18 वर्ष आणि 637 विकेट्स…न्यूझीलंडच्या या दिग्गज खेळाडूने क्रिकेटला केला अलविदा! भारत दौऱ्यामधून खेळाडूला वगळलं

३५ वर्षीय ब्रेसवेल गेल्या काही काळापासून दुखापतींमुळे त्रस्त होता, ज्यामुळे त्याने आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. तरराष्ट्रीय कारकिर्दीत २८ कसोटी, २१ एकदिवसीय आणि २० टी-२० सामने खेळले.

Updated On: Dec 29, 2025 | 11:56 AM
फोटो सौजन्य - BLACKCAPS सोशल मिडिया

न्यूझीलंडचा अनुभवी अष्टपैलू खेळाडू डग ब्रेसवेलने आंतरराष्ट्रीय आणि स्थानिक क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. ३५ वर्षीय ब्रेसवेल गेल्या काही काळापासून दुखापतींमुळे त्रस्त होता, ज्यामुळे त्याने हा निर्णय घेतला. त्याच्या कारकिर्दीत, त्याने न्यूझीलंडला अनेक ऐतिहासिक विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याने २०२३ मध्ये किवी संघासाठी शेवटचा कसोटी सामना खेळला.

डग ब्रेसवेल निवृत्त

डग ब्रेसवेल (New Zealand all-rounder Doug Bracewell retires) यांनी त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत २८ कसोटी, २१ एकदिवसीय आणि २० टी-२० सामने खेळले आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात संस्मरणीय क्षण म्हणजे डिसेंबर २०११ मध्ये होबार्ट कसोटी, जेव्हा त्यांनी त्यांच्या तिसऱ्या कसोटीत फक्त ६० धावा देऊन ९ बळी घेतले. या शानदार कामगिरीमुळे न्यूझीलंडला २६ वर्षांनी ऑस्ट्रेलियात कसोटी सामना जिंकता आला, जो आजपर्यंतचा त्यांचा शेवटचा कसोटी विजय आहे.

IND vs SA U19 Series : दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यावर भारतीय संघाची कमान Vaibhav Suryavanshi कडे! वाचा मालिकेचे संपूर्ण वेळापत्रक

कसोटी क्रिकेटमध्ये ब्रेसवेलने २८ सामन्यांमध्ये ७४ बळी घेतले, तर मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये त्याने एकूण ४६ बळी घेतले. आपल्या १८ वर्षांच्या कारकिर्दीच्या समाप्तीची घोषणा करताना, ब्रेसवेल म्हणाले, क्रिकेट हा माझ्या आयुष्याचा अभिमानाचा भाग आहे. लहानपणापासूनच मी माझ्या देशासाठी खेळण्याचे स्वप्न पाहिले आहे. मला मिळालेल्या संधींबद्दल मी नेहमीच आभारी राहीन.

डग ब्रेसवेलच्या कुटुंबाचे क्रिकेटशी खोलवरचे नाते आहे. त्याचे वडील ब्रेंडन आणि काका जॉन ब्रेसवेल हे कसोटी क्रिकेट खेळले होते, तर जॉनने न्यूझीलंड संघाचे प्रशिक्षकपदही भूषवले होते. तो त्याचा चुलत भाऊ मायकेल ब्रेसवेल सोबत न्यूझीलंडकडूनही खेळला, जो पुढील महिन्यात होणाऱ्या भारत दौऱ्यावर एकदिवसीय संघाचे नेतृत्व करेल.

आयपीएल आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही दाखवली चमक 

३५ वर्षीय डग  ब्रेसवेलने २००८ मध्ये वयाच्या अवघ्या १८ व्या वर्षी सेंट्रल स्टॅग्ससाठी प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. त्याच्या प्रतिभेमुळे त्याला २०१० च्या १९ वर्षांखालील विश्वचषकासाठी निवड झाली आणि त्याच्या प्रभावी प्रथम श्रेणी कामगिरीमुळे त्याला ऑक्टोबर २०११ मध्ये झिम्बाब्वे दौऱ्यादरम्यान राष्ट्रीय संघात स्थान मिळाले .

२०११ मध्ये त्याने किवी संघाकडून पदार्पण केले आणि त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीची सुरुवात आशादायक झाली. अनेक वरिष्ठ गोलंदाजांना झालेल्या दुखापतींमुळे त्याला कसोटी पदार्पण मिळाले , जे त्याने झिम्बाब्वेविरुद्ध केले . पदार्पणाच्या दुसऱ्या डावात पाच बळी घेऊन त्याने सर्वांना प्रभावित केले . त्यानंतर त्याने आपला प्रभावी फॉर्म सुरू ठेवला.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट व्यतिरिक्त, ब्रेसवेलने आयपीएल २०१२ मध्ये दिल्ली डेअरडेव्हिल्स, एसए२० २०२४ मध्ये जोबर्ग सुपर किंग्ज आणि देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्ससाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. डग ब्रेसवेलचा प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये एक अनोखा विक्रम आहे. त्याने ४,००० हून अधिक धावा आणि ४०० विकेट्स केल्या, ही कामगिरी न्यूझीलंडमधील फार कमी खेळाडूंनी केली आहे. त्याच्या १३७ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये त्याने ४३७ विकेट्स घेतल्या आणि ४,५०५ धावा केल्या.

Published On: Dec 29, 2025 | 11:31 AM

