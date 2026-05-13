Mumbai Crime: मुंबईत भरदिवसा गोळीबार! भररस्त्यात फायरिंग करून हल्लेखोर पसार, तरुण जखमी

मुंबईतील भायखळा परिसरात भरदिवसा झालेल्या गोळीबारात समीर शेख जखमी झाला. दुचाकीवरून आलेल्या अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळीबार करून पळ काढला. पोलिस आणि क्राइम ब्रांच तपास करत आहेत.

Updated On: May 13, 2026 | 07:59 AM
crime ( फोटो सौजन्य - social media)
  • भायखळा परिसरात भररस्त्यात गोळीबाराची घटना घडली.
  • समीर शेखच्या मांडीला गोळी लागून तो जखमी झाला.
  • अज्ञात हल्लेखोर गोळीबार करून घटनास्थळावरून पसार झाले.
मुंबई: मुंबई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भायखळा परिसरात गोळीबार झाले असून या हल्ल्यात एक जण जखमी झाला आहे. जखमी झालेल्या व्यक्तीच्या मांडीला गोळी लागली. जखमी झालेल्या व्यक्तीचे नाव समीर शेख असे आहे. पोलीस या घटनेचा तपास करत आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

अज्ञात हल्लेखोर हे दुचाकीवर आले होते, त्यांनतर ते तिथून पसार झाले. या गोळीबारात समीर यांच्या पायाला गोळी लागली असून त्यांना यतातडीने जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हल्लेखोर कोण होते आणि गोळीबारामागचे नेमके कारण काय याचा तापास सुरु आहे. पोलीस आणि क्राइम ब्रांचची टीम घटनास्थळी दाखल झाली असून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुरावे तपासले जात आहेत.या घटनेमुळे परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

मांडीला गोळी लागल्याने आसिफ दाढीचा मुलगा समीर शेख जखमी
दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, डी कंपनीचा हस्तक आसिफ दाढीच्या मुलगा समीर शेख याच्यावर गोळीबार झाला. गोळीबारानंतर हल्लेखोर पसार झाले. समीर शेखला जे जे रुग्णालयात भरती करण्यात आलं आहे. तिथे त्याच्यावर उपचार सुरु आहे. दोनही हल्लेखोर गोळीबार करून तिथून पसार झाले आहेत. त्यांचा शोध पोलीस घेत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: गोळीबारात कोण जखमी झाला?

    Ans: समीर शेख जखमी झाला.

  • Que: ही घटना मुंबईतील कोणत्या परिसरात घडली?

    Ans: ही घटना भायखळा परिसरात घडली.

  • Que: पोलिस सध्या काय तपास करत आहेत?

    Ans: पोलिस हल्लेखोरांची ओळख आणि गोळीबारामागील कारणाचा तपास करत आहेत.

Published On: May 13, 2026 | 07:59 AM

Washim News : 'आवडेल तिथे प्रवास 'ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
May 18, 2026 | 02:35 AM
May 18, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 12:30 AM
May 17, 2026 | 11:40 PM
May 17, 2026 | 10:15 PM
May 17, 2026 | 09:39 PM

May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM