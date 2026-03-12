Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
फ्लॉवरच्या भाजीचे नाव ऐकून मुलं नाक मुरडतात? मग झटपट बनवा Roasted Cauliflower, नोट करा रेसिपी

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये रोस्टेड फ्लॉवर बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. कमीत कमी साहित्यात आणि झटपट तयार होणारा पदार्थ सगळ्यांचं बनवायला आवडतो.

Updated On: Mar 12, 2026 | 10:40 AM
लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत अनेकांना फ्लॉवरची भाजी खायला अजिबात आवडत नाही. फ्लॉवरच्या भाजीचे नाव ऐकल्यानंतर लहान मुलं नाक मुरडतात. तर काही घरांमध्ये फ्लॉवरची भाजी उगर्स वासामुळे आणली जात नाही. पण फ्लॉवर शरीरासाठी अतिशय फायदेशीर आहे. कारण यामध्ये भरपूर प्रमाणात पाणी असते. शरीरात वाढलेल्या डिहायड्रेशनपासून आराम मिळवण्यासाठी फ्लॉवरच्या भाजीचे सेवन करावे. नेहमीच मसाल्यातील फ्लॉवरची भाजी खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये रोस्टेड फ्लॉवर बनवू शकता. हा पदार्थ लहान मुलांसह मोठ्यांना सुद्धा खूप जास्त आवडेल.रोस्टेड फ्लॉवर मुलं आवडीने खातील. हा पदार्थ तुम्ही स्नॅकस म्हणून सुद्धा बनवू शकता. रोस्टेड फ्लॉवर बनवण्यासाठी ओव्हनची आवश्यकता लागते. चला तर जाणून घेऊया सोप्या पद्धतीमध्ये रोस्टेड फ्लॉवर बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • फ्लॉवर
  • चीज
  • ऑलिव्ह किंवा इतर कोणतेही तेल
  • मीठ
  • लसूण
  • ओवा
कृती:

  • रोस्टेड फ्लॉवर बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, फ्लॉवर स्वच्छ करून काहीवेळ मिठाच्या पाण्यात ठेवून द्या. यामुळे भाजीमधील कीड आणि विषाणू नष्ट होतील.
  • पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात बारीक चिरून घेतलेला लसूण टाकून मंद आचेवर भाजा. त्यानंतर लसूण काढून घ्या.
  • पाण्यात ठेवलेला फ्लॉवर कोरडा करून त्यावर चवीनुसार मीठ टाका आणि सगळीकडे लावून घ्या. त्यानंतर त्यावर भाजलेली लसूण आणि तेल लावून घ्या.
  • लसूण लावलेली फ्लॉवर ओव्हरमध्ये ३५ ते ४० मिनिटे भाजून घ्या. भाजलेल्या फ्लॉव्हरवरकिसून घेतलेले चीज आणि ओव्याचे दाणे घालून काहीवेळ तसेच ठेवा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला रोस्टेड फ्लॉवर. कोणत्याही डीपसोबत तुम्ही फ्लॉवर खाण्यासाठी सर्व्ह करू शकता.

Published On: Mar 12, 2026 | 10:40 AM

Mar 12, 2026 | 10:40 AM
