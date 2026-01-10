Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Mi Vs Dc Wpl Live Score Mumbai Indians Set A Target Of 195 Runs Against Dc

MI vs DC, WPL live score : डीवाय पाटील स्टेडियमवर सायव्हर-ब्रंट-कौरचे वादळ! मुंबई इंडियन्सचे DC समोर 195 धावांचे लक्ष्य 

नवी मुंबईतील डॉ. डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळवण्यात येत असलेल्या महिला प्रीमियर लीग २०२६ च्या या हंगामातील तिसऱ्या सामन्यात मुंबई इंडियन्सने दिल्ली कॅपिटल्ससमोर १९६ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 09:13 PM
MI vs DC, WPL live score: A storm of Sciver-Brunt and Kaur in Navi Mumbai! Mumbai Indians set a target of 195 runs against DC.

मुंबई इंडियन्सचे DC समोर 195 धावांचे लक्ष्य (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

MI vs DC, WPL live score: महिला प्रीमियर लीग २०२६ च्या या हंगामातील तिसऱ्या सामन्यात आज शनिवारी मुंबई इंडियन्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स आमनेसामने आले आहेत. नवी मुंबईतील डॉ. डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळवण्यात येत असलेल्या या सामन्यात नाणेफेक गमावणाऱ्या मुंबई इंडियन्सने नॅट सायव्हर-ब्रंट आणि हरमनप्रीत कौरच्या शानदार अर्धशतकांच्या जोरावर ४ बाद १९५ धावा उभ्या केल्या आहेत. दिल्लीला विजयी सुरुवात करायची असेल तर १९६ धावांचा टप्पा गाठावा लागणार आहे. दिल्ली कॅपिटल्सकडून नंदनी शर्माने २ विकेट्स घेतल्या.

हेही वाचा : IND vs NZ : भारतीय संघाला मोठा झटका! न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यापूर्वी ‘स्टार’ खेळाडूला दुखापत

नवी मुंबईतील डॉ. डीवाय पाटील स्टेडियमवर खेळवण्यात येणाऱ्या या सामन्यात दिल्लीची कर्णधार जेमिमाह रॉड्रिग्सने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करत मुंबईला प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी पाचारण केले. मागील सामना गमावणाऱ्या मुंबई संघाची सुरुवात या सामन्यात देखील खराबच राहिली. मुंबईची सलामी जोडी अमेलिया केर आणि जी कमलिनी केवळ १ धावच जोडू शकले. अमेलिया केर भोपळा न फोडताच पव्हेलियनमध्ये परतली. तिला चिनेल हेन्रीने बाद केले. त्यानंतर १६ धावा करून जी कमलिनीही माघारी परतली. वन डाउनला आलेली नॅट सायव्हर-ब्रंटने मागील सामन्याची कमी भरून काढत शानदार फलंदाजी केली. तिने कर्णधार हरमनप्रीत कौरसोबत ६६ धावांची भागीदारी केली. सायव्हर-ब्रंटने आपले अर्धशतक पूर्ण केले आणि त्यानंतर २० धावा जोडून ती बाद झाली. तिने ४६ चेंडूत ७० धावा केल्या. यामध्ये तिने  १३ चौकार लगावले.

सायव्हर-ब्रंटनंतर सारी सूत्रे कौरने आपल्या हातात गहटले आणि अर्धशतक ठोकले. तिने निकोला केरीसोबत संघाचा डाव पुढे नेला. निकोला केरी १२ चेंडूत २१ धावा करून ती बाद झाली. कर्णधार हरमनप्रीत कौर ४२ चेंडूत नाबाद ७४ धावा केल्या. तिने या खेळीत ८ चौकार आणि ३ षटकार ठोकले. तर सजीवन सजना ५ धावांवर नाबाद राहिली. दिल्लीकडून नंदनी शर्माने सर्वाधिक २ तर श्री चरणी आणि चिनेल हेन्री यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. दिल्लीला विजय मिळवायचा असेल तर १९६ धावा कराव्या लागणार आहेत.

हेही वाचा : ICC Women World Cup 2025 : सुनील गावस्कर यांनी केली वचनपूर्ती! जेमिमा रॉड्रिग्जला दिली ‘खास’ भेट; पहा VIDEO

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

दिल्ली कॅपिटल्स महिला (प्लेइंग इलेव्हन): शफाली वर्मा, लिझेल ली (डब्ल्यू), लॉरा वोल्वार्ड, जेमिमाह रॉड्रिग्स (क), मारिझान कॅप, निकी प्रसाद, चिनेल हेन्री, स्नेह राणा, मिन्नू मणी, श्री चरणी, नंदनी शर्मा

मुंबई इंडियन्स महिला (प्लेइंग इलेव्हन): अमेलिया केर, जी कमलिनी (डब्ल्यू), नॅट सायव्हर-ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (क), निकोला केरी, सजीवन सजना, अमनजोत कौर, पूनम खेमनार, त्रिवेणी वसिष्ठ, शबनीम इस्माईल, संस्कृती गुप्ता

Web Title: Mi vs dc wpl live score mumbai indians set a target of 195 runs against dc

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 09:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान
1

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गडगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 
2

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : GG चा डाव गडगडला! UP वॉरियर्ससमोर154 धावांचे लक्ष्य; सोफी डिव्हाईन चमकली 

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी
3

GG vs UPW, WPL 2026 LIVE : UP वॉरियर्सचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय! GG करणार फलंदाजी

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी
4

IND W vs SA W : टीम इंडियाने आणखी एका मालिकेची केली घोषणा, 2026 च्या टी20 विश्वचषकासाठी अशी करणार तयारी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM