या जोरावर आरसीबी दुसऱ्या, तर हैदराबाद तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. दुसरीकडे, पंजाब किंग्स 13 गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर आहे, मात्र सलग चार पराभवांमुळे पंजाबच्या प्लेऑफ प्रवेशावर टांगती तलवार आहे.
गुणतालिकेत सध्या अव्वल चारच्या बाहेर असले तरी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आणि राजस्थान रॉयल्स (RR) अजूनही शर्यतीत कायम आहेत. या दोन्ही संघांचे प्रत्येकी 12 गुण असून, पुढील एका विजयामुळे त्यांचे 14 गुण होतील. यामुळे अव्वल चारमधील समीकरणे पुन्हा एकदा बदलू शकतात. चेन्नई आणि राजस्थानच्या अनुभवामुळे प्लेऑफची ही लढाई शेवटच्या सामन्यापर्यंत रंगण्याची चिन्हे आहेत.
सध्याच्या स्थितीनुसार, पाचवेळा विजेतेपद मिळवणारा मुंबई इंडियन्स (MI) आणि लखनौ सुपर जायंट्स (LSG) हे संघ प्लेऑफच्या शर्यतीतून अधिकृतपणे बाहेर पडले आहेत. मुंबई 9 व्या तर लखनऊ 10 व्या स्थानावर संघर्ष करत आहेत. आज आयपीएलमध्ये आरसीबी आणि कोलकाता नाईट रायडर्स (KKR) यांच्यात हायव्होल्टेज सामना होणार आहे. जर आरसीबीने आज विजय मिळवला, तर त्यांना पुन्हा एकदा पहिल्या क्रमांकावर पोहोचण्याची संधी आहे. दुसरीकडे, केकेआरला आजचा सामना जिंकणे अनिवार्य आहे; अन्यथा त्यांचाही या हंगामातील प्रवास संपुष्टात येईल. त्यामुळे आजचा सामना गुणतालिकेच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
