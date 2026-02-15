NEP vs WI : सलग तिसरा विजय मिळवून वेस्ट इंडिजच्या हाती लागले सुपर 8 चे तिकीट! नेपाळला 9 विकेट्सने केले पराभूत

नेपाळ विरूद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये सामना आज खेळवण्यात आला. या सामन्यामध्ये वेस्ट इंडिजच्या संघाने कमालीची कामगिरी केली आणि त्याचा लीगचा तिसरा सामना जिंकून सुपर 8 मध्ये स्थान पक्के केले आहे. सलग तीन विजयांसह, वेस्ट इंडिज या विश्वचषकाच्या सुपर ८ टप्प्यात पोहोचणारा पहिला संघ ठरला. रविवारी दिवसाच्या पहिल्या सामन्यात संघाने नेपाळचा नऊ विकेट्सने पराभव केला. दरम्यान, नेपाळ सलग तिसऱ्या सामन्यात पराभव पत्करून सुपर ८ टप्प्यातून बाहेर पडला आहे.
मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना नेपाळने २० षटकांत ८ गडी गमावून १३३ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, विंडीजने १५.२ षटकांत १ गडी गमावून लक्ष्य गाठले. वेस्ट इंडिजचा कर्णधार शाई होपने नाबाद अर्धशतक झळकावले , त्याने ४४ चेंडूत ६१ धावा केल्या. शिनरॉन हेटमायरनेही नाबाद ४६ आणि ब्रँडन किंगने २२ धावा केल्या. नेपाळकडून नंदन यादवने एक बळी घेतला.
West Indies’ red-hot winning streak at #T20WorldCup 2026 extends with another superb display against Nepal 👊 📝: https://t.co/CJzUhQjulG pic.twitter.com/VBGS1YwlVJ — ICC (@ICC) February 15, 2026
नेपाळकडून दीपेंद्र सिंग ऐरीने अर्धशतक झळकावले . त्याने ४७ चेंडूत ५८ धावा केल्या. सोमपाल कामी १५ चेंडूत २६ धावा करून नाबाद राहिला. लोकेश बामने १३, गुलशन झा आणि आसिफ शेख यांनी प्रत्येकी ११ धावा केल्या. वेस्ट इंडिजकडून जेसन होल्डरने ४ बळी घेतले. रोस्टन चेस, मॅथ्यू फोर्ड, अकील हुसेन आणि शमार जोसेफ यांनी प्रत्येकी १ बळी घेतला.२०१४ मध्ये चितगाव येथे अफगाणिस्तानविरुद्ध सुभाष खाकुरेलच्या ५६ धावांनंतर, टी२० विश्वचषकाच्या इतिहासात नेपाळसाठी ५०+ धावा करणारा आयरी दुसरा खेळाडू ठरला.
वेस्ट इंडिजच्या या विश्वचषकाच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले संघाने इंग्लडला देखील पराभूत करुन चांगली कामगिरी केली आहे. मागील काही वर्ष वेस्ट इंडिजच्या संघाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली कामगिरी केली नाही पण या विश्वचषकामध्ये वेस्ट इंडिजच्या संघाचे पुर्णपणे वेगळे रुप पाहायला मिळाले आहे. गुणतालिकेमध्ये संघ सध्या पहिल्या स्थानावर आहे. नेपाळले पहिल्या सामन्यात इंग्लडविरुद्ध चांगली कामगिरी केली पण इटली आणि वेस्ट इंडिजविरुद्ध फलंदाजांनी निराश केले आहे.