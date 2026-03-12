Dhurandhar 2 Advance Booking: रणवीर सिंहने मोडला ‘ॲनिमल’चा रेकॉर्ड; रिलीजपूर्वीच चित्रपटाने उडवली खळबळ!

बॉलीवूड स्टार रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर’ या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अशी धमाल केली की सर्वांनाच धक्का बसला. या चित्रपटाला प्रचंड प्रेम मिळाले. आता सर्वांनाच धुरंधर २ ची आतुरतेने वाट पाहावी लागत आहे. रणवीर सिंगच्या धुरंधर २ या चित्रपटाने परदेशात असाधारण कामगिरी केली आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच या चित्रपटाने कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली आहे. धुरंधर २ या चित्रपटाने अनेक चित्रपटांचे रेकॉर्डही मोडले आहेत.
‘धुरंधर २’ ने ‘अॅनिमल’चा मोडला रेकॉर्ड
रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर २’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी अवघ्या सात दिवसांचा अवधी शिल्लक असताना, उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. रणवीर सिंगच्या ‘स्पाय थ्रिलर’ चित्रपटाने परदेशात अॅडव्हान्स बुकिंगमध्ये अपवादात्मक कामगिरी केली आहे. आदित्य धरच्या चित्रपटाने प्रभावी प्री-सेल्स पाहिली आहेत. उत्तर अमेरिकेत पहिल्या आठवड्याच्या शेवटी चित्रपटाने सुमारे २८ लाख डॉलर कमावले. प्रीमियर अॅडव्हान्स सेलमध्ये चित्रपटाने ८.०४ कोटी कमावले आहेत, जे ६७१ ठिकाणी १,५८९ शोसाठी विकल्या गेलेल्या तिकिटांचे प्रतिनिधित्व करते.
कॅनडामध्ये, ‘धुरंधर २’ ने रणबीर कपूरच्या ‘अॅनिमल’ चित्रपटाचा विक्रम मोडला आहे. पहिल्या आठवड्याच्या शेवटी ४०,००० तिकिटे विकली गेली आहेत, ज्याची किंमत सुमारे ₹४ कोटी (अंदाजे $४० दशलक्ष) आहे. बॉक्स ऑफिस विश्लेषक जितिंदर सिंग यांच्या मते, चित्रपट लवकरच कॅनडामध्ये १००,००० तिकिटे विकण्याची अपेक्षा आहे. भारतात ७ मार्च रोजी ‘धुरंधर २’ चित्रपटाची अॅडव्हान्स बुकिंग सुरू झाली. ट्रेलर रिलीजनंतर, निर्मात्यांनी १८ मार्च रोजी पेड प्रिव्ह्यू शोची घोषणा देखील केली.
‘धुरंधर २’ ने केली मोठी कमाई
जियो स्टुडिओज आणि बी ६२ स्टुडिओजच्या पाठिंब्याने, हा चित्रपट १९ मार्च रोजी मोठ्या प्रमाणात प्रदर्शित होत आहे. सायनिकच्या मते, भारतात आतापर्यंत ४१०,४४४ तिकिटे विकली गेली आहेत. ब्लॉक केलेल्या सीट्सशिवाय प्री-सेल्स २१.३७ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहेत आणि ब्लॉक केलेल्या सीट्ससह २६.५१ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहेत. हिंदी आवृत्तीसाठी ३८१,३२८ तिकिटे, डॉल्बी सिनेमा (हिंदी) मध्ये २५०, कन्नडमध्ये ६४८, तमिळमध्ये १७,६०७, तेलुगूमध्ये ९,४४१ आणि मल्याळममध्ये १,१७० तिकिटे विकली गेली आहेत. हे आकडे दर्शवतात की ‘धुरंधर २’ बॉक्स ऑफिसवर मोठी यश मिळविण्याच्या तयारीत आहे.