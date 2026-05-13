Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांना मोठा धक्का! मुंबई-पुण्यासह देशभरात सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढ, चांदीही झाली महाग

भारतात 12 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,212 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,944 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,409 रुपये होता. भारतात 12 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,120 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,090 रुपये होता. भारतात 12 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई, पुणे, केरळसह भारतातील इत्यादी शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,160 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,500 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,510 रुपये आहे.
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,020 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,530 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,040 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,550 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,140 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,650 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,41,160
|₹1,53,990
|₹1,15,500
|पुणे
|₹1,41,160
|₹1,53,990
|₹1,15,500
|केरळ
|₹1,41,160
|₹1,53,990
|₹1,15,500
|कोलकाता
|₹1,41,160
|₹1,53,990
|₹1,15,500
|नागपूर
|₹1,41,160
|₹1,53,990
|₹1,15,500
|हैद्राबाद
|₹1,41,160
|₹1,53,990
|₹1,15,500
|बंगळुरु
|₹1,41,160
|₹1,53,990
|₹1,15,500
|चेन्नई
|₹1,43,310
|₹1,56,340
|₹1,19,510
|नाशिक
|₹1,41,190
|₹1,54,020
|₹1,15,530
|सुरत
|₹1,41,210
|₹1,54,040
|₹1,15,550
|दिल्ली
|₹1,41,310
|₹1,54,140
|₹1,15,650
|चंदीगड
|₹1,41,310
|₹1,54,140
|₹1,15,650
|लखनौ
|₹1,41,310
|₹1,54,140
|₹1,15,650
|जयपूर
|₹1,41,310
|₹1,54,140
|₹1,15,650