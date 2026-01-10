Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Sunil Gavaskar Fulfilled His Promise And Gifted Jemimah Rodrigues A Guitar Watch Video

ICC Women World Cup 2025 : सुनील गावस्कर यांनी केली वचनपूर्ती! जेमिमा रॉड्रिग्जला दिली ‘खास’ भेट; पहा VIDEO

भारताचे माजी दिग्गज फलंदाज सुनील गावस्कर यांनी आयसीसी महिला विश्वचषक २०२५ शी संबंधित दिलेले वचन पूर्ण केले. त्यांनी स्टार महिला फलंदाज जेमिमा रॉड्रिग्जला एक खास भेट दिली आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 07:31 PM
ICC Women's World Cup 2025: Sunil Gavaskar fulfilled his promise! He gave Jemimah Rodrigues a 'special' gift; watch the VIDEO.

सुनील गावस्कर यांनी जेमिमा रॉड्रिग्जला गिटार भेट दिले आहे. (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Sunil Gavaskar fulfilled his promise to Jemimah Rodrigues : भारताचे माजी दिग्गज फलंदाज सुनील गावस्कर यांनी स्टार महिला फलंदाज जेमिमा रॉड्रिग्जला वचन दिले होते ते आता त्यांनी पूर्ण केले आहे. २५ वर्षीय रॉड्रिग्ज या खेळाडूच्या उत्कृष्ट कामगिरीचे कौतुक करण्यासाठी त्यांनी एक गाणे गायले आणि तिला शानदार अशी भेट देखील दिली आहे. माजी दिग्गज फलंदाज सुनील गावस्कर यांनी भारतीय महिला क्रिकेट संघाची स्टार खेळाडू जेमिमा रॉड्रिग्जला गिटार भेट दिली आहे.

हेही वाचा : “माझ्या नशिबातलं कोणी हिरावू शकत नाही…,” T20 World Cup 2026 संघातून डच्चू दिल्यानंतर पहिल्यांदाच गिलने सोडले मौन

नेमकं कोणते वचन केले पूर्ण?

सुनील गावस्कर यांच्याकडून रॉड्रिग्जला वचन देण्यात आले होते की, जर भारतीय महिला संघाने प्रतिष्ठित आयसीसी विश्वचषक जेतेपद जिंकले तर ते तिच्यासोबत एक गाणे गातील. आता त्यांनी या वाचनाची पूर्ती एक खास भेट देऊन केली आहे. सुनील गावस्कर यांनी रॉड्रिग्जला बॅटच्या आकाराचा गिटार देखील भेट दिला आहे.

सुनील गावस्कर यांनी गिटार भेट दिली

सुनील गावस्कर यांनी शुक्रवारी जेमिमा रॉड्रिग्जला बॅटच्या आकाराचा गिटार भेट दिला. जेव्हा जेमिमाकडून भेटवस्तू  उघडण्यात आली. तेव्हा तिने खूप आनंद व्यक्त केला. तिने बॅटच्या आकाराच्या गिटारच्या कारागिरीचे कौतुक देखील केले. यावेळी गावस्कर आणि जेमीमा या  दोघांनी एकत्र “ये दोस्ती” हे गाणे देखील गायले. याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

भेटवस्तू मिळाल्यानंतर जेमिमा काय म्हणाली?

जेमिमाने आपल्या इंस्टाग्राम खात्यावर लिहिले की, “सुनील सरांनी त्यांचे वचन पाळले आणि आम्ही आतापर्यंतच्या सर्वात छान बॅटने धमाल केली. ते एक खास होते.” सुनील गावस्कर आणि जेमिमा हे दोघे देखील संगीत प्रेमी आहेत. जेमिमा अनेकदा गाताना दिसत असते.

या वाचनाची कहाणी काय?

