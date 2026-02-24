Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Parth Pawar as RajyaSabha MP : पार्थ पवार होणार राज्यसभा खासदार; राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना खासदार म्हणून उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी पक्षाच्या कोअर कमिटीमध्ये याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

Updated On: Feb 24, 2026 | 11:37 AM
NCP nominates Ajit Pawar's son Parth Pawar for Rajya Sabha political news

एनसीपी पक्षाकडून अजित पवार पुत्र पार्थ पवारांना राज्यसभेची उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

  • पार्थ पवार यांना राज्यसभा खासदारकीची उमेदवारी
  • राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीचा निर्णय
  • सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये निर्णय
Parth Pawar as RajyaSabha MP : मुंबई : लवकरच होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीमध्ये दिवंगत नेते अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार (Parth Pawar) यांना खासदार म्हणून उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी पक्षाच्या कोअर कमिटीमध्ये याबाबत निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रवादीचे जेष्ठ नेते आणि राज्यसभा खासदार प्रफुल पटेल यांच्या मुंबईतील निवासस्थानी ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी पार्थ पवार यांना खासदारकीची उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Maharashtra Politics)

राष्ट्रवादी पक्षाच्या कोअर कमिटीची मुंबईमध्ये बैठक पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे हे उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये पार्थ पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्याचबरोबर 26 फेब्रुवारीला होणाऱ्या राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडीसंदर्भात आयोजित केल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक तयारीविषयी या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. काही दिवसांमध्ये वरळी डोम येथे राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक होणार आहे. यावेळी सुनेत्रा पवार यांच्या नावावर राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगाने १० राज्यांमधील ३७ रिक्त राज्यसभेच्या जागांसाठी द्वैवार्षिक राज्यसभेच्या निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रसह ओडिशा, तेलंगणा, तामिळनाडू, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि बिहार या राज्यांचा समावेश आहे. मतदानाची तारीख १६ मार्च २०२६ रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. मतमोजणी त्याच दिवशी होईल. एप्रिलमध्ये या जागा वेगवेगळ्या तारखांना रिक्त होणार आहेत यासाठी आयोगाने निर्णय घेतला आहे.

राज्यसभेमध्ये सर्वात जास्त जागा या महाराष्ट्राच्या असणार आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सात खासदारांच्या जागांसाठी मतदान होणार आहे. तर यावर्षी सात खासदारांचा कार्यकाळ संपणार आहे. यामध्ये डॉ. भगवत किशनराव कराड, डॉ फ़ौज़िया तहसीन अहमद खान, प्रियंका चतुर्वेदी, शरद पवार, धैर्यशील पाटील, रजनी अशोकराव पाटील, रामदास आठवले यांच्या नावाचा समावेश आहे. मात्र राज्याचे राजकारण आणि समीकरण पूर्णपणे बदलल्यामुळे कोणते खासदार पुन्हा राज्यसभेवर जाणार आणि कोणाला नवीन संधी मिळणार याची उत्सुकता लागली आहे.

