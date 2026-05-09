Ankita Walawalkar: “आता तरी आवाज उठवूया…” नसरापूर प्रकरणी पुन्हा पेटली अंकिता! म्हणाली “सगळ्या महिलांनी एकत्र…”

पुण्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या अत्यंत धक्कादायक घटनेनंतर सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणावर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर Ankita Walawalkar हिनेही परखड भूमिका घेत संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 04:01 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • नसरापूर येथे एका 65 वर्षीय व्यक्तीने 3 वर्षाच्या चिमुरडीवर अत्याचार करत तिचा खून केला आहे
  • “कुणी त्याच्या पाठिंब्यात नाही, तर कायदा कसली वाट पाहतोय?”
  • अशा गुन्ह्यांमुळे फक्त एक जीव नाही, तर संपूर्ण समाजाची मानवता मरते.
Ankita Walawalkar : सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत असणारी कोकण हार्टेड गर्ल अंकिता वालावलकर सध्या तिच्या परखड मतांमुळे चर्चेत आहे. सोशल मीडिया स्टार म्हंटल तर सोशल प्रश्नांसाठी उभे राहणे आणि लढणे, अंकिता या गोष्टी तिचे कर्तव्य मानते. दरम्यान, पुण्यातील भोर तालुक्यामध्ये घडलेला प्रकार अतिशय निंदनीय आहे. नसरापूर येथे एका 65 वर्षीय व्यक्तीने 3 वर्षाच्या चिमुरडीवर अत्याचार करत तिचा खून केला आहे, ज्यावेळी त्याला काही प्रश्न विचारण्यात आले तर तो व्यक्ती “मी दारूच्या नशेत होतो” अशी उत्तर देत प्रश्न लाथाडून लावत आहे. दरम्यान, या सगळ्या प्रकरणी अंकिता वालावलकर पेटून उठली असून पुन्हा एकदा तिने सोशल मीडिया पोस्ट शेअर केली आहे.

काय आहे अंकिताची सोशल मीडिया पोस्ट?

अंकिता वालावलकरने शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये पुण्यात घडणाऱ्या या वाढत्या मुद्द्यांना टार्गेट केले आहे, तसे निषेध व्यक्त केला आहे. पण तिचा सवाल आहे की “फक्त निषेध व्यक्त करून चालणार आहे का? कायदा या अशा नराधमांवर Action कधी घेणार?” ती म्हणते की, “आधी नसरापूर घटना झाली मग पुण्यातून ‘आजोबा आणि नात’ असं आणखीन एक प्रकरण समोर आलं. आपण काय केलं? रस्त्यावर उतरलो. निषेध व्यक्त केला. शांत झालो. दुसऱ्या दिवशी आणखीन तिसरं प्रकरण समोर येणार.” एकंदरीत, कायदा अशा नराधमांना का पोसतोय? जर संपूर्ण जग त्या 65 वर्षीय नराधमाच्या विरोधात आहे. कुणी त्याच्या पाठिंब्यात नाही, तर कायदा कसली वाट पाहतोय? असा सवाल अंकिताने केला आहे.

अंकिता म्हणते की, “या अशा गोष्टी सतत घडत आहेत, यासाठी आम्हाला कायदा हवाय. त्या गोष्टी प्रूफ करण्यासाठी, ता घटनेनंतर पुढे काय होईल? या सगळ्या गोष्टींसाठी या संबंधित कायदा असणे आवश्यक आहे.”

या पोस्टखाली कॅप्शनमध्ये अंकिताने नमूद केले आहे की, “ती फक्त तीन वर्षांची होती… तिला जग काय असतं हेही कळलं नव्हतं. खेळणं, हसणं, आईच्या कुशीत झोपणं. एवढंच तिचं छोटंसं जग होतं. पण आज त्या जगावर कोणाच्यातरी विकृत मानसिकतेने कायमचा काळा डाग लावला.लहान मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांसाठी कोणतीही सहानुभूती नसावी. कारण अशा गुन्ह्यांमुळे फक्त एक जीव नाही, तर संपूर्ण समाजाची मानवता मरते. आता तरी आवाज उठवूया. कारण आज जर आपण शांत राहिलो, तर उद्या कोणाचं तरी बालपण पुन्हा ओरडत राहील.”

Published On: May 09, 2026 | 04:01 PM

