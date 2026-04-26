LSG vs KKR Live Score: रिंकू सिंगच्या वादळी अर्धशतकाने कोलकाता सावरले! लखनौ सुपर जायंट्सला विजयासाठी 156 धावांचे आव्हान

लखनौने टाॅस जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लखनौ संघात एक बदल आहे. दरम्यान, कोलकाता संघात कोणतेही बदल नाहीत. प्रथम फलंदाजी करत कोलकाताने लखनौ समोर 156 धावांचे आव्हान ठेवले आहे. 

Updated On: Apr 26, 2026 | 09:38 PM
रिंकू सिंगच्या वादळी अर्धशतकाने कोलकाता सावरले! (Photo Credit- X)

Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders Live Cricket Score and Updates: IPL 2026 मध्ये, रविवारच्या ‘डबल-हेडर’मधील दुसरा सामना लखनौ सुपर जायंट्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स (LSG vs KKR) यांच्यात खेळला जात आहे. लखनौ येथील एकाना स्टेडियमवर हे दोन्ही संघ मैदानात उतरले आहे. या हंगामात दोन्ही संघांची कामगिरी फारशी चांगली झालेली नाही. आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या 7 सामन्यांपैकी LSG ने 2 सामने जिंकले आहेत, तर KKR ला आपल्या 7 सामन्यांपैकी केवळ 1 सामन्यातच विजय मिळवता आला आहे. गुणतालिकेतही, LSG 4 गुणांसह नवव्या स्थानावर आहे, तर KKR 3 गुणांसह तळाच्या (शेवटच्या) स्थानावर आहे. परिणामी, हा सामना दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. लखनौने टाॅस जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. लखनौ संघात एक बदल आहे. दरम्यान, कोलकाता संघात कोणतेही बदल नाहीत. प्रथम फलंदाजी करत कोलकाताने लखनौ समोर 156 धावांचे आव्हान ठेवले आहे. 

लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर सुरू असलेल्या सामन्यात, कोलकाता संघाने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. अवघ्या 31 धावांतच कोलकाताने आपल्या 4 विकेट्स गमावल्या होत्या. कॅमेरॉन ग्रीनने 34 धावांची खेळी केली, परंतु कर्णधार अजिंक्य रहाणेपासून ते टीम सेफर्ट आणि अंगकृष रघुवंशीपर्यंत संघातील इतर कोणत्याही फलंदाजाला आपली छाप पाडता आली नाही. विशेषतः रघुवंशीची बाद होण्याची पद्धत वादग्रस्त ठरली; त्याला ‘क्षेत्ररणात अडथळा आणल्याबद्दल’ (Obstructing the Field) बाद घोषित करण्यात आले.

रिंकू सिंगचा एकाकी लढा

जेव्हा रिंकू सिंग फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला, तेव्हा 6.1 षटकांनंतर कोलकाता नाईट रायडर्सची धावसंख्या 31/4 अशी होती. रिंकू सिंगने आपला संयम राखला आणि 18 व्या षटकापर्यंत संघाची डावाची सूत्रे समर्थपणे सांभाळली. 18 वे षटक संपले तेव्हा, त्याने 40 चेंडूंत 43 धावा केल्या होत्या. डावातील शेवटच्या 12 चेंडूंपैकी 11 चेंडूंचा सामना रिंकू सिंगने केला आणि या काळात त्याने 5 षटकार व 1 चौकार ठोकला. आपल्या डावातील शेवटच्या 11 चेंडूंवर त्याने एकट्यानेच 40 धावा कुटल्या. दरम्यान, कोलकाता संघाने शेवटच्या दोन षटकांत 43 धावांची भर घालत 150 धावांचा टप्पा ओलांडला. डावाच्या शेवटच्या षटकात जे दिग्विजय राठीने टाकले होते रिंकू सिंगने सलग 4 षटकारही ठोकले.

मोहसीन खानने रचला इतिहास

लखनौ सुपर जायंट्सकडून खेळताना एकाच सामन्यात पाच विकेट्स घेणारा, मोहसीन खान हा आयपीएलच्या इतिहासातील केवळ तिसराच गोलंदाज ठरला आहे. त्याच्या आधी, केवळ मार्क वूड आणि यश ठाकूर यांनीच ही कामगिरी केली होती. या सामन्यात, मोहसीनने आपल्या 4 षटकांत केवळ 23 धावा देऊन 5 विकेट्स घेतल्या. अजिंक्य रहाणे, टीम सेफर्ट, कॅमेरॉन ग्रीन, रोव्हमन पॉवेल आणि अनुकूल रॉय हे त्याचे बळी ठरले.

दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

कोलकाता नाईट रायडर्स (प्लेइंग इलेव्हन): अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), कॅमेरॉन ग्रीन, आंगकृष्ण रघुवंशी, रोवमन पॉवेल, रिंकू सिंग, सुनील नरेन, रमणदीप सिंग, अनुकुल रॉय, वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी

लखनौ सुपर जायंट्स (प्लेइंग इलेव्हन): एडन मार्कराम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कर्णधार), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, जॉर्ज लिंडे, मोहम्मद शमी, प्रिन्स यादव, दिग्वेश सिंग राठी, मोहसिन खान

Published On: Apr 26, 2026 | 09:29 PM

