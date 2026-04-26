LSG vs KKR Live Score: रिंकू सिंगच्या वादळी अर्धशतकाने कोलकाता सावरले! लखनौ सुपर जायंट्सला विजयासाठी 156 धावांचे आव्हान

Rinku Singh’s fabulous fifty helps KKR post a respectable total 155/7 on a tricky pitch in Lucknow! 💜👊 Can LSG chase this down, or will KKR defend it and stay alive in the tournament? 🏏🍿#IPL2026 #LSGvKKR #Sportskeeda pic.twitter.com/8UrqX7Ffx3 — Sportskeeda (@Sportskeeda) April 26, 2026
लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर सुरू असलेल्या सामन्यात, कोलकाता संघाने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. अवघ्या 31 धावांतच कोलकाताने आपल्या 4 विकेट्स गमावल्या होत्या. कॅमेरॉन ग्रीनने 34 धावांची खेळी केली, परंतु कर्णधार अजिंक्य रहाणेपासून ते टीम सेफर्ट आणि अंगकृष रघुवंशीपर्यंत संघातील इतर कोणत्याही फलंदाजाला आपली छाप पाडता आली नाही. विशेषतः रघुवंशीची बाद होण्याची पद्धत वादग्रस्त ठरली; त्याला ‘क्षेत्ररणात अडथळा आणल्याबद्दल’ (Obstructing the Field) बाद घोषित करण्यात आले.
जेव्हा रिंकू सिंग फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला, तेव्हा 6.1 षटकांनंतर कोलकाता नाईट रायडर्सची धावसंख्या 31/4 अशी होती. रिंकू सिंगने आपला संयम राखला आणि 18 व्या षटकापर्यंत संघाची डावाची सूत्रे समर्थपणे सांभाळली. 18 वे षटक संपले तेव्हा, त्याने 40 चेंडूंत 43 धावा केल्या होत्या. डावातील शेवटच्या 12 चेंडूंपैकी 11 चेंडूंचा सामना रिंकू सिंगने केला आणि या काळात त्याने 5 षटकार व 1 चौकार ठोकला. आपल्या डावातील शेवटच्या 11 चेंडूंवर त्याने एकट्यानेच 40 धावा कुटल्या. दरम्यान, कोलकाता संघाने शेवटच्या दोन षटकांत 43 धावांची भर घालत 150 धावांचा टप्पा ओलांडला. डावाच्या शेवटच्या षटकात जे दिग्विजय राठीने टाकले होते रिंकू सिंगने सलग 4 षटकारही ठोकले.
लखनौ सुपर जायंट्सकडून खेळताना एकाच सामन्यात पाच विकेट्स घेणारा, मोहसीन खान हा आयपीएलच्या इतिहासातील केवळ तिसराच गोलंदाज ठरला आहे. त्याच्या आधी, केवळ मार्क वूड आणि यश ठाकूर यांनीच ही कामगिरी केली होती. या सामन्यात, मोहसीनने आपल्या 4 षटकांत केवळ 23 धावा देऊन 5 विकेट्स घेतल्या. अजिंक्य रहाणे, टीम सेफर्ट, कॅमेरॉन ग्रीन, रोव्हमन पॉवेल आणि अनुकूल रॉय हे त्याचे बळी ठरले.
कोलकाता नाईट रायडर्स (प्लेइंग इलेव्हन): अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), कॅमेरॉन ग्रीन, आंगकृष्ण रघुवंशी, रोवमन पॉवेल, रिंकू सिंग, सुनील नरेन, रमणदीप सिंग, अनुकुल रॉय, वैभव अरोरा, कार्तिक त्यागी
लखनौ सुपर जायंट्स (प्लेइंग इलेव्हन): एडन मार्कराम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कर्णधार), निकोलस पूरन, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, जॉर्ज लिंडे, मोहम्मद शमी, प्रिन्स यादव, दिग्वेश सिंग राठी, मोहसिन खान
