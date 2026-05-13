Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

लस्सी ताक पिऊन कंटाळा आला असेल तर कडाक्याच्या उन्हात झटपट घरी बनवा आंबटगोड पियुष, नोट करून घ्या रेसिपी

वाढत्या उन्हाळ्यात शरीर थंडगार ठेवण्यासाठी पियुष बनवून प्यावे. यामुळे शरीरात थंडावा टिकून राहतो आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. जाणून घ्या पियुष बनवण्याची रेसिपी.

Updated On: May 13, 2026 | 08:00 AM
लस्सी ताक पिऊन कंटाळा आला असेल तर कडाक्याच्या उन्हात झटपट घरी बनवा आंबटगोड पियुष, नोट करून घ्या रेसिपी

लस्सी ताक पिऊन कंटाळा आला असेल तर कडाक्याच्या उन्हात झटपट घरी बनवा आंबटगोड पियुष, नोट करून घ्या रेसिपी

Follow Us:
Follow Us:

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर शरीराला थंडाव्याची आवश्यकता असते. या दिवसांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लस्सी, ताक, दही इत्यादी थंडगार पेय अतिशय आवडीने प्यायले जातात. ताक, लस्सी, पन्हे, कोकम सरबत प्यायल्यामुळे शरीरात वाढलेली उष्णता कमी होण्यास मदत होते आणि पोटात वाढलेली जळजळ कमी होते. पण नेहमीच तेच ठराविक पेय पिऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पेय पिण्याची खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही आंबटगोड चवीचे थंडगार पियुष बनवून पिऊ शकता. दही, केशर आणि इतर पदार्थांचा वापर करून बनवलेले थंडगार पेय केवळ चवीसाठीच नाहीतर शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये घरी पाहुणे आल्यानंतर काय बनवावं? असा प्रश्न जर तुम्हाला सुद्धा पडत असेल तर झटपट थंडगार पियुष बनवावे. यामुळे शरीर हायड्रेट राहण्यासोबतच थंड राहते. जाणून घेऊया पियुष बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

दिवसाची सुरुवात करा चविष्ट पदार्थाने! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा मेक्सिकन स्टाईल स्ट्रीट कॉर्न सॅलड, नोट करा रेसिपी

साहित्य:

  • दही
  • वेलची
  • साखर
  • पाणी
  • जायफळ
  • केशर दूध
उन्हाळ्यात दुपारच्या जेवणात करा हलक्या फुलक्या पदार्थाचा समावेश! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा दही साबुदाणा

कृती:

  • थंडगार पियुष बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कॉटनच्या कपड्यावर दही ओतून त्यातील पाणी पूर्णपणे काढून टाका. कपड्याला गाठ मारून त्यावर कोणतीही जड वस्तू ठेवून द्या.
  • दह्यातील पाणी पूर्णपणे निघून गेल्यानंतर चाळणीवर तयार केलेला चक्का ओतून गाळून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात साखर आणि वेलची एकत्र करून पावडर तयार करा. वाटीमध्ये दूध घेऊन त्यात केशर काड्या भिजत घाला.
  • दह्याच्या मऊ मिश्रणात तयार केलेली पिठीसाखर ओतून व्यवस्थित मिक्स करा. त्यानंतर त्यात केशराचे दूध मिक्स करून घ्या आणि थंड करण्यासाठी ठेवा.
  • टोपात पाणी आणि वाटीभर दही घेऊन मिक्स करा आणि ताक तयार करा. तयार केलेल्या ताकात श्रीखंड मिक्स करून घ्या.
  • घट्टसर मिश्रण तयार झाल्यानंतर क्रिमी पेय फ्रिजमध्ये थंड होण्यासाठी ठेवा. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले थंडगार पियुष.

Web Title: How to make piyush at home traditional maharashtrian drink summer recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 13, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी
1

Bread Without Oven : विना ओव्हन घरी ब्रेड कसं बनवायचं? नोट करा सोपी घरगुती रेसिपी

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’
2

Recipe : उपावासासाठी खास, विकतची नको; आता घरीच बनवा गोड आणि स्वादिष्ट ‘राजगिरा चिक्की’

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित
3

Summer Special : तेच तेच पदार्थ नको, यंदा आंब्यांपासून बनवा ‘मँगो बर्फी’, खास क्षणांचा गोडवा करेल द्विगुणित

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर
4

काही हटके खायचंय? मग घरी बनवा गुजराती स्टाईल ‘बाजरी वडा’, चवीलाच भारी नाही तर आरोग्यासाठीही ठरते फायदेशीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ

India Rain Alert: मोठे संकट येणार! जून महिन्यातच मान्सूनवर…; प्रशांत महासागराच्या तापमानात वाढ

May 17, 2026 | 03:56 PM
Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Ganga Dahasara: गंगा दहशरा म्हणजे काय? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 17, 2026 | 03:50 PM
Pravin Tarde : ‘या’ दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

Pravin Tarde : ‘या’ दोन राजकीय नेत्यांवर Biopic काढणं अभिनेत्याचं स्वप्न! अजित दादांच्या पात्रासाठी असा असावा नट

May 17, 2026 | 03:45 PM
Shashank Ketkar : “एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? “रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

Shashank Ketkar : “एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? “रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

May 17, 2026 | 03:39 PM
भविष्यातील स्मार्ट आणि किफायतशीर राइडसाठी ‘या’ आहेत भारतातील सर्वोत्तम EV Scooters!

भविष्यातील स्मार्ट आणि किफायतशीर राइडसाठी ‘या’ आहेत भारतातील सर्वोत्तम EV Scooters!

May 17, 2026 | 03:36 PM
DC Vs RR Pitch Report: दिल्लीचा ‘स्वॅग’ की राजस्थानचा ‘थाट’? पहा आजचा पीच रिपोर्ट

DC Vs RR Pitch Report: दिल्लीचा ‘स्वॅग’ की राजस्थानचा ‘थाट’? पहा आजचा पीच रिपोर्ट

May 17, 2026 | 03:33 PM
पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

May 17, 2026 | 03:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM