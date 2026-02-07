Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • After Winning The U19 World Cup Bcci Opened The Vault For The Players Young Players Will Be Valuable

U19 World Cup जिंकल्यानंतर BCCI ने उघडली खेळाडूंसाठी तिजोरी! यंग प्लेयर्स होणार मालामाल

भारतीय अंडर-१९ संघ स्पर्धेत अपराजित राहिला आणि अंतिम सामन्यात इंग्लंडला पराभूत केले. खेळाडूंना त्यांच्या कठोर परिश्रम आणि उत्कृष्ट कामगिरीसाठी ७.५ कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात येत आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 12:49 PM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया
Follow Us:
Follow Us:

U19 World Cup 2026 : आयुष म्हात्रेच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने शुक्रवारी आयसीसी १९ वर्षांखालील विश्वचषक २०२६ चे विजेतेपद जिंकून सर्वांना आनंद दिला. अंतिम सामन्यात भारताने इंग्लंडचा १०० धावांनी पराभव करून विक्रमी सहाव्यांदा ट्रॉफी जिंकली. या ऐतिहासिक विजयानंतर, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) १९ वर्षांखालील विश्वचषक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाला ७.५ कोटी (₹७.५ कोटी) रोख बक्षीस जाहीर केले.

बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी संघाचे कौतुक करताना म्हटले की, भारतीय अंडर-१९ संघ स्पर्धेत अपराजित राहिला आणि अंतिम सामन्यात इंग्लंडला पराभूत केले ही अभिमानाची गोष्ट आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की खेळाडूंना त्यांच्या कठोर परिश्रम आणि उत्कृष्ट कामगिरीसाठी ७.५ कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात येत आहे.

IND vs USA Weather Report : भारताच्या पहिल्या T20 सामन्यात पाऊस ठरणार खलनायक? जाणून घ्या कसे असेल मुंबईचे वातावरण

एएनआयशी बोलताना बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया म्हणाले, “२०२६ च्या अंडर-१९ विश्वचषकात भारताच्या विजयाचा संपूर्ण देश आणि बीसीसीआयला अभिमान आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की संघाने संपूर्ण स्पर्धेत अपराजित विक्रम केला आणि अंतिम सामन्यात इंग्लंडला हरवले. यासाठी बीसीसीआयने ७.५ दशलक्ष रुपयांचे रोख बक्षीस जाहीर केले. तत्पूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही संघाचे अभिनंदन केले आणि म्हटले की, “भारताची तरुण क्रिकेट प्रतिभा चमकत आहे! संपूर्ण स्पर्धेत संघाने उत्कृष्ट खेळ केला आणि या विजयामुळे अनेक तरुण खेळाडूंना प्रेरणा मिळेल. मी खेळाडूंना त्यांच्या भविष्यातील प्रयत्नांसाठी शुभेच्छा देतो.”

झिम्बाब्वेच्या हरारे येथे झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने इंग्लंडचा १०० धावांनी पराभव करून त्यांचे सहावे विजेतेपद पटकावले. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने ९/४११ असा प्रचंड धावसंख्या उभारली. चौदा वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने केवळ ८० चेंडूत १५ चौकार आणि १५ षटकारांसह १७५ धावा फटकावल्या. कर्णधार आयुष म्हात्रेने ५१ चेंडूत ५३ धावा केल्या, तर अभिज्ञान कुंडूने ३१ चेंडूत ४० धावा केल्या.

इंग्लंडच्या कॅलेब फॉकनरने ११५ धावांची शानदार खेळी केली, परंतु भारताचे ४१२ धावांचे लक्ष्य गाठणे कठीण ठरले. भारताने अंतिम सामन्यात ३१ षटकार मारले आणि १९ वर्षांखालील एकदिवसीय सामन्यांच्या अंतिम सामन्यात एक नवा विक्रम प्रस्थापित केला. या विजयासह, भारताने २०००, २००८, २०१२, २०१८ आणि २०२२ मध्ये १९ वर्षांखालील विश्वचषक जिंकला आहे. दुसरीकडे, इंग्लंडला १९९८ नंतर दुसरे जेतेपद जिंकण्याची संधी मिळालेली नाही.