गावस्कर यांनी जेमिमाला बॅटच्या आकाराचा गिटार भेट दिल्याने त्याची चर्चा होताना दिसत आहे. ही कहाणी आयसीसी महिला विश्वचषक २०२५ शी संबंधित आहे. जेमिमा रॉड्रिग्जने सेमीफायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध एक ऐतिहासिक शतक झळकावून भारताला विक्रमी विजय मिळवून देण्यात मोठी भूमिका बजावली होती. या विजयानंतर, गावस्करने तिला सांगितले की जर भारतीय संघाने विश्वचषकाचे विजेतेपद जिंकले तर ते तिच्यासोबत एक गाणे गातील. सुनील गावस्कर यांनी त्यांचे वचन आता पूर्ण केले आहे.

हेही वाचा : कुंडलीतच क्रिकेट कारकिर्द लिहिलेली! भारतीय खेळाडू वैष्णवीच्या वडिलांनी केली होती भविष्यवाणी; वाचा सविस्तर

गावस्कर यांच्या वचनावर जेमिमा हसली आणि म्हणाली की ती सुनील सरांची वाट पाहत आहे. त्यांच्या प्रतिष्ठेनुसार, त्यांनी तिला निराश केले नाही. तरुण क्रिकेटपटूने गावस्कर यांना विचारले की बॅटच्या आकाराचा गिटार खेळण्यासाठी आहे की फलंदाजीसाठी?  गावस्कर यांनी उत्तर दिले की तू दोन्ही गोष्टी करू शकते.

Web Title: Sunil gavaskar fulfilled his promise and gifted jemimah rodrigues a guitar watch video

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 10, 2026 | 07:31 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली
1

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने TOSS जिंकून घेतला प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; DC करणार फलंदाजी
2

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने TOSS जिंकून घेतला प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; DC करणार फलंदाजी

IND vs NZ 2nd ODI : ‘न्यूझीलंडचा विजय पाहून….’ भारताचे माजी दिग्गज फलंदाज गावस्कर यांनी केले आश्चर्य व्यक्त 
3

IND vs NZ 2nd ODI : ‘न्यूझीलंडचा विजय पाहून….’ भारताचे माजी दिग्गज फलंदाज गावस्कर यांनी केले आश्चर्य व्यक्त 

DC vs UPW WPL LIVE SCORE : Delhi Capitals चा TOSS जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय! UP करणार फलंदाजी 
4

DC vs UPW WPL LIVE SCORE : Delhi Capitals चा TOSS जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय! UP करणार फलंदाजी 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran Protest : इराण रक्ताळला! १६,००० हून आंदोलकांची थेट गोळ्या झाडून हत्या; भयावह फोटो पाहून अंगावर येईल काटा

Iran Protest : इराण रक्ताळला! १६,००० हून आंदोलकांची थेट गोळ्या झाडून हत्या; भयावह फोटो पाहून अंगावर येईल काटा

Jan 18, 2026 | 07:20 PM
शेफाली जरीवालाचा ब्लॅक मॅजिकमुळे मृत्यू? अफवांवर पती पराग त्यागीने केला मोठा खुलासा

शेफाली जरीवालाचा ब्लॅक मॅजिकमुळे मृत्यू? अफवांवर पती पराग त्यागीने केला मोठा खुलासा

Jan 18, 2026 | 07:18 PM
Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल

Tata Tiago EV चे Facelift व्हर्जन मार्केटमध्ये येण्याची शक्यता, फीचर्सपासून ते डिझाइनपर्यंत होणार बदल

Jan 18, 2026 | 07:05 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेल एक्सप्रेस सुसाट! एबी डिव्हिलियर्सनंतर भारतात ‘हा’ कारनामा करणारा जगातील तो दुसराच फलंदाज 

IND vs NZ, 3rd ODI : डॅरिल मिशेल एक्सप्रेस सुसाट! एबी डिव्हिलियर्सनंतर भारतात ‘हा’ कारनामा करणारा जगातील तो दुसराच फलंदाज 

Jan 18, 2026 | 06:58 PM
सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

सीकर टेरिटोरियल आर्मी भरती! नोकरी-शिक्षण करतानाच देशसेवेची संधी

Jan 18, 2026 | 06:54 PM
निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल

निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल

Jan 18, 2026 | 06:33 PM
शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक! कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या मोर्चाची दखल

शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक! कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या मोर्चाची दखल

Jan 18, 2026 | 06:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM