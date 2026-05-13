Gold-Silver Duty Hike: पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानंतर सरकारचा मोठा निर्णय, सोन्या-चांदीवरील आयात शुल्क आता १५ टक्के

रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, सरकारने सोन्या-चांदीच्या आयातीवर १० टक्के ‘मूळ सीमा शुल्क’ (Basic Customs Duty) आणि ५ टक्के ‘कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर’ (AIDC) लागू केला आहे. यामुळे एकूण प्रभावी आयात शुल्क आता ६ टक्क्यांवरून थेट १५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. ‘इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन’चे (IBJA) राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र मेहता यांनी सांगितले की, “चालू खात्यातील तूट (CAD) नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने हे धाडसी पाऊल उचलले आहे. सोन्याच्या किमती आधीच उच्चांकी स्तरावर असताना, या निर्णयामुळे मागणीवर परिणाम होऊ शकतो.”
Ministry of Finance updates customs duty rates for precious metals & findings vide Notification 16/2026-Customs, effective today (May 13). Gold & Silver findings to attract 5% duty, Platinum findings at 5.4%. Precious metal spent catalyst set at 4.35%, subject to the fulfilment… pic.twitter.com/atSGTXjDTQ — ANI (@ANI) May 13, 2026
भारत आपल्या गरजेच्या एकूण वापरापैकी जवळपास पूर्ण सोने परदेशातून आयात करतो. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि जागतिक आर्थिक संकट पाहता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना विशेष आवाहन केले आहे. “येत्या एक वर्षापर्यंत नागरिकांनी सोन्याची खरेदी टाळण्याचा प्रयत्न करावा,” असे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे. परकीय चलन साठ्यावरील ताण कमी करण्यासाठी आणि रुपयाचे मूल्य टिकवून ठेवण्यासाठी हे आवाहन अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांना मोठा धक्का! मुंबई-पुण्यासह देशभरात सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढ, चांदीही झाली महाग
आयात शुल्कात मोठी वाढ झाल्यामुळे सोन्याच्या तस्करीला पुन्हा एकदा उधाण येण्याची शक्यता धातु क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. २०२४ च्या मध्यंतरी जेव्हा शुल्कात कपात करण्यात आली होती, तेव्हा तस्करीच्या प्रमाणात मोठी घट झाली होती. मात्र, आता शुल्क वाढल्याने अवैध मार्गाने सोने भारतात आणणाऱ्यांना मोठा नफा मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे. मुंबईतील एका आघाडीच्या बुलियन डीलरच्या मते, “सध्याच्या किमती पाहता, तस्करांसाठी ही एक मोठी संधी ठरू शकते, ज्यामुळे कायदेशीर व्यापारावर परिणाम होईल.”
गेल्या काही आठवड्यांपासून भारत सरकार सोन्याच्या आयातीवर नियंत्रण मिळवण्याचे सातत्याने प्रयत्न करत आहे. सरकारने यापूर्वी ३ टक्के एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (IGST) लागू केला होता, ज्यामुळे बँकांनी महिनाभर आयात थांबवली होती. परिणामी, एप्रिल महिन्यात सोन्याची आयात जवळपास ३० वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आली होती. आता आयात शुल्कात १५ टक्के वाढ झाल्यामुळे आयातीचे प्रमाण आणखी घटण्याची शक्यता आहे, ज्याचा सकारात्मक परिणाम भारताच्या व्यापार तुटीवर (Trade Deficit) होऊ शकतो.
आर्थिक नियोजनात महिलांचा टक्का वाढला! Bandhan Life च्या पॉलिसीधारकांमध्ये 35 टक्क्यांची मोठी झेप