Gujarat Beat Chennai: चेन्नईचा बालेकिल्ला गुजरातने सर केला! सलग विजयाची लय मोडली; साई सुदर्शनची झंझावाती खेळी

Gujarat Titans roar back in style with a commanding win at Chepauk 🔥🏏 A statement victory to bounce back strong and get their campaign right on track 💪#CSKvGT #IPL2026 #Sportskeeda pic.twitter.com/vRaujqQUB2 — Sportskeeda (@Sportskeeda) April 26, 2026
या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सची (CSK) सुरुवात फारशी चांगली झाली नाही; केवळ 37 धावा धावफलकावर असतानाच त्यांनी 4 गडी गमावले होते. त्यानंतर, त्यांचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने एका टोकाकडून डावाची सूत्रे हाती घेतली आणि शेवटपर्यंत फलंदाजी करत 60 चेंडूंत 74 धावांची नाबाद खेळी साकारली. गुजरात टायटन्सच्या गोलंदाजीचा विचार करता, कागिसो रबाडाने तीन गडी बाद केले, तर अर्शद खानने दोन बळी घेतले; मोहम्मद सिराज आणि मानव सुथार यांनी प्रत्येकी एक गडी बाद केला.
लक्ष्याचा पाठलाग करताना, गुजरात टायटन्सला त्यांची सलामीची जोडी शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन यांनी शानदार सुरुवात करून दिली; या जोडीने पहिल्या गड्यासाठी 58 धावांची भागीदारी रचली. 33 धावांची खेळी साकारल्यानंतर गिल तंबूत परतला. त्यानंतर सुदर्शनला जोस बटलरची साथ लाभली; दुसऱ्या गड्यासाठी त्यांच्यात झालेली 97 धावांची भागीदारी जी 60 चेंडूंत साकारली गेली त्यांनी हा सामना पूर्णपणे एकतर्फी बनवला. साई सुदर्शनने 87 धावांची खेळी साकारली, तर बटलरने नाबाद 39 धावांचे योगदान दिले. चेन्नई सुपर किंग्सकडून, गोलंदाज अकील होसेन आणि नूर अहमद यांनी प्रत्येकी एक गडी बाद केला.
CSK : संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), उर्विल पटेल, देवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओव्हरटन, अकेल होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुर्जपनीत सिंग.
गुजरात : साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकीपर), शाहरुख खान, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, रशीद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार.
