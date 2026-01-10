Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs NZ : भारतीय संघाला मोठा झटका! न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यापूर्वी ‘स्टार’ खेळाडूला दुखापत 

रविवार, ११ जानेवारीपासून भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेतील पहिल्या सामन्यापूर्वीच भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू ऋषभ पंत दुखापतग्रस्त झाला आहे.

Updated On: Jan 10, 2026 | 08:27 PM
ऋषभ पंतला दुखापत(फोटो-सोशल मीडिया)

Rishabh Pant sustained an injury : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात रविवारपासू तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळवली जाणार आहे. या मालिकेतील पहिल्या सामन्यापूर्वीच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. भारताने शनिवारी बडोद्यामध्ये सराव सत्र आयोजित केले होते. दरम्यान, भारतीय यष्टीरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंतला नेट प्रॅक्टिस दरम्यान दुखापत झाली, ज्यामुळे त्याला थोड्या काळासाठी उपचार घ्यावे लागले आहेत.

सराव सत्रादरम्यान, पंत भारतीय थ्रोडाऊन तज्ञांविरुद्ध फलंदाजी करत असताना त्याच्या कंबरेला दुखापत झाली होती. दुखापत झाल्यानंतर, पंत वेदनेने ओरडताना दिसला. ज्यामुळे संघाचे सहाय्यक कर्मचारी, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि इतर सदस्यांनी तात्काळ त्याच्या मदतीला धावून येत त्याची प्रकृतीची विचारपूस केली. प्राथमिक उपचार घेतल्यानंतर, पंत बीसीए स्टेडियमच्या ग्राउंड बी मधून निघून बाहेर गेला.

हेही वाचा : ICC Women World Cup 2025 : सुनील गावस्कर यांनी केली वचनपूर्ती! जेमिमा रॉड्रिग्जला दिली ‘खास’ भेट; पहा VIDEO

शुभमन गिल आणि अजित आगरकर यांची चर्चा

दरम्यान, भारतीय कर्णधार शुभमन गिल यावेळी निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर यांच्याशी दीर्घ चर्चा करताना दिसून आला.  तथापि, पंतच्या दुखापतीबाबत संघाकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. त्याची दुखापत किती गंभीर आहे आणि त्याला न्यूझीलंडविरुद्ध संधी मिळेल का हे पाहणे अद्याप बाकी आहे. ऋषभ पंत गेल्या वर्षी एक देखील वनडे सामना खेळला नाही.

रोहित शर्माकडून मोहम्मद सिराजने घेतल्या फलंदाजी टिप्स

भारतीय संघाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजने सराव सत्रादरम्यान माजी कर्णधार रोहित शर्माकडून त्याची फलंदाजी सुधारण्यासाठी टिप्स घेतल्या आहेत. सिराजने शॉट चुकवला तेव्हा रोहित नेटच्या बाहेर हजर होता, त्यानंतर रोहितने त्याला काही महत्त्वाच्या फलंदाजीच्या टिप्स देखील दिल्या.

हेही वाचा : UP vs GT, WPL Live Update : फोबी लिचफिल्डचा संघर्ष व्यर्थ! GT चा UP वर दणदणीत विजय; रेणुका सिंग चमकली

श्रेयस अय्यरने केला सराव

उपकर्णधार श्रेयस अय्यर देखील केएल राहुलसोबत फलंदाजीचा सराव करताना दिसून आला. तर रवींद्र जडेजाने देखील नेटमध्ये काही वेळ घाम गाळला. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये आपापल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व केल्यानंतर सिराज, अय्यर आणि पंत अलीकडेच संघात परतले आहेत. जिथे ते शेवटचे ८ जानेवारी रोजी खेळले होते. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील एकदिवसीय मालिकेचा पहिला सामना रविवारी बडोदा क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे.

Published On: Jan 10, 2026 | 08:27 PM

