Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Kkr Vs Dc Eden Gardens Pitch Report Ipl 2026 Final League Match Playoff Scenario

KKR vs DC: प्लेऑफचा सस्पेन्स वाढला! ईडन गार्डन्सवर रंगणार अंतिम सामना, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

Updated On: May 24, 2026 | 04:45 PM IST
सारांश

KKR vs DC Pitch Report: दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्यात शेवटा साखळी सामना खेळला जाणार आहे. या सामन्यात कसा असेल ईडन गार्डन्सवरील खेळपट्टीचा अंदाज, जाणून घ्या.

KKR vs DC: प्लेऑफचा सस्पेन्स वाढला! ईडन गार्डन्सवर रंगणार अंतिम सामना, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राजस्थानच्या निकालावर ठरणार कोलकात्याचं भवितव्य
  • KKR vs DC पिच रिपोर्ट
  • दोन्ही संघाचे संभाव्य प्लेइंग ११
आयपीएल २०२६ मधील शेवटचा ७० वा लीग स्टेज सामना कोलकाता नाइट रायडर्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यात रंगणार आहे. हा सामना कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स स्टेडियवर संध्याकाळी ७. ३० वाजता सुरु होईल. हा सामना प्लेऑफच्या दृष्टीने तेव्हाच महत्वाचा ठरेल, जेव्हा मुंबई इंडियन्स पहिल्या डबल हेडर सामन्यात राजस्थान रॉयल्सचा पराभव करेल. जर राजस्थान हरल्यास, कोलकाता नाइट रायडर्स संघाला कोलकाताला प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची संधी मिळेल. परंतु, राजस्थानने मुंबईविरुद्ध सामना जिंकल्यास कोलकाताचे प्लेऑफचे स्वप्न भंग होईल. या सामन्यापूर्वी, कशी असेल ईडन गार्डन्स मैदानावरील खेळपट्टीचा अंदाज, जाणून घेऊयात.

IPL 2026: RCB ची चिंता वाढली; प्लेऑफपूर्वी ‘हा’ स्टार फलंदाज स्पर्धेतून बाहेर, संघासमोर मोठं आव्हान

KKR vs DC पिच रिपोर्ट

कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स स्टेडियवर खेळपट्टी फलंदाजासाठी अधिक फायदेशीर मानली जाते. सुरुवातीच्या ओव्हरमध्ये, वेगवान गोलंदाजांना थोडी मदत मिळू शकते. पण जसजसा सामना पुढे जाईल, तसतसे फिरकी गोलंदाज आपले वर्चस्व गाजवू शकतात. आउटफिल्ड फास्ट असल्याने ही खेळपट्टी फलंदाजांसाठी उपयुक्त ठरते. परंतु, क्षेत्ररक्षणासाठी आव्हानात्मक ठरु शकते. आयपीएलच्या इतिहासात ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर एकूण १०६ सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी ४४ सामने प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी जिंकले आहेत, तर ६० सामने धावांचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने जिंकले आहेत. तसेच, २ सामने पावसामुळे अनिर्णित राहिले आहेत. या मैदानावर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या सुमारे १६५ धावा आहे. याशिवाय, नाणेफेक जिंकणाऱ्या संघांनी ५३ सामने जिंकले आहेत, तर ५१ सामने नाणेफेक हरणाऱ्या संघांनी जिंकले आहेत. या हंगामात, ५ सामन्यांपैकी ३ सामने लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघानी जिंकले आहेत. तसेच, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी २०० पेक्षा जास्त धावा करून विजय मिळवला आहे.

हेड टू हेड रेकॉर्ड

कोलकाता नाईट रायडर्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स यांच्यातील हेड टू हेड रेकॉर्ड पाहिले तर केकेआरचे पारडे जड आहे. आयपीएलच्या इतिहासात या दोन्ही संघांमध्ये एकूण ३६ सामने खेळले गेले आहेत. त्यापैकी केकेआरने २० आणि दिल्लीने १५ सामने जिंकले आहेत आणि एक सामना अनिर्णित राहिला.

दोन्ही संघाचे संभाव्य प्लेइंग ११

कोलकाता नाइट रायडर्स: अजिंक्य रहाणे (कर्णधार), फिन ऍलन, कॅमेरॉन ग्रीन, रोवमन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंग, तेजस्वी दहिया, सुनील नरेन, अनुकुल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती, सौरभ दुबे.

दिल्ली कॅपिटल्स : केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेव्हिड मिलर, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल (क), माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, लुंगी एनगिडी, मिचेल स्टार्क, मुकेश कुमार.

