KL Rahul चा ‘क्लास’! केकेआरविरुद्ध रचला ‘तो’ महाविक्रम, पहा सविस्तर आकडेवारी

केएल राहूलने केला 500 चौकार मारण्याचा विक्रम
आयपीएलमधील ठरला सातवा खेळाडू
दिल्लीला केकेआरविरुद्ध पत्करावा लागली हार
Tata IPL 2026 DC Vs KKR Updates: काल दिल्लीच्या अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर दिल्ली विरुद्ध केकेआर असा सामना पार पडला. या सामन्यात केकेआरने दिल्लीचा 8 विकेट्सने पराभव केला आहे. मात्र दिल्लीचा सलामीवीर खेळाडू असलेल्या केएल राहूलने कालच्या सामन्यात एक नवा विक्रम आपल्या नावावर केला आहे. त्याने आयपीएलमध्ये 500 चौकार मारण्याचा रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे.
आयपीएलमध्ये 500 चौकार मारण्याचा नवा रेकॉर्ड केएल राहुलने आपल्या नावावर केला आहे. असे रेकॉर्ड करणारा तो आयपीएलमधील सातवा खेळाडू ठरला आहे. तसेच त्याने दिल्ली कॅपिटल्ससाठी आणखी एक विक्रम केला आहे. केएल राहूलने दिल्ली कॅपिटल्ससाठी आपले 1000 रन्स पूर्ण केल्या आहेत.
आयपीएलमध्ये सर्वाधिक चौकार मारणारे भारतीय फलंदाज:
विराट कोहली
शिखर धवन
रोहित शर्मा
सुरेश रैना
दिनेश कार्तिक
केएल राहुल
KKR Vs DC Live: फीन एलनची तुफानी खेळी; दिल्लीचा 8 विकेट्सने पराभव, पॉईंट्स टेबलमध्ये थेट…
दिल्लीच्या एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध कोलकाता नाइट रायडर्स यांच्यात सामना पार पडला. केकेआरने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. दिल्ली कॅपिटल्सने (KKR Vs DC) पथूम निसांकाच्या अर्धशतकी खेळीवर 142 रन्सपर्यंत मजल मारली. अखेर या सामन्यात केकेआरचा विजय झाला आहे. केकेआरने दिल्लीवर 8 विकेट्सने विजय मिळवला आहे. केकेआरने दिल्ली कॅपिटल्सला प्रथम फलंदाजी करण्याचे निमंत्रण दिले. दिल्लीकडून केएल राहूल आणि पथूम निसांका यांनी डावाची सुरुवात केली. मात्र केएल राहूल 14 बॉलमध्ये 23 रन्स करून आउट झाला.
आयपीएलमध्ये केएल राहुलने महेंद्र सिंह धोनीचा रेकॉर्ड मोडला आहे. 13 रन्स पूर्ण करताच त्याने धोनीचा रेकॉर्ड मोडला आहे. केएल राहुलने धोनीचा 5,439 रन्सचा टप्पा पूर्ण केला आहे. त्यामुळे केएल राहुलने यशस्वी फलंदाजांच्या यादीत आपले रेकॉर्ड आपल्या नावावर केला आहे.
आयपीएलच्या आतापर्यंतच्या प्रवासात ज्या भारतीय आणि परदेशी फलंदाजांनी सर्वाधिक धावा केल्या आहेत, त्यांची अधिकृत आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे.
विराट कोहली – भारत- 274
रोहित शर्मा – भारत – 276
शिखर धवन – भारत – 222
डेव्हिड वॉर्नर – ऑस्ट्रेलिया – 184
सुरेश रैना – भारत – 205
एमएस धोनी – भारत – 278
केएल राहुल भारत – 151