Web Title: After winning the u19 world cup bcci opened the vault for the players young players will be valuable

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 07, 2026 | 12:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs USA Weather Report : भारताच्या पहिल्या T20 सामन्यात पाऊस ठरणार खलनायक? जाणून घ्या कसे असेल मुंबईचे वातावरण
1

IND vs USA Weather Report : भारताच्या पहिल्या T20 सामन्यात पाऊस ठरणार खलनायक? जाणून घ्या कसे असेल मुंबईचे वातावरण

Vaibhav Suryavanshi Dance : पहिले बॅटने कहर नंतर भोजपुरी गाण्यावर केला धमाका! वैभवचा सोशल मिडियावर Video Viral
2

Vaibhav Suryavanshi Dance : पहिले बॅटने कहर नंतर भोजपुरी गाण्यावर केला धमाका! वैभवचा सोशल मिडियावर Video Viral

नशीबचं खराब… T20 World Cup 2026 मधून हा मॅचविनर खेळाडू बाहेर! या खेळाडूला मिळाली संघात जागा, श्रीलंकेसाठी ठरणार ट्रम्पकार्ड?
3

नशीबचं खराब… T20 World Cup 2026 मधून हा मॅचविनर खेळाडू बाहेर! या खेळाडूला मिळाली संघात जागा, श्रीलंकेसाठी ठरणार ट्रम्पकार्ड?

IND vs USA : Jasprit Bumrah पहिल्या सामन्यातून बाहेर, कशी असेल भारतीय संघाची Playing 11?
4

IND vs USA : Jasprit Bumrah पहिल्या सामन्यातून बाहेर, कशी असेल भारतीय संघाची Playing 11?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
U19 World Cup जिंकल्यानंतर BCCI ने उघडली खेळाडूंसाठी तिजोरी! यंग प्लेयर्स होणार मालामाल

U19 World Cup जिंकल्यानंतर BCCI ने उघडली खेळाडूंसाठी तिजोरी! यंग प्लेयर्स होणार मालामाल

Feb 07, 2026 | 12:49 PM
Valentine Day 2026: 14 फेब्रुवारीला चंद्र बदलणार आपली स्थिती, या जोडप्यामधील कमी होईल दुरावा

Valentine Day 2026: 14 फेब्रुवारीला चंद्र बदलणार आपली स्थिती, या जोडप्यामधील कमी होईल दुरावा

Feb 07, 2026 | 12:48 PM
आठवणींचा मनमोकळा प्रवास, प्रार्थना-पूजा-अभिजीतची प्रमुख भूमिका; ‘सखे गं साजणी’ पोस्टरने वाढवली प्रेक्षकांची उत्सुकता

आठवणींचा मनमोकळा प्रवास, प्रार्थना-पूजा-अभिजीतची प्रमुख भूमिका; ‘सखे गं साजणी’ पोस्टरने वाढवली प्रेक्षकांची उत्सुकता

Feb 07, 2026 | 12:44 PM
पीएमपीएलचा कारभार सुधारा, 690 बसेस कुठे आहेत? माहिती लपवल्याचा आरोप

पीएमपीएलचा कारभार सुधारा, 690 बसेस कुठे आहेत? माहिती लपवल्याचा आरोप

Feb 07, 2026 | 12:43 PM
Bharat Shakti: क्वालालंपूरमध्ये मोदी लाट! 800 कलाकारांचा डान्स, 15,000 भारतीयांचा जल्लोष आणि संरक्षणाची बिग डील ठरणार खास

Bharat Shakti: क्वालालंपूरमध्ये मोदी लाट! 800 कलाकारांचा डान्स, 15,000 भारतीयांचा जल्लोष आणि संरक्षणाची बिग डील ठरणार खास

Feb 07, 2026 | 12:42 PM
Recharge Plan: Airtel नंतर ‘या’ कंपनीच्या यूजर्सना बसणार फटका! बंद केला हा स्वस्त प्लॅन, मोजावे लागणार इतके पैसे

Recharge Plan: Airtel नंतर ‘या’ कंपनीच्या यूजर्सना बसणार फटका! बंद केला हा स्वस्त प्लॅन, मोजावे लागणार इतके पैसे

Feb 07, 2026 | 12:33 PM
साडी नेसल्यानंतर Hairstyle काय करावी सुचत नाही? पहा छोट्या केसांसाठी सुंदर आणि आकर्षक हेअरस्टाईल

साडी नेसल्यानंतर Hairstyle काय करावी सुचत नाही? पहा छोट्या केसांसाठी सुंदर आणि आकर्षक हेअरस्टाईल

Feb 07, 2026 | 12:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

पाली भाषा भवनाचा निधी कुठे वळवला जातोय? मुंबई विद्यापीठाची भूमिका काय?

Feb 06, 2026 | 07:29 PM
Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Navi Mumbai | दहावी-बारावी परीक्षार्थ्यांसाठी ठाणे वाहतूक पोलिसांचे ‘रायडर्स’ सज्ज

Feb 06, 2026 | 07:11 PM
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM