DC Vs PBKS Live: राणा जी माफ कर दो! पंजाबची लाज घालवली; ‘किंग्ज’ला विजयासाठी 265 रन्सची गरज

दिल्ली कॅपिटल्सचा प्रथम फलंदाजीचा निर्णय
अरुण जेटली स्टेडियमवर सुरू आहे सामना
पथुम निसांका 11 रन्सवर झाला बाद
Tata IPL 2026 Live DC vs PBKS Updates: दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर दिल्ली कॅपिटल्स आणि पंजाब किंग्जमध्ये सामना सुरू आहे. दिल्ली कॅपिटल्सचा कर्णधार अक्षर पटेलने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीने प्रथम फलंदाजी करताना रन्स केल्या आहेत. केएल राहुल आणि नितीश राणाच्या जबरदस्त खेळीवर दिल्लीने पंजाब किंग्जला रन्सचे टार्गेट दिले आहे. पंजाबला (IPL 2026) अजिंक्य राहण्यासाठी 265 रन्स कराव्या लागणार आहेत.
दिल्ली कॅपिटल्सची फलंदाजी
दिल्ली कॅपिटल्सच्या डावाची सुरुवात करण्यासाठी पथूम निसांका आणि केएल. राहुल मैदानात उतरले. दोघांनी सावध पवित्रा घेत डावाची सुरुवात केली. मात्र तिसऱ्या ओव्हरमध्ये पथूम निसांका 11 रन्स करून आउट झाला. आजच्या सामन्यात देखील तो साजेशी खेळी करू शकला नाही. त्यानंतर फॉर्मसाठी झगडत असणारा नितीश राणा खेळण्यासाठी आला. केएल राहुलने दीड शतक केले. त्याने 152 रन्स केल्या.
🔙 to 🔙 FIFTIES 🫡 Nitish Rana continues to make merry 👌👌 His 2⃣2⃣nd in #TATAIPL 👏 Updates ▶️ https://t.co/0oSkMZgNAV#KhelBindaas | #DCvPBKS | @DelhiCapitals | @NitishRana_27 pic.twitter.com/xEHDJ659e3 — IndianPremierLeague (@IPL) April 25, 2026
केएल राहुल आणि नितीश राणाने पंजाबच्या गोलंदाजांची धुलाई केली आहे. केएल राहुलने शानदार शकत लगावले आहे. तर नितीश राणाने देखील जबरदस्त खेळी केली आहे. गेल्या काही सामन्यात त्याचा फॉर्म चांगला नव्हता मात्र त्याने आजच्या सामन्यात सगळी उणीव भरून काढली आहे. डेव्हिड मिलरने 3 बॉलमध्ये 3 रन्स केल्या. त्यामुळे पंजाब किंग्जसमोर दिल्लीच्या संघाने भला मोठा डोंगर उभा केला आहे.
पंजाब किंग्जची गोलंदाजी
पंजाब किंग्जकडून अर्शदीप सिंगने पहिली ओव्हर टाकली. पहिले काही ओव्हर रन्स करण्यासाठी फलंदाजांना मेहनत करावी लागली. अखेर तिसऱ्या ओव्हरमध्ये अर्शदीप सिंग निसांकाला आउट केले. पंजाब किंग्जच्या गोलंदाजांना केएल राहुल आणि नितीश राणा यांनी अक्षरश: रडवले आहे. निसांका नंतर त्यांना एकही विकेट मिळवता आलेली नाही. शेवटच्या ओव्हरमध्ये झेवियर बार्टलेटने नितीश राणाला आउट केले.
पंजाब किंग्जची संभाव्य टीम: प्रभसिमरन सिंग, प्रियांश आर्या, कूपर कॉनोली, श्रेयस अय्यर, मार्क्स स्टॉइनिस, नेहल वढेरा, शशांक सिंग, मार्को जानसेन, झेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाक, युझवेंद्र चहल, अर्शर्दीप सिंग.
दिल्ली कॅपिटल्सची संभाव्य टीम: केएल राहुल (यष्टीरक्षक), पथुम निसंका, समीर रिझवी, अक्षर पटेल (कर्णधार), ट्रिस्टन स्टब्स, औकिब नबी डार, कुलदीप यादव, टी. नटराजन, मुकेश कुमार, लुंगी एनगिडी, आशुतोष शर्मा.