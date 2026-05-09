Victory Day : ‘युक्रेनमध्ये जे घडतंय ते योग्य’ विजय दिनी पुतिन यांची नाटोवर तोफ; रणगाड्यांशिवाय पार पडलं रशियन लष्करी संचलन

Putin Victory Day Parade 2026 : रशियासाठी (Russia) अत्यंत महत्त्वाचा असलेला ‘विजय दिन’ (Victory Day) यावर्षी केवळ उत्सवासाठी नाही, तर जागतिक शक्तींना इशारा देण्यासाठी गाजला. मॉस्कोच्या ऐतिहासिक रेड स्क्वेअरवर पार पडलेल्या या संचलनात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी पाश्चात्य राष्ट्रांना आणि विशेषतः नाटो (NATO) आघाडीला लक्ष्य केले. नाझी जर्मनीवर मिळवलेल्या विजयाच्या स्मरणार्थ आयोजित या सोहळ्यात पुतिन यांनी युक्रेनमधील संघर्षाला “न्याय्य युद्ध” संबोधून रशियाच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला.
संचलनादरम्यान रशियन सैन्याला संबोधित करताना व्लादिमीर पुतिन कमालीचे आक्रमक दिसले. ते म्हणाले की, पाश्चात्य देश रशियाला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु रशिया कधीही झुकणार नाही. युक्रेनमधील लष्करी कारवाई ही रशियाच्या अस्तित्वासाठीची लढाई आहे, असे सांगताना त्यांनी या युद्धाचे समर्थन केले. दुसऱ्या महायुद्धातील आपल्या पूर्वजांच्या बलिदानाचा संदर्भ देत, त्यांनी सध्याच्या सैनिकांना “खरे नायक” म्हटले. पुतिन यांच्या मते, नाटो देशांकडून मिळणारा पाठिंबा हा जागतिक शांततेसाठी धोका असून रशिया कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सज्ज आहे.
या वर्षीच्या संचलनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे लष्करी उपकरणांची अनुपस्थिती. गेल्या दोन दशकांपासून रशिया आपल्या अण्वस्त्रवाहू क्षेपणास्त्रांचे आणि आधुनिक रणगाड्यांचे प्रदर्शन रेड स्क्वेअरवर करत आला आहे. मात्र, यंदा हे चित्र पूर्णपणे बदललेले दिसले. केवळ लष्करी तुकड्यांचे संचलन झाले. रशियन खासदार येवगेनी पोपोव्ह यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, “आमचे रणगाडे रेड स्क्वेअरवर परेड करण्यासाठी नाहीत, तर ते सध्या रणांगणावर शत्रूशी लढण्यात व्यस्त आहेत.” ही बाब रशिया-युक्रेन युद्धाची तीव्रता किती मोठी आहे, हे अधोरेखित करते.
Putin preside un desfile por el Día de la Victoria sin tanques y con el “permiso” de Zelenski: “Luchamos contra todo el bloque de la OTAN” https://t.co/0S2Lr1b8gA — EL MUNDO (@elmundoes) May 9, 2026
credit – social media and Twitter
या सोहळ्यात आंतरराष्ट्रीय नेत्यांची उपस्थिती मर्यादित असली, तरी ती राजकीयदृष्ट्या सूचक होती. बेलारूसचे नेते अलेक्झांडर लुकाशेन्को, लाओसचे अध्यक्ष आणि मलेशियाचे सुलतान यावेळी पुतिन यांच्यासोबत व्यासपीठावर उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, या वर्षीच्या परेडमध्ये उत्तर कोरियाच्या सैनिकांनीही संचलन केले. किम जोंग उन आणि पुतिन यांच्यातील वाढती जवळीक या संचलनातून स्पष्टपणे दिसून आली. पाश्चात्य देशांच्या निर्बंधांनंतर रशिया आता आशियाई आणि कम्युनिस्ट देशांच्या मदतीने आपली नवी आघाडी उभी करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
युक्रेनकडून होणारे संभाव्य ड्रोन हल्ले लक्षात घेता, मॉस्कोमध्ये अत्यंत कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. अनेक शहरांमध्ये विजय दिनाचे कार्यक्रम रद्द करण्यात आले होते, परंतु मॉस्कोमधील मुख्य कार्यक्रम पुतिन यांच्या जिद्दीमुळे पार पडला. रशिया आपली लष्करी ताकद रणांगणावर वापरत असला, तरी मानसिक आणि राजकीयदृष्ट्या ते आजही खंबीर आहेत, हाच संदेश या संचलनातून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पुतिन यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, रशियाचे लष्करी सामर्थ्य केवळ शस्त्रांमध्ये नाही, तर लोकांच्या धैर्यामध्ये आहे.