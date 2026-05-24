Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Mi Vs Rr Live Score Rajasthan 205 Runs Wankhede Stadium Ipl 2026 Match Report Target 206

MI vs RR Live: राजस्थानचा रनफेस्ट! मुंबईला २०६ धावांचे तगडे आव्हान; चाहर आणि शार्दुलने रोखली धावगती

Updated On: May 24, 2026 | 06:22 PM IST
सारांश

MI vs RR Live First Innings: मुंबई इंडियन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात आज अत्यंत महत्वाचा सामना सुरु आहे. राजस्थानने प्रथम फलंदाजी करत मुंबईसमोर २०६ धावांचं लक्ष्य ठेवलं आहे.

MI vs RR Live: राजस्थानचा रनफेस्ट! मुंबईला २०६ धावांचे तगडे आव्हान; चाहर आणि शार्दुलने रोखली धावगती
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राजस्थानचा रनफेस्ट!
  • जुरेल-आर्चर चमकले
  • मुंबईला २०६ धावांचं टार्गेट
मुंबई इंडियन्स आणि राजस्थान रॉयल्स यांच्यात वानखेडे स्टेडियवर महत्वाचा सामना सुरु आहे. हा सामना राजस्थानसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. ६९ वा लीग स्टेज सामन्यात मुंबईचा कर्णधार हार्दिक पांड्याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. राजस्थानने प्रथम फलंदाजी करत २० ओव्हरमध्ये ८ विकेट्स गमावून २०५ धावा केल्या. राजस्थानचा एकही फलंदाज अर्धशतकी खेळी करु शकला नाही. परंतु ध्रुव जुरेल आणि जोफ्रा आर्चर यांच्या चांगल्या फलंदाजीमुळे संघाला एक आव्हानात्मक धावसंख्या उभारता आली. राजस्थानने मुंबईसमोर २०६ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. मुंबईला सामना जिंकण्यासाठी १०.३० रन रेटने धावा करण्याची आवश्यकता आहे. प्लेऑफमध्ये पोहचण्यासाठी राजस्थानला कोणत्याही परिस्थितीत हा सामना जिंकावा लागेल.

MI vs RR Live: वानखेडेवर महामुकाबला! राजस्थानसमोर प्लेऑफचं आव्हान, मुंबईने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

राजस्थानने उभा केला २०० धावांचा डोंगर

प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या राजस्थान रॉयल्सची सुरुवात खराब झाली. यशस्वी जैस्वालने वैभव सूर्यवंशीसोबत पहिल्या विकेटसाठी ३३ धावांची भागीदारी केली. यशस्वीने एक चौकार आणि तीन षटकारांच्या मदतीने १७ चेंडूंमध्ये २७ धावा केल्या. चौथ्या ओव्हरमध्ये विल जॅक्सने त्याला तंबूत परत पाठवले. सूर्यवंशीने सहा चेंडूंमध्ये केवळ चार धावा केल्या. पाचव्या ओव्हरमध्ये दीपक चहरने त्याला एलबीडब्लू बाद केले. कर्णधार रियान परागलाही मोठी खेळी करता आली नाही. त्याने ८ चेंडूंमध्ये दोन चौकार आणि एका षटकारासह १४ धावा केल्या. अल्लाह गझनफरने परागला बाद केले. दासुन शनाकाने १५ चेंडूंमध्ये २९ धावा केल्या परंतु ११व्या ओव्हरमध्ये तो रनआऊट झाला.

दासुन आणि ध्रुव जुरेलने चौथ्या विकेटसाठी ४५ धावांची भागीदारी केली. जुरेलने २६ चेंडूंमध्ये तीन चौकार आणि दोन षटकारांसह ३८ धावा केल्या. १३व्या ओव्हरमध्ये कॉर्बिन बॉशने जुरेलला बोल्ड करत पव्हेलियनचा रस्ता दाखवला. डोनोव्हान फरेराने १५ चेंडूंमध्ये १८ धावा केल्या. १६व्या ओव्हरमध्ये चहरने त्याला बाद केले. शार्दुल ठाकूरने १८ व्या षटकात शुभम दुबेआणि जोफ्रा आर्चर यांना बाद केले. दुबेने ६ चेंडूंत ५ धावा केल्या तर, आर्चरचने १५ चेंडूंत ३२ धावा केल्या. रवींद्र जडेजा ११ चेंडूंत १९ धावांवर नाबाद राहिला आणि नांद्रे बर्गर ३ चेंडूंत १० धावांवर नाबाद राहिला.

