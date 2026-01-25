Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा

स्मृती मानधनाची फसवणूक केल्याचा आणखी एक गंभीर आरोपही केला आहे. विद्यानच्या आरोपांमुळे इंटरनेटवर खळबळ उडाली आणि आता पलाश यांनी मानेविरुद्ध १० कोटी रुपयांचा मानहानीचा खटला दाखल केल्याचे जाहीर केले आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 10:28 AM
Palash Muchhal files Rs 10 crore defamation case against Vidyan Mane : पलाश मुच्छल पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे, आता अभिनेता आणि निर्माता विद्यान माने यांनी संगीतकाराने ४० लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी भारतीय क्रिकेटपटू स्मृती मानधनाची फसवणूक केल्याचा आणखी एक गंभीर आरोपही केला आहे. विद्यानच्या आरोपांमुळे इंटरनेटवर खळबळ उडाली आणि आता पलाश यांनी मानेविरुद्ध १० कोटी रुपयांचा मानहानीचा खटला दाखल केल्याचे जाहीर केले आहे.

वकिलामार्फत नोटीस पाठवली

पलाश मुच्छल यांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘माझे वकील श्रेयांश मिठार यांनी सांगली येथील विद्यान माने यांना मानहानीसाठी १० कोटी रुपयांची कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे, कारण त्यांनी माझी प्रतिष्ठा आणि चारित्र्य खराब करण्याच्या उद्देशाने खोटे, अपमानजनक आणि अत्यंत बदनामीकारक आरोप केले आहेत.’

IND vs NZ 3rd T20 Pitch Report : कशी असेल गुवाहाटीतील खेळपट्टीची स्थिती, धावांचा पाऊस पडेल की गोलंदाजांना होणार मदत?

विद्यान माने यांनी पलाशने स्मृतीला फसवल्याबद्दल मोठा दावा केला आणि एचटीला सांगितले की, “मी लग्न समारंभात होतो तेव्हा तो (पलाश) दुसऱ्या महिलेसोबत बेडवर रंगेहाथ पकडला गेला. ते एक भयानक दृश्य होते; त्याला भारतीय महिला क्रिकेटपटूंनी मारहाण केली. संपूर्ण कुटुंब चोर आहे. मला वाटले होते की तो लग्न करेल आणि सांगलीत स्थायिक होईल, पण ते माझ्यावर उलटले.”

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारतीय क्रिकेटपटू स्मृती मानधना आणि संगीतकार पलाश मुच्छल यांचे लग्न नोव्हेंबर २०२५ मध्ये होणार होते, परंतु लग्न समारंभांदरम्यान एक वैयक्तिक आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवली. स्मृतीचे वडील आजारी पडले आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, त्यानंतर पलाश यांनाही रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर लगेचच दोन्ही कुटुंबांनी त्यांचे वेगळे होण्याची घोषणा केली आणि लग्न रद्द करण्यात आले.

पलाश आणि मानधना बऱ्याच काळापासून एकमेकांना डेट करत होते. २ नोव्हेंबर रोजी टीम इंडियाने महिला एकदिवसीय विश्वचषक जिंकला. मानधना आणि पलाशचे लग्न दुसऱ्या दिवशी होणार होते. हळदी आणि मेहंदीसह अनेक लग्न विधी आधीच पूर्ण झाले होते. लग्नाच्या दिवशी सकाळी लग्न पुढे ढकलल्याची बातमी समोर आली. सुरुवातीला मानधना यांचे वडील आजारी असल्याचे वृत्त आले होते, ज्यामुळे ते अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आले. नंतर, या जोडप्याने इंस्टाग्राम पोस्टद्वारे लग्न रद्द करण्याची घोषणा केली.

Published On: Jan 25, 2026 | 10:28 AM