IPL 2026: ‘शाब्बास अर्जुन!’ मुलाच्या शानदार पदार्पणानंतर सचिन तेंडुलकर भावुक; पोस्ट करत म्हणाला…

Web Title: Kkr vs dc eden gardens pitch report ipl 2026 final league match playoff scenario

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 04:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

MI vs RR Live: वानखेडेवर महामुकाबला! राजस्थानसमोर प्लेऑफचं आव्हान, मुंबईने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय
1

MI vs RR Live: वानखेडेवर महामुकाबला! राजस्थानसमोर प्लेऑफचं आव्हान, मुंबईने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

IPL 2026: RCB ची चिंता वाढली; प्लेऑफपूर्वी ‘हा’ स्टार फलंदाज स्पर्धेतून बाहेर, संघासमोर मोठं आव्हान
2

IPL 2026: RCB ची चिंता वाढली; प्लेऑफपूर्वी ‘हा’ स्टार फलंदाज स्पर्धेतून बाहेर, संघासमोर मोठं आव्हान

IPL 2026: ‘शाब्बास अर्जुन!’ मुलाच्या शानदार पदार्पणानंतर सचिन तेंडुलकर भावुक; पोस्ट करत म्हणाला…
3

IPL 2026: ‘शाब्बास अर्जुन!’ मुलाच्या शानदार पदार्पणानंतर सचिन तेंडुलकर भावुक; पोस्ट करत म्हणाला…

MI vs RR: करो किंवा मरो लढत! वानखेडेवर धावांचा पाऊस की गोलंदाजांचा कहर? जाणून घ्या पिच रिपोर्ट
4

MI vs RR: करो किंवा मरो लढत! वानखेडेवर धावांचा पाऊस की गोलंदाजांचा कहर? जाणून घ्या पिच रिपोर्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फक्त 2 महिनेच टिकणार अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम, JSW ग्रुपच्या चेअरमनचा मोठा दावा; नेमकं कारण काय?

फक्त 2 महिनेच टिकणार अमेरिका-इराण युद्धाचा परिणाम, JSW ग्रुपच्या चेअरमनचा मोठा दावा; नेमकं कारण काय?

May 24, 2026 | 04:45 PM
KKR vs DC: प्लेऑफचा सस्पेन्स वाढला! ईडन गार्डन्सवर रंगणार अंतिम सामना, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

KKR vs DC: प्लेऑफचा सस्पेन्स वाढला! ईडन गार्डन्सवर रंगणार अंतिम सामना, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

May 24, 2026 | 04:40 PM
“चांगलं काम केलं की….” लक्ष्मी निवास मालिकेतील सईच्या भुमिकेबाबत काय म्हणाली अभिनेत्री अमृता देशमुख ?

“चांगलं काम केलं की….” लक्ष्मी निवास मालिकेतील सईच्या भुमिकेबाबत काय म्हणाली अभिनेत्री अमृता देशमुख ?

May 24, 2026 | 04:32 PM
Sonam Kapoor London Property: सोनम कपूरने लंडनमध्ये खरेदी केले ५ फ्लॅट्स; पण शेजाऱ्यांसोबत का सुरू झालाय मोठा वाद?

Sonam Kapoor London Property: सोनम कपूरने लंडनमध्ये खरेदी केले ५ फ्लॅट्स; पण शेजाऱ्यांसोबत का सुरू झालाय मोठा वाद?

May 24, 2026 | 04:31 PM
डिझेल-पेट्रोलसाठी जनतेमध्येच हाणामारी, हर्षवर्धन सकपाळ सरकारवर भडकले!

डिझेल-पेट्रोलसाठी जनतेमध्येच हाणामारी, हर्षवर्धन सकपाळ सरकारवर भडकले!

May 24, 2026 | 04:07 PM
Recipe : उडदाच्या डाळीपासून नाही तर बेसनापासून झटपट घरी बनवा कुरकुरीत पापड, वाळवण्याचीही गरज लागणार नाही

Recipe : उडदाच्या डाळीपासून नाही तर बेसनापासून झटपट घरी बनवा कुरकुरीत पापड, वाळवण्याचीही गरज लागणार नाही

May 24, 2026 | 04:00 PM
मान्सूनपूर्व नालेसफाईला शहरात वेग छत्रपती संभाजीनगरातील ७५ टक्के कामे पूर्ण; उर्वरित कामांसाठी यंत्रणा युद्धपातळीवर

मान्सूनपूर्व नालेसफाईला शहरात वेग छत्रपती संभाजीनगरातील ७५ टक्के कामे पूर्ण; उर्वरित कामांसाठी यंत्रणा युद्धपातळीवर

May 24, 2026 | 03:57 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM
BEED : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

BEED : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 03:25 PM
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM