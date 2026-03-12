Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Iran Russia Pakistan Peace Talks Pezeshkian 3 Conditions To End War

World Peace: ‘तरच जग महायुद्धपासून वाचू शकते..’ इराणच्या ‘त्या’ 3 अटींवर सर्वच महासत्तांचे लक्ष; रशिया-पाकिस्तान मैदानात

Iran US War Cessation: इराण-अमेरिका युद्ध गेल्या १३ दिवसांपासून सुरू आहे, ज्याचा परिणाम मध्य पूर्व आणि जागतिक तेल बाजारपेठांवर होत आहे. रशिया आणि पाकिस्तान आता इराणला राजी करण्याचे काम करत आहेत.

Updated On: Mar 12, 2026 | 10:42 AM
iran russia pakistan peace talks pezeshkian 3 conditions to end war marathi

Middle East Crisis : मध्यपूर्वेत शांतीची आशा? इराणच्या 'त्या' ३ अटींवर जगाचे लक्ष; रशिया-पाकिस्तान मैदानात! ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • युद्धबंदीसाठी ३ अटी
  • रशिया-पाकिस्तानची मध्यस्थी
  • जागतिक परिणाम

Iran US War Cessation : गेल्या १३ दिवसांपासून मध्यपूर्वेत सुरू असलेला इराण आणि अमेरिका यांच्यातील रक्तरंजित संघर्ष( आता एका निर्णायक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. क्षेपणास्त्र हल्ले, ड्रोन वर्षाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची भीती निर्माण झाली असतानाच, आता रशिया आणि पाकिस्तान या देशांनी इराणला राजी करण्यासाठी जोरदार राजनैतिक प्रयत्न सुरू केले आहेत. इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी या दोन्ही देशांशी सविस्तर चर्चा केल्यानंतर युद्ध थांबवण्यासाठी आपल्या अटी जगासमोर ठेवल्या आहेत.

काय आहेत पेझेश्कियान यांच्या ३ अटी?

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर स्पष्ट केले की, हे युद्ध त्यांच्यावर लादण्यात आले आहे. त्यांच्या मते, झिओनिस्ट राजवट (इस्रायल) आणि अमेरिकेने भडकवलेला हा संघर्ष संपवण्याचे केवळ तीनच मार्ग आहेत: १. कायदेशीर हक्कांची मान्यता: इराणच्या सार्वभौमत्वाचा आणि त्यांच्या कायदेशीर हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकार व्हावा. २. नुकसानभरपाई: या युद्धामुळे इराणचे जे आर्थिक आणि पायाभूत नुकसान झाले आहे, त्याची योग्य भरपाई मिळावी. ३. आंतरराष्ट्रीय हमी: भविष्यात अमेरिका किंवा इस्रायल पुन्हा कधीही इराणवर हल्ला करणार नाहीत, याची ठोस आणि लेखी आंतरराष्ट्रीय हमी देण्यात यावी.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World War 3: ‘ते आधीच युद्धात उतरले होते..’ इराणच्या क्षेपणास्त्रांवर रशियाचा ‘ठसा’; तर संकटात भारताची ‘अशी’ स्मार्ट खेळी

रशिया आणि पाकिस्तानची ‘मोहिमे’त महत्त्वाची भूमिका

इराणशी चांगले संबंध असलेले रशिया आणि पाकिस्तान हे देश सध्या या युद्धाला पूर्णविराम देण्यासाठी धडपडत आहेत. रशियन राष्ट्राध्यक्ष आणि पाकिस्तानच्या नेत्यांनी पेझेश्कियान यांच्याशी दूरध्वनीवरून सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान इराणने आपला पवित्रा स्पष्ट केला आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकन निवडणुकीत विजयाची घोषणा केल्यानंतर पर्शियन आखातात इराणचे हल्ले अधिक तीव्र झाले आहेत. अशा परिस्थितीत रशिया आणि पाकिस्तानची मध्यस्थी किती यशस्वी ठरते, यावर जगाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

जागतिक बाजारपेठेत खळबळ: तेलाच्या किमतींचा भडका

या युद्धाचा सर्वात मोठा फटका जागतिक तेल बाजारपेठेला बसला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी ही तेल वाहतुकीसाठी जगातील सर्वात महत्त्वाचा मार्ग मानली जाते. इराणने हा मार्ग रोखल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. जर पेझेश्कियान यांच्या अटी मान्य होऊन युद्ध थांबले, तरच या किमती पुन्हा पूर्वपदावर येऊ शकतात. इराणने स्पष्ट केले आहे की, ते प्रादेशिक शांततेसाठी कटिबद्ध आहेत, मात्र त्यांच्या स्वाभिमानाशी तडजोड करणार नाहीत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Al-Aqsa Mosque: ‘अल-अक्सा’चे दरवाजे उघडा, अन्यथा…’ युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर ‘या’ 8 इस्लामिक देशांनी इस्रायलविरुद्ध थोपटले दंड

पुढील दिशा: अमेरिका आणि इस्रायलचा प्रतिसाद काय?

आता संपूर्ण जगाचे लक्ष अमेरिका आणि इस्रायलच्या प्रतिसादाकडे लागले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आगामी प्रशासनाकडून या अटींकडे कशा प्रकारे पाहिले जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. इराणच्या या अटींवरून हे स्पष्ट होते की, ते केवळ शस्त्रसंधी नाही, तर कायमस्वरूपी सुरक्षा कवच शोधत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणने युद्ध थांबवण्यासाठी कोणत्या ३ मुख्य अटी ठेवल्या आहेत?

    Ans: कायदेशीर हक्कांची मान्यता, युद्धाची नुकसानभरपाई आणि भविष्यातील हल्ल्यांविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय हमी या ३ अटी इराणने ठेवल्या आहेत.

  • Que: या युद्धात मध्यस्थी करणारे देश कोणते?

    Ans: रशिया आणि पाकिस्तान हे दोन देश सध्या इराणला शांत करण्यासाठी आणि चर्चेसाठी तयार करण्यासाठी मध्यस्थी करत आहेत.

  • Que: युद्धाचा परिणाम तेलाच्या किमतींवर का होत आहे?

    Ans: इराणने जागतिक तेल वाहतुकीचा मुख्य मार्ग 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' बंद केल्यामुळे तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला असून किमती वाढल्या आहेत.

Web Title: Iran russia pakistan peace talks pezeshkian 3 conditions to end war

Published On: Mar 12, 2026 | 10:42 AM

