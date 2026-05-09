Victory Day : ‘युक्रेनमध्ये जे घडतंय ते योग्य’ विजय दिनी पुतिन यांची नाटोवर तोफ; रणगाड्यांशिवाय पार पडलं रशियन लष्करी संचलन

Putin Victory Day Parade: विजय दिनाच्या संचलनादरम्यान पुतिन यांनी नाटोवर जोरदार टीका केली आणि युक्रेनमधील सुरू असलेल्या युद्धाचे समर्थन केले. सुरक्षेच्या कारणास्तव यावर्षी संचलनात लष्करी रणगाड्यांचा समावेश करण्यात आला.

Updated On: May 09, 2026 | 04:15 PM
विजय दिनी पुतिन यांनी नाटोला आव्हान देत, युक्रेनमध्ये जे घडत आहे ते योग्य असल्याचे म्हटले; रणगाड्यांशिवाय संचलन पार पडले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • पुतिन यांचे नाटोला थेट आव्हान
  • दोन दशकांनंतर ऐतिहासिक बदल
  • उत्तर कोरियाचा सहभाग

Putin Victory Day Parade 2026 : रशियासाठी (Russia) अत्यंत महत्त्वाचा असलेला ‘विजय दिन’ (Victory Day) यावर्षी केवळ उत्सवासाठी नाही, तर जागतिक शक्तींना इशारा देण्यासाठी गाजला. मॉस्कोच्या ऐतिहासिक रेड स्क्वेअरवर पार पडलेल्या या संचलनात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी पाश्चात्य राष्ट्रांना आणि विशेषतः नाटो (NATO) आघाडीला लक्ष्य केले. नाझी जर्मनीवर मिळवलेल्या विजयाच्या स्मरणार्थ आयोजित या सोहळ्यात पुतिन यांनी युक्रेनमधील संघर्षाला “न्याय्य युद्ध” संबोधून रशियाच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला.

पाश्चात्य देशांवर पुतिन यांचा प्रहार

संचलनादरम्यान रशियन सैन्याला संबोधित करताना व्लादिमीर पुतिन कमालीचे आक्रमक दिसले. ते म्हणाले की, पाश्चात्य देश रशियाला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, परंतु रशिया कधीही झुकणार नाही. युक्रेनमधील लष्करी कारवाई ही रशियाच्या अस्तित्वासाठीची लढाई आहे, असे सांगताना त्यांनी या युद्धाचे समर्थन केले. दुसऱ्या महायुद्धातील आपल्या पूर्वजांच्या बलिदानाचा संदर्भ देत, त्यांनी सध्याच्या सैनिकांना “खरे नायक” म्हटले. पुतिन यांच्या मते, नाटो देशांकडून मिळणारा पाठिंबा हा जागतिक शांततेसाठी धोका असून रशिया कोणत्याही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सज्ज आहे.

रणगाड्यांशिवाय रिकामा दिसला रेड स्क्वेअर

या वर्षीच्या संचलनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे लष्करी उपकरणांची अनुपस्थिती. गेल्या दोन दशकांपासून रशिया आपल्या अण्वस्त्रवाहू क्षेपणास्त्रांचे आणि आधुनिक रणगाड्यांचे प्रदर्शन रेड स्क्वेअरवर करत आला आहे. मात्र, यंदा हे चित्र पूर्णपणे बदललेले दिसले. केवळ लष्करी तुकड्यांचे संचलन झाले. रशियन खासदार येवगेनी पोपोव्ह यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, “आमचे रणगाडे रेड स्क्वेअरवर परेड करण्यासाठी नाहीत, तर ते सध्या रणांगणावर शत्रूशी लढण्यात व्यस्त आहेत.” ही बाब रशिया-युक्रेन युद्धाची तीव्रता किती मोठी आहे, हे अधोरेखित करते.

आंतरराष्ट्रीय उपस्थिती आणि उत्तर कोरियाचा शिरकाव

या सोहळ्यात आंतरराष्ट्रीय नेत्यांची उपस्थिती मर्यादित असली, तरी ती राजकीयदृष्ट्या सूचक होती. बेलारूसचे नेते अलेक्झांडर लुकाशेन्को, लाओसचे अध्यक्ष आणि मलेशियाचे सुलतान यावेळी पुतिन यांच्यासोबत व्यासपीठावर उपस्थित होते. विशेष म्हणजे, या वर्षीच्या परेडमध्ये उत्तर कोरियाच्या सैनिकांनीही संचलन केले. किम जोंग उन आणि पुतिन यांच्यातील वाढती जवळीक या संचलनातून स्पष्टपणे दिसून आली. पाश्चात्य देशांच्या निर्बंधांनंतर रशिया आता आशियाई आणि कम्युनिस्ट देशांच्या मदतीने आपली नवी आघाडी उभी करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

सुरक्षा व्यवस्था आणि रशियाचा संदेश

युक्रेनकडून होणारे संभाव्य ड्रोन हल्ले लक्षात घेता, मॉस्कोमध्ये अत्यंत कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. अनेक शहरांमध्ये विजय दिनाचे कार्यक्रम रद्द करण्यात आले होते, परंतु मॉस्कोमधील मुख्य कार्यक्रम पुतिन यांच्या जिद्दीमुळे पार पडला. रशिया आपली लष्करी ताकद रणांगणावर वापरत असला, तरी मानसिक आणि राजकीयदृष्ट्या ते आजही खंबीर आहेत, हाच संदेश या संचलनातून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पुतिन यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले की, रशियाचे लष्करी सामर्थ्य केवळ शस्त्रांमध्ये नाही, तर लोकांच्या धैर्यामध्ये आहे.

Published On: May 09, 2026 | 04:15 PM

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला 'विनाशकारी' खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू
Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू
China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू
US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या 'त्या' पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा 'ते' खास राजकीय कनेक्शन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा 'फर्स्ट लूक' समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