चाहर- शार्दुलने रोखली धावगती

नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी निर्णय घेतलेल्या मुंबई इंडियन्सने राजस्थानच्या सलामीवीर फंलदाजांना स्वस्तात बाद केले. दिपक चाहरने वैभव सूर्यवंशीला ६ धावांवर पव्हेलियनचा रस्ता दाखवला. तर विल जॅक्सने २७ धावांवर जैस्वालला बाद केले. यामुळे राजस्थान पावरप्लेमध्ये मोठा स्कोअर करु शकला नाही. मुंबईकडून दीपक चाहर आणि शार्दुल ठाकूर यांनी प्रत्येकी दोन आणि महत्वाचे विकेट्स विकेट घेतले. यामुळे राजस्थानची धावगती रोखली गेली. तर विल जॅक्स, ए.एम. गझनफर आणि कॉर्बिन बॉश यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतले.

दोन्ही संघाचे प्लेइंग ११

मुंबई इंडियन्स: रायन रिकेल्टन (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (क), विल जॅक्स, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, शार्दुल ठाकूर, एएम गझनफर, रघु शर्मा.

इम्पॅक्ट सबस्टिट्यूट: रोहित शर्मा, मयंक रावत, रॉबिन मिंज, क्रिश भगत, ट्रेंट बोल्ट.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (क), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासून शनाका, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, यशराज पुंजा, ब्रिजेश शर्मा.

इम्पॅक्ट सबस्टिट्यूट: रवींद्र जडेजा, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेराला, रवी बिश्नोई, तुषार देशपांडे.

KKR vs DC: प्लेऑफचा सस्पेन्स वाढला! ईडन गार्डन्सवर रंगणार अंतिम सामना, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

Web Title: Mi vs rr live score rajasthan 205 runs wankhede stadium ipl 2026 match report target 206

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 24, 2026 | 05:50 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KKR vs DC: प्लेऑफचा सस्पेन्स वाढला! ईडन गार्डन्सवर रंगणार अंतिम सामना, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या
1

KKR vs DC: प्लेऑफचा सस्पेन्स वाढला! ईडन गार्डन्सवर रंगणार अंतिम सामना, कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज? जाणून घ्या

MI vs RR Live: वानखेडेवर महामुकाबला! राजस्थानसमोर प्लेऑफचं आव्हान, मुंबईने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय
2

MI vs RR Live: वानखेडेवर महामुकाबला! राजस्थानसमोर प्लेऑफचं आव्हान, मुंबईने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

IPL 2026: RCB ची चिंता वाढली; प्लेऑफपूर्वी ‘हा’ स्टार फलंदाज स्पर्धेतून बाहेर, संघासमोर मोठं आव्हान
3

IPL 2026: RCB ची चिंता वाढली; प्लेऑफपूर्वी ‘हा’ स्टार फलंदाज स्पर्धेतून बाहेर, संघासमोर मोठं आव्हान

IPL 2026: ‘शाब्बास अर्जुन!’ मुलाच्या शानदार पदार्पणानंतर सचिन तेंडुलकर भावुक; पोस्ट करत म्हणाला…
4

IPL 2026: ‘शाब्बास अर्जुन!’ मुलाच्या शानदार पदार्पणानंतर सचिन तेंडुलकर भावुक; पोस्ट करत म्हणाला…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विधानपरिषद निवडणुकीची रणधुमाळी, पुण्यात राष्ट्रवादीसमोर नवा चेहरा देण्याचे आव्हान; ‘या’ नावाची जोरदार चर्चा

विधानपरिषद निवडणुकीची रणधुमाळी, पुण्यात राष्ट्रवादीसमोर नवा चेहरा देण्याचे आव्हान; ‘या’ नावाची जोरदार चर्चा

May 24, 2026 | 06:26 PM
DA Hike : रिटायर्ड कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सरकारने महागाई भत्त्यात केली वाढ, आता किती येणार Pension?

