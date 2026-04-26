Gujarat Beat Chennai: चेन्नईचा बालेकिल्ला गुजरातने सर केला! सलग विजयाची लय मोडली; साई सुदर्शनची झंझावाती खेळी

चेन्नई सुपर किंग्स आणि गुजरात टायटन्स (CSK vs GT) यांच्यात चेन्नई येथील एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला गेला; या सामन्यात गुजरात टायटन्सने 8 गडी राखून दणदणीत विजय मिळवला.

Updated On: Apr 26, 2026 | 07:29 PM
चेन्नईचा बालेकिल्ला गुजरातने सर केला! (Photo Credit- X)

CSK vs GT Ipl 2026: इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19व्या हंगामातील 37 वा साखळी सामना चेन्नई सुपर किंग्स आणि गुजरात टायटन्स (CSK vs GT) यांच्यात चेन्नई येथील एम.ए. चिदंबरम स्टेडियमवर खेळला गेला; या सामन्यात गुजरात टायटन्सने 8 गडी राखून दणदणीत विजय मिळवला. या सामन्यात गुजरात टायटन्सचा कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, चेन्नई सुपर किंग्सला आपल्या निर्धारित 20 षटकांत 7 गड्यांच्या मोबदल्यात एकूण 158 धावा उभारता आल्या.

चेन्नई सुपर किंग्सची वाईट सुरुवात

या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सची (CSK) सुरुवात फारशी चांगली झाली नाही; केवळ 37 धावा धावफलकावर असतानाच त्यांनी 4 गडी गमावले होते. त्यानंतर, त्यांचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने एका टोकाकडून डावाची सूत्रे हाती घेतली आणि शेवटपर्यंत फलंदाजी करत 60 चेंडूंत 74 धावांची नाबाद खेळी साकारली. गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजीचा विचार करता, कागिसो रबाडाने तीन गडी बाद केले, तर अर्शद खानने दोन बळी घेतले; मोहम्मद सिराज आणि मानव सुथार यांनी प्रत्येकी एक गडी बाद केला.

साई सुदर्शनची झंझावाती खेळी

लक्ष्याचा पाठलाग करताना, गुजरात टायटन्सला त्यांची सलामीची जोडी शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांनी शानदार सुरुवात करून दिली; या जोडीने पहिल्या गड्यासाठी 58 धावांची भागीदारी रचली. 33 धावांची खेळी साकारल्यानंतर गिल तंबूत परतला. त्यानंतर सुदर्शनला जोस बटलरची साथ लाभली; दुसऱ्या गड्यासाठी त्यांच्यात झालेली 97 धावांची भागीदारी जी 60 चेंडूंत साकारली गेली त्यांनी हा सामना पूर्णपणे एकतर्फी बनवला. साई सुदर्शनने 87 धावांची खेळी साकारली, तर बटलरने नाबाद 39 धावांचे योगदान दिले. चेन्नई सुपर किंग्सकडून, गोलंदाज अकील होसेन आणि नूर अहमद यांनी प्रत्येकी एक गडी बाद केला.

दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन

CSK : संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), उर्विल पटेल, देवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओव्हरटन, अकेल होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुर्जपनीत सिंग.

गुजरात : साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकीपर), शाहरुख खान, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, रशीद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार.

Published On: Apr 26, 2026 | 07:29 PM

आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

May 16, 2026 | 12:30 AM
अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

