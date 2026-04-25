EV Scooters : आता पेट्रोलची चिंता मिटली ! फक्त 44 हजारांपासून सुरू होणारे इलेक्ट्रिक स्कूटर

इथे आम्ही तुम्हाला काही किफायतशीर इलेक्ट्रिक स्कूटर्सबद्दल माहिती देत आहोत. तुमच्या बजेट, रेंज आणि आवश्यक फीचर्सनुसार तुम्ही यापैकी योग्य स्कूटरची निवड करू शकता.

Updated On: Apr 27, 2026 | 06:39 PM
आता पेट्रोलची चिंता मिटली संपली! फक्त ४४ हजारांपासून सुरू होणारे इलेक्ट्रिक स्कूटर

आजकाल पेट्रोलच्या किमती सतत वाढत असल्याने, लोक अधिकाधिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्सकडे वळत आहेत. बाजारात अनेक परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स उपलब्ध आहेत, ज्या चांगल्या रेंज, कमी खर्च आणि कमी किमतीत सुलभ देखभाल देतात. यामुळेच बजेट-सेगमेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहेत, विशेषतः शहरांमध्ये आणि लहान गावांमध्ये. थोडक्यात सांगायचे तर, भारतात आता ₹४५,००० ते ₹१ लाख पर्यंतच्या किमतीत अनेक चांगल्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स उपलब्ध आहेत.

Hero Vida VX2

या यादीतील पहिले नाव आहे हीरो मोटोकॉर्पच्या हीरो विडा VX2 चे. ही स्कूटर बऱ्यापैकी परवडणारी मानली जाते. तिची किंमत कमी ठेवण्यासाठी, कंपनी बॅटरी-ॲज-अ-सर्व्हिस (BaaS) चा पर्याय देखील देते, ज्यामुळे तुम्ही स्कूटर कमी किमतीत खरेदी करू शकता आणि बॅटरीसाठी स्वतंत्रपणे सबस्क्राइब करू शकता. यात काढता येण्याजोगी बॅटरी आहे, म्हणजेच तुम्ही ती घरी चार्ज करू शकता. स्कूटरची रेंज अंदाजे १४० किलोमीटर आहे, जी दैनंदिन वापरासाठी पुरेशी आहे. स्कूटरची किंमत ₹४४,९९० आहे.

TVS iQube

टीव्हीएसची (TVS) टीव्हीएस आयक्यूब (TVS iQube) हा देखील एक विश्वासार्ह पर्याय आहे. ही स्कूटर थोडी महाग आहे, पण ती तिच्या गुणवत्तेसाठी, सर्व्हिस नेटवर्कसाठी आणि आरामदायक राइडसाठी ओळखली जाते. यामध्ये १०० ते २०० किलोमीटर रेंजचे वेगवेगळे व्हेरिएंट्स मिळतात, ज्यामुळे ती रोजच्या वापरासाठी आदर्श ठरते. बॅटरी प्लॅनसह याची सुरुवातीची किंमत ₹६०,००० एक्स-शोरूम आहे.

Ather Rizta

जर तुम्ही अधिक प्रीमियम अनुभवाच्या शोधात असाल, तर अथर एनर्जीची (Ather Energy) अथर रिझता (Ather Rizta) हा देखील एक चांगला पर्याय आहे. कंपनीच्या स्कूटर्स त्यांच्या प्रगत तंत्रज्ञान, स्मार्ट फीचर्स आणि उत्कृष्ट कामगिरीसाठी ओळखल्या जातात. याची किंमत ₹७६,००० एक्स-शोरूम आहे. या स्कूटरमध्ये प्रगत सॉफ्टवेअर, फास्ट चार्जिंग आणि कनेक्टेड फीचर्स मिळतात.

या स्कूटर्स देखील एक चांगला पर्याय

बजाज ऑटोच्या बजाज चेतक आणि ओला स्कूटर्सदेखील या सेगमेंटमध्ये बऱ्यापैकी लोकप्रिय आहेत. या स्कूटर्स मजबूत बांधणी, उत्तम डिझाइन आणि विश्वसनीय कामगिरीसाठी ओळखल्या जातात. काही एंट्री-लेव्हल मॉडेल्स ₹७०,००० पेक्षा कमी किमतीत उपलब्ध आहेत, ज्यामुळे त्या सर्वसामान्य व्यक्तीसाठी आणखी परवडणाऱ्या ठरतात.

Published On: Apr 25, 2026 | 05:13 PM

UK Politics: ब्रिटनमध्ये सर्वात मोठं राजकीय संकट! निवडणुकीत सत्तेचा पत्ता कट, ‘Epstein Files’च्या वादळात अडकले PM Keir Starmer

