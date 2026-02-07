U19 World Cup जिंकल्यानंतर BCCI ने उघडली खेळाडूंसाठी तिजोरी! यंग प्लेयर्स होणार मालामाल

U19 World Cup 2026 : आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने शुक्रवारी आयसीसी १९ वर्षांखालील विश्वचषक २०२६ चे विजेतेपद जिंकून सर्वांना आनंद दिला. अंतिम सामन्यात भारताने इंग्लंडचा १०० धावांनी पराभव करून विक्रमी सहाव्यांदा ट्रॉफी जिंकली. या ऐतिहासिक विजयानंतर, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) १९ वर्षांखालील विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाला ७.५ कोटी (₹७.५ कोटी) रोख बक्षीस जाहीर केले.
बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी संघाचे कौतुक करताना म्हटले की, भारतीय अंडर-१९ संघ स्पर्धेत अपराजित राहिला आणि अंतिम सामन्यात इंग्लंडला पराभूत केले ही अभिमानाची गोष्ट आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की खेळाडूंना त्यांच्या कठोर परिश्रम आणि उत्कृष्ट कामगिरीसाठी ७.५ कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात येत आहे.
IND vs USA Weather Report : भारताच्या पहिल्या T20 सामन्यात पाऊस ठरणार खलनायक? जाणून घ्या कसे असेल मुंबईचे वातावरण
एएनआयशी बोलताना बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया म्हणाले, “२०२६ च्या अंडर-१९ विश्वचषकात भारताच्या विजयाचा संपूर्ण देश आणि बीसीसीआयला अभिमान आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की संघाने संपूर्ण स्पर्धेत अपराजित विक्रम केला आणि अंतिम सामन्यात इंग्लंडला हरवले. यासाठी बीसीसीआयने ७.५ दशलक्ष रुपयांचे रोख बक्षीस जाहीर केले. तत्पूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही संघाचे अभिनंदन केले आणि म्हटले की, “भारताची तरुण क्रिकेट प्रतिभा चमकत आहे! संपूर्ण स्पर्धेत संघाने उत्कृष्ट खेळ केला आणि या विजयामुळे अनेक तरुण खेळाडूंना प्रेरणा मिळेल. मी खेळाडूंना त्यांच्या भविष्यातील प्रयत्नांसाठी शुभेच्छा देतो.”
Heartiest congratulations to the Indian U-19 Men’s team on their glorious unbeaten run and triumph at the ICC U19 World Cup in Harare, defeating England by 100 runs. This outstanding achievement is a testament to the strength of a robust system built on long-term player… pic.twitter.com/D6gGDJ3ICX — Devajit LON Saikia (@lonsaikia) February 6, 2026
झिम्बाब्वेच्या हरारे येथे झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने इंग्लंडचा १०० धावांनी पराभव करून त्यांचे सहावे विजेतेपद पटकावले. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने ९/४११ असा प्रचंड धावसंख्या उभारली. चौदा वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने केवळ ८० चेंडूत १५ चौकार आणि १५ षटकारांसह १७५ धावा फटकावल्या. कर्णधार आयुष म्हात्रेने ५१ चेंडूत ५३ धावा केल्या, तर अभिज्ञान कुंडूने ३१ चेंडूत ४० धावा केल्या.
इंग्लंडच्या कॅलेब फॉकनरने ११५ धावांची शानदार खेळी केली, परंतु भारताचे ४१२ धावांचे लक्ष्य गाठणे कठीण ठरले. भारताने अंतिम सामन्यात ३१ षटकार मारले आणि १९ वर्षांखालील एकदिवसीय सामन्यांच्या अंतिम सामन्यात एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला. या विजयासह, भारताने २०००, २००८, २०१२, २०१८ आणि २०२२ मध्ये १९ वर्षांखालील विश्वचषक जिंकला आहे. दुसरीकडे, इंग्लंडला १९९८ नंतर दुसरे जेतेपद जिंकण्याची संधी मिळालेली नाही.