DA Hike : रिटायर्ड कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सरकारने महागाई भत्त्यात केली वाढ, आता किती येणार Pension?

May 24, 2026 | 06:25 PM
Amruta Fadnavis New Look : जरीची साडी, सोनेरी काठ असा मराठमोळा साज; अमृता फडणवीस यांचा पैठणी साडीतला मोहक लुक

Amruta Fadnavis New Look : जरीची साडी, सोनेरी काठ असा मराठमोळा साज; अमृता फडणवीस यांचा पैठणी साडीतला मोहक लुक

May 24, 2026 | 06:13 PM
विज्ञानवादी हाफकिनमध्ये ” रात्रीस खेळ चाले”, अंधश्रद्धेला बळी न पडणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्याची गरज!

विज्ञानवादी हाफकिनमध्ये ” रात्रीस खेळ चाले”, अंधश्रद्धेला बळी न पडणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्याची गरज!

May 24, 2026 | 05:54 PM
MI vs RR Live: राजस्थानचा रनफेस्ट! मुंबईला २०६ धावांचे तगडे आव्हान; चाहर आणि शार्दुलने रोखली धावगती

MI vs RR Live: राजस्थानचा रनफेस्ट! मुंबईला २०६ धावांचे तगडे आव्हान; चाहर आणि शार्दुलने रोखली धावगती

May 24, 2026 | 05:50 PM
देशात डिझेल टंचाईचा हाहाकार; ६० लाख ट्रक रस्त्यांवरच ठप्प, दररोज २१ अब्ज रुपयांचे नुकसान अन्….

देशात डिझेल टंचाईचा हाहाकार; ६० लाख ट्रक रस्त्यांवरच ठप्प, दररोज २१ अब्ज रुपयांचे नुकसान अन्….

May 24, 2026 | 05:40 PM
गेल्या आठवड्यात ‘या’ 6 कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल, तर 4 कंपन्यांकडून मोठं नुकसान, जाणून घ्या अपडेट

गेल्या आठवड्यात ‘या’ 6 कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांना केलं मालामाल, तर 4 कंपन्यांकडून मोठं नुकसान, जाणून घ्या अपडेट

May 24, 2026 | 05:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

Pratap Sarnaik :आरोपांमुळे परिवहन विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह, सरनाईक यांचं प्रत्युत्तर

May 24, 2026 | 03:32 PM
BEED : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

BEED : केज तालुक्यात हाहाकार, जनजीवन पूर्ण विस्कळीत शेतकऱ्यांना अश्रू अनावर

May 24, 2026 | 03:25 PM
Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

Nashik : रिंग रोड आणि चेन्नई-सुरत हायवेला शेतकऱ्यांचा विरोध, दुहेरी अधिग्रहणाचा प्रश्न

May 23, 2026 | 07:47 PM
Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

Ahilyanagar : शब्दगंध संमेलनाचा प्रवास संस्थापक सदस्य बापूसाहेब भोसले यांनी केला उलगडा

May 23, 2026 | 07:42 PM
Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

Parbhani : परभणीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा इशारा ; डिझेल-खत तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी

May 23, 2026 | 07:33 PM
Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

Buldhana : बुलढाण्यात इंधन टंचाईचं संकट गडद ; दरवाढीनंतरही पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या लांब रांगा

May 23, 2026 | 07:27 PM
पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

पालघरमध्ये 201 जोडप्यांचा सामूहिक विवाह सोहळा ; गोतस्करांवर मकोका कारवाईचा योगेश कदमांचा इशारा

May 23, 2026 | 07:20 PM