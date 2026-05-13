Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Government Increases Gold Silver Import Duty To 15 Percent Impact On Prices

Gold-Silver Duty Hike: पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर सरकारचा मोठा निर्णय, सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क आता १५ टक्के

केंद्र सरकारने सोन्या-चांदीच्या आयात शुल्कात १५ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे. वाढती व्यापार तूट आणि परकीय चलन साठ्यावरील ताण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, सुवर्णप्रेमींवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 07:45 AM
Gold-Silver Duty Hike (Photo Credit - X)

Gold-Silver Duty Hike (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:
  • पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर सरकारचा मोठा निर्णय
  • सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क आता १५ टक्के
  • आजपासूनच दरवाढ लागू
Gold-Silver Duty Hike News: जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि देशांतर्गत आर्थिक गणिते लक्षात घेता, केंद्र सरकारने सोन्या-चांदीच्या आयात शुल्कात (Import Duty) मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने आता हे शुल्क १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले असून, आजपासूनच हे नवीन दर लागू झाले आहेत. या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात सोन्या-चांदीच्या किमती वाढण्याची शक्यता असून, दुसरीकडे तस्करी वाढण्याची भीतीही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

आयात शुल्काचे नवीन गणित काय?

रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, सरकारने सोन्या-चांदीच्या आयातीवर १० टक्के ‘मूळ सीमा शुल्क’ (Basic Customs Duty) आणि ५ टक्के ‘कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर’ (AIDC) लागू केला आहे. यामुळे एकूण प्रभावी आयात शुल्क आता ६ टक्क्यांवरून थेट १५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. ‘इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन’चे (IBJA) राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता यांनी सांगितले की, “चालू खात्यातील तूट (CAD) नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने हे धाडसी पाऊल उचलले आहे. सोन्याच्या किमती आधीच उच्चांकी स्तरावर असताना, या निर्णयामुळे मागणीवर परिणाम होऊ शकतो.”

पंतप्रधान मोदींचे देशवासीयांना विशेष आवाहन

भारत आपल्या गरजेच्या एकूण वापरापैकी जवळपास पूर्ण सोने परदेशातून आयात करतो. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि जागतिक आर्थिक संकट पाहता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना विशेष आवाहन केले आहे. “येत्या एक वर्षापर्यंत नागरिकांनी सोन्याची खरेदी टाळण्याचा प्रयत्न करावा,” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. परकीय चलन साठ्यावरील ताण कमी करण्यासाठी आणि रुपयाचे मूल्य टिकवून ठेवण्यासाठी हे आवाहन अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.

Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांना मोठा धक्का! मुंबई-पुण्यासह देशभरात सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढ, चांदीही झाली महाग

तस्करी वाढण्याची भीती आणि तज्ज्ञांचा इशारा

आयात शुल्कात मोठी वाढ झाल्यामुळे सोन्याच्या तस्करीला पुन्हा एकदा उधाण येण्याची शक्यता धातु क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. २०२४ च्या मध्यंतरी जेव्हा शुल्कात कपात करण्यात आली होती, तेव्हा तस्करीच्या प्रमाणात मोठी घट झाली होती. मात्र, आता शुल्क वाढल्याने अवैध मार्गाने सोने भारतात आणणाऱ्यांना मोठा नफा मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे. मुंबईतील एका आघाडीच्या बुलियन डीलरच्या मते, “सध्याच्या किमती पाहता, तस्करांसाठी ही एक मोठी संधी ठरू शकते, ज्यामुळे कायदेशीर व्यापारावर परिणाम होईल.”

व्यापार तूट कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न

गेल्या काही आठवड्यांपासून भारत सरकार सोन्याच्या आयातीवर नियंत्रण मिळवण्याचे सातत्याने प्रयत्न करत आहे. सरकारने यापूर्वी ३ टक्के एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (IGST) लागू केला होता, ज्यामुळे बँकांनी महिनाभर आयात थांबवली होती. परिणामी, एप्रिल महिन्यात सोन्याची आयात जवळपास ३० वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आली होती. आता आयात शुल्कात १५ टक्के वाढ झाल्यामुळे आयातीचे प्रमाण आणखी घटण्याची शक्यता आहे, ज्याचा सकारात्मक परिणाम भारताच्या व्यापार तुटीवर (Trade Deficit) होऊ शकतो.

आर्थिक नियोजनात महिलांचा टक्का वाढला! Bandhan Life च्या पॉलिसीधारकांमध्ये 35 टक्क्यांची मोठी झेप

Web Title: Government increases gold silver import duty to 15 percent impact on prices

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 13, 2026 | 07:44 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Buy vs Rent: घर घेणं फायद्याचं की भाड्याने राहणं? काय आहे रिअल इस्टेटचा 1% Rule, जो वाचवू शकतो तुमचे लाखो रुपये!
1

Buy vs Rent: घर घेणं फायद्याचं की भाड्याने राहणं? काय आहे रिअल इस्टेटचा 1% Rule, जो वाचवू शकतो तुमचे लाखो रुपये!

कमी किमतीचा EMI तुमच्यासाठी ठरु शकतो तोट्याचा, TV किंवा Phone खरेदी करण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टी जाणून घ्या
2

कमी किमतीचा EMI तुमच्यासाठी ठरु शकतो तोट्याचा, TV किंवा Phone खरेदी करण्यापूर्वी ‘या’ गोष्टी जाणून घ्या

8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?
3

8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?

Pension च्या पैशांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! गंभीर आजारपणात काढता येणार हक्काचे पैसे; ‘या’ लोकांना होणार फायदा
4

Pension च्या पैशांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय! गंभीर आजारपणात काढता येणार हक्काचे पैसे; ‘या’ लोकांना होणार फायदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

May 17, 2026 | 08:33 AM
World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला

World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला

May 17, 2026 | 08:30 AM
माझं स्वप्नातलं मंदिर, 40 वर्षांत व्यक्तीने एकट्याने बनवलं हुबेहूब Dream Temple; कुठे आहे ते जाणून घ्या

माझं स्वप्नातलं मंदिर, 40 वर्षांत व्यक्तीने एकट्याने बनवलं हुबेहूब Dream Temple; कुठे आहे ते जाणून घ्या

May 17, 2026 | 08:30 AM
Numberlogy: अधिक महिन्याच्या सुरुवातीला या मुलांकाच्या लोकांना होईल अपेक्षित फायदा

Numberlogy: अधिक महिन्याच्या सुरुवातीला या मुलांकाच्या लोकांना होईल अपेक्षित फायदा

May 17, 2026 | 08:30 AM
Sangli Crime: सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह

Sangli Crime: सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह

May 17, 2026 | 08:26 AM
PM Modi : भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक विजय! नेदरलँड्सने PM मोदींना परत केला 1000 वर्षांनंतर चोळ साम्राज्याचा ‘हा’ अमूल्य ठेवा

PM Modi : भारताचा सर्वात मोठा सांस्कृतिक विजय! नेदरलँड्सने PM मोदींना परत केला 1000 वर्षांनंतर चोळ साम्राज्याचा ‘हा’ अमूल्य ठेवा

May 17, 2026 | 08:26 AM
मुंबईची तहान भागणार! समुद्राचे पाणी गोड होणार; मनोरी समुद्रजल निःक्षारीकरण प्रकल्पाला अखेर CRZ ची मंजुरी

मुंबईची तहान भागणार! समुद्राचे पाणी गोड होणार; मनोरी समुद्रजल निःक्षारीकरण प्रकल्पाला अखेर CRZ ची मंजुरी

May 17, 2026 | 08:16 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM