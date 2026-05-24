IPL 2026: RCB ची चिंता वाढली; प्लेऑफपूर्वी ‘हा’ स्टार फलंदाज स्पर्धेतून बाहेर, संघासमोर मोठं आव्हान

Updated On: May 24, 2026 | 02:34 PM IST
सारांश

Jacob Bethell Ruled Out Of IPL 2026: प्लेऑफच्या सामन्यांपूर्वी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुला एक मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा स्फोटक फलंदाज संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे.

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुने आयपीएल २०२६ च्या प्लेऑफमध्ये आपले स्थान निश्चित केले आहे. १४ पैकी ९ सामने जिंकून ते पॉईंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थानी आहेत. आरसीबी आता गुजरात टायटन्सविरुद्ध क्वालिफायर १ सामना खेळेल. परंतु, प्लेऑफ सामन्यांपूर्वी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु (RCB) संघाला मोठा धक्का बसला आहे. इंग्लंडचा स्फोटक फलंदाज जेकब बेथेल दुखापतीमुळे संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. पुढील उपचार आणि वैद्यकीय तपासणीसाठी बेथेल आता इंग्लंडला परतणार आहे. यामुळे तो प्लेऑफच्या सामन्यांसाठी संघाचा भाग असणार नाही.

पंजाब विरुद्धच्या सामन्यादरम्यान जेकबला झाली दुखापत

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरु आणि पंजाब किंग्स यांच्यातील सामन्यादरम्यान, क्षेत्ररक्षण करताना झेल घेण्यासाठी झेप घेताना बेथेलच्या डाव्या हाताच्या बोटाला दुखापत झाली. यामुळे, तो सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या आरसीबीच्या शेवटच्या साखळी सामन्यात खेळला नाही. वैद्यकीय तपासणीनंतर, इंग्लंडविरुद्धच्या आगामी कसोटी मालिकेपूर्वी पुढील मूल्यांकनासाठी जेकब इंग्लंडला परत जाईल.

आरसीबीने जारी केले अधिकृत निवेदन

रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुने एक अधिकृत निवेदन जारी करत सांगितले की, ‘पंजाब किंग्सविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान जेकब बेथेलच्या डाव्या हाताच्या बोटाला दुखापत झाली आहे. यामुळे तो वैद्यकीय तपासणीनंतर, पुढील मूल्यांकनासाठी इंग्लंडला परत जाईल.’ जेकब बेथेलने आयपीएल २०२६ मध्ये ७ सामने खेळले आहेत. या सात सामन्यांमध्ये बेथेलने १२४.६७ च्या स्ट्राइक रेटने केवळ ९६ धावा केल्या. या हंगामातील त्याची सर्वोच्च धावसंख्या २७ होती.

ईसीबीनेही केली पुष्टी

इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाने (ईसीबी) देखील जेकबच्या परत येण्याची पुष्टी केली आहे. बोर्डाच्या म्हणण्यानुसार, न्यूझीलंडविरुद्धच्या आगामी कसोटी मालिकेसाठी त्याची उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी मेडिकल टीपकडून बेथेलची काळजी घेतली जाईल.

प्लेऑफपूर्वी आरसीबीची चिंता वाढली

आरसीबीने या हंगामात उत्कृष्ट कामगिरी करत गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावले आहे. मात्र, प्लेऑफच्या अगदी आधी बेथेलचे संघातून बाहेर पडणे हा संघासाठी मोठे धक्का मानला जात आहे. दरम्यान, स्टार सलामीवीर फिल सॉल्टच्या पुनरागमनाने संघाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या क्वालिफायर १ साठी त्याला थेट प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. आरसीबी आणि गुजरात टायटन्स यांच्यातील आयपीएल २०२६ क्वालिफायर १ सामना २६ मे रोजी धर्मशाळा येथे खेळला जाईल. या सामन्याचा विजेता थेट अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरेल.

