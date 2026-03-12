तुम्हीही SUV खरेदी करण्याच्या विचारात असाल तर थांबा! Volkswagen घेऊन येत आहे Taigun Facelift; क्लासी बदल

आता या नव्या एसयुव्हीमध्ये कोणते फिचर्स असणार आणि ही फोक्सवॅगन टायगुन फेसलिफ्ट बाजारात नक्की कधी येणार याची सर्वांनाच उत्सुकता आहे आणि सध्या या कारची चाचणी चालू असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान याबाबत अधिक माहिती आपण या लेखातून घेऊया. सर्वप्रथम ही कार कधी येऊ शकते याचा अंदाज घेऊ
Volkswagen Taigun Facelift कधी येईल
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, फोक्सवॅगन भारतात टायगुनची फेसलिफ्ट आवृत्ती लाँच करण्याची तयारी करत आहे. याआधी, एसयूव्ही अलीकडेच चाचणी करताना दिसली आहे. यादरम्यान कोणती माहिती आढळली? तर तपासणी केली जात असलेल्या युनिटमध्ये बाह्य आणि आतील दोन्ही बाजूंनी अनेक मोठे बदल होऊ शकतात असे अहवालात म्हटले आहे. चाचणी दरम्यान आढळलेल्या युनिटमध्ये सध्याच्या आवृत्तीच्या तुलनेत अधिक आक्रमक हेडलाइट्स, कनेक्टेड एलईडी डीआरएल आणि कनेक्टेड टेललाइट्स असू शकतात. त्यात पुन्हा डिझाइन केलेले फ्रंट ग्रिल, नवीन बंपर आणि स्किड प्लेटदेखील असू शकते. त्यात १७-इंच अलॉय व्हील्स देखील असू शकतात.
अंतर्गत बदल
अहवालांनुसार, एसयूव्हीच्या इंटीरियरमध्ये देखील अनेक बदल होऊ शकतात. यामध्ये सुधारित इन्फोटेनमेंट सिस्टमसह अपडेटेड इंटीरियर आणि फीचर्स समाविष्ट असू शकतात. फ्रंट सीट मसाजर सारख्या फीचर्सचा देखील समावेश असू शकतो.
याशिवाय इंजिनमध्ये बदलदेखील होणार का असा प्रश्न उपस्थित होतो तर रिपोर्ट्सनुसार, निर्माता एसयूव्हीच्या इंजिनमध्ये कोणताही बदल करणार नाही. सध्याच्या आवृत्तीप्रमाणेच १-लिटर पेट्रोल इंजिन आणि १.५-लिटर इंजिन पर्याय देण्याची अपेक्षा आहे. ते सहा-स्पीड मॅन्युअल ट्रान्समिशन आणि ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनसह जोडले जाऊ शकते.
कधी लाँच केले जाईल?
फॉक्सवॅगनकडून अद्याप या संदर्भात कोणतीही औपचारिक माहिती दिलेली नाही. परंतु अशी अपेक्षा आहे की फोक्सवॅगन पुढील तीन महिन्यांत भारतात टायगुन फेसलिफ्ट लाँच करू शकते. त्यामुळे सध्या चाहत्यांना या कारची नक्कीच प्रतिक्षा आहे. तुम्हीही SUV घेण्याच्या विचारात असाल आणि फोक्सवॅगनचे चाहते असाल तर किमान अजून ३-४ महिने या कारची तुम्हाला वाट पहावी लागेल. कंपनी लवकरच याबाबत अधिक माहिती देईल अशीही अपेक्षा आहे.