Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांना मोठा धक्का! मुंबई-पुण्यासह देशभरात सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढ, चांदीही झाली महाग

Today's Gold Rate: देशभरात 13 मे रोजी सोन्या-चांदीच्या दरात मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे. 24 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅममागे 1.53 लाख रुपयांच्या पार गेला असून, चांदीच्या किमतीतही मोठी उसळी पाहायला मिळाली आहे.

Updated On: May 13, 2026 | 08:17 AM
  • 13 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,53,990 रुपयांवर पोहोचला.
  • मुंबई, पुणे, दिल्लीसह अनेक शहरांमध्ये सोन्याच्या दरात मोठी वाढ नोंदवली गेली.
  • चांदीचा भावही वाढून प्रति किलो 2,90,100 रुपयांवर गेला आहे.
Gold Rate Todayभारतात 13 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,399 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,116 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,550 रुपये आहे. भारतात 13 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,160 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,500 रुपये आहे. भारतात 13 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 290.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,90,100 रुपये आहे.

भारतात 12 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,212 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,944 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,409 रुपये होता. भारतात 12 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,52,120 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,090 रुपये होता. भारतात 12 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

मुंबई, पुणे, केरळसह भारतातील इत्यादी शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,160 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,500 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,510 रुपये आहे.

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,020 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,530 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,040 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,550 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,140 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,650 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,41,160 ₹1,53,990 ₹1,15,500
पुणे ₹1,41,160 ₹1,53,990 ₹1,15,500
केरळ ₹1,41,160 ₹1,53,990 ₹1,15,500
कोलकाता ₹1,41,160 ₹1,53,990 ₹1,15,500
नागपूर ₹1,41,160 ₹1,53,990 ₹1,15,500
हैद्राबाद ₹1,41,160 ₹1,53,990 ₹1,15,500
बंगळुरु ₹1,41,160 ₹1,53,990 ₹1,15,500
चेन्नई ₹1,43,310 ₹1,56,340 ₹1,19,510
नाशिक ₹1,41,190 ₹1,54,020 ₹1,15,530
सुरत ₹1,41,210 ₹1,54,040 ₹1,15,550
दिल्ली ₹1,41,310 ₹1,54,140 ₹1,15,650
चंदीगड ₹1,41,310 ₹1,54,140 ₹1,15,650
लखनौ ₹1,41,310 ₹1,54,140 ₹1,15,650
जयपूर ₹1,41,310 ₹1,54,140 ₹1,15,650

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: May 13, 2026 | 07:38 AM

