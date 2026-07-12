Lock Upp 2’मध्ये मिड-वीक डबल एलिमिनेशनचा ट्विस्ट; सूफी मोतीवाला आणि माधुरी ग्रोवर होणार बाहेर?

नेटफ्लिक्सवरील ‘लॉक अप: ट्रुथ ऑर सजा’ हा रिअॅलिटी शो सध्या प्रेक्षकांमध्ये चांगलाच चर्चेचा विषय ठरला आहे. काही दिवसांपूर्वी गोविंदाची पत्नी सुनीता आहुजा शोमधून बाहेर पडल्याची चर्चा रंगली होती. आता या शोमध्ये आणखी एक मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार असल्याचे समोर आले आहे. आठवड्याच्या मध्यात होणाऱ्या डबल एलिमिनेशनच्या वृत्तामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, फॅशन कॉमेंटेटर सुफी मोतीवाला आणि ‘शार्क टँक इंडिया’चे माजी जज अशनीर ग्रोव्हर यांची पत्नी माधुरी ग्रोव्हर यांना शोमधून बाहेर पडावे लागू शकते. या वृत्तानंतर चाहत्यांमध्ये उत्सुकतेसोबतच संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, शोचा एक प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून त्यामध्ये होस्ट रितेश देशमुख स्पर्धकांना मोठा धक्का देताना दिसत आहे. प्रोमोमध्ये तुरुंगातील सदस्यांची अदलाबदल झाल्यानंतर नवीन टास्क जाहीर केला जातो. त्यानंतर रितेश हा ‘जजमेंट डे’ असल्याची घोषणा करत या आठवड्यात डबल एलिमिनेशन होणार असल्याचे सांगतो. ही घोषणा ऐकताच घरातील स्पर्धकांनाही धक्का बसल्याचे दिसते.
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सोशल मीडियावरील विविध फॅन पेजेस आणि एंटरटेनमेंट पोर्टल्सवर व्हायरल होत असलेल्या वृत्तांनुसार, मिड-वीक एलिमिनेशनमध्ये सुफी मोतीवाला आणि माधुरी ग्रोव्हर यांचा प्रवास संपल्याची चर्चा आहे. सुफी आपल्या स्पष्टवक्तेपणा आणि रोखठोक मतांमुळे सतत चर्चेत राहिला होता, तर माधुरी ग्रोव्हर ही श्रेया कालरासोबतच्या मैत्रीमुळे प्रेक्षकांच्या नजरेत आली होती.
मात्र, या एलिमिनेशनबाबत शोच्या निर्मात्यांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सुफी आणि माधुरी खरोखरच शोमधून बाहेर पडले आहेत की नाही, याबाबत अधिकृत पुष्टीची प्रतीक्षा आहे. आगामी भागात या चर्चांवर पडदा उठण्याची शक्यता असून, प्रेक्षकांचे लक्ष आता ‘लॉक अप २’च्या पुढील एपिसोडकडे लागले आहे.
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