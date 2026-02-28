ENG vs NZ : हिरो की व्हिलन? एक कॅचने या खेळाडूला बनवलं खलनायक! उपांत्य फेरीची संधी धोक्यात

शुक्रवारीची रात्र न्यूझीलंड संघासाठी खूप चांगली गेली नाही. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्याच्या मार्गावर किवी संघ होता, पण अचानक सामन्यात एक वळण आले आणि सगळंच गोंधळात पडलं. १७ व्या षटकापर्यंत न्यूझीलंडचा हिरो असलेला खेळाडू अचानक खलनायक बनला. त्याने सामनावीराचा पुरस्कार मिळवला होता, पण सहा चेंडूंमध्ये संपूर्ण परिस्थिती बदलली आणि शेवटी इंग्लंडने सामना जिंकला. हा खेळाडू दुसरा तिसरा कोणी नसून ग्लेन फिलिप्स होता.
ग्लेन फिलिप्सने या महत्त्वाच्या सामन्यात न्यूझीलंडसाठी सर्वात मोठी खेळी केली, इंग्लंडच्या फिरकीपटूंविरुद्ध सावधगिरीने खेळत धावा काढल्या. त्याने २८ चेंडूत चार चौकार आणि एका षटकाराच्या मदतीने ३९ धावा केल्या, जो सामन्यातील सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या होती. त्यानंतर, जेव्हा तो मैदानात आला तेव्हा त्याने जेकब बेथेल आणि सॅम करन यांच्यासह दोन शानदार झेल घेतले आणि इंग्लंडला बॅकफूटवर आणले.
IPL 2026 मध्ये Lucknow Super Giants दिसणार नव्या रंगात! लोगोही बदलला, पहा संघातील खेळाडूंच्या प्रतिक्रिया
इतकेच नाही तर जेव्हा ग्लेन फिलिप्स गोलंदाजी करायला आला तेव्हा त्याने धोकादायक दिसणाऱ्या इंग्लंडच्या कर्णधार हॅरी ब्रूकला डॅरिल मिशेलने झेलबाद केले. यामुळे न्यूझीलंडने सामन्यावर नियंत्रण मिळवले. ग्लेन फिलिप्सने त्याच्या पहिल्या तीन षटकांमध्ये २२ धावा दिल्या आणि एक विकेट घेतली. डावाच्या १२ व्या षटकापर्यंत त्याने तीन षटक टाकले होते. यानंतर, कर्णधाराने त्याला डावातील १८ वे षटक सोपवले आणि या षटकाने तो एका हिरोपासून खलनायकात बदलला.
𝐖𝐎𝐖, 𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐄𝐁𝐀𝐂𝐊 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐄𝐍𝐆𝐋𝐀𝐍𝐃! 🏴🥶🔥 Glenn Phillips concedes a 22-run over, and England now need 21 runs off 12 balls! 🍿💥#ENGvNZ #T20WorldCup #Colombo #Sportskeeda pic.twitter.com/QpEjkKDd2l — Sportskeeda (@Sportskeeda) February 27, 2026
जेव्हा ग्लेन फिलिप्स १८ वे षटक टाकण्यासाठी आला तेव्हा इंग्लंडला विजयासाठी १८ चेंडूत ४३ धावांची आवश्यकता होती. विल जॅक्स ग्लेन फिलिप्सचा सामना करत होता. त्याने पहिल्या चेंडूवर एक धाव घेतली आणि आता तो रेहान अहमदचा सामना करत होता, जो त्याचा पहिला टी२० विश्वचषक सामना खेळत होता. त्याने दुसऱ्या चेंडूवर षटकार मारला. पुढच्या चेंडूवर त्याने एक धाव घेतली आणि त्यानंतर चौथ्या चेंडूवर विल जॅक्सने षटकार मारला. त्याने पुढच्या दोन चेंडूंवर दोन चौकार मारले, या षटकात एकूण २२ धावा दिल्या. यामुळे इंग्लंडचा पाठलाग सोपा झाला आणि ग्लेन फिलिप्स खलनायक ठरला. अन्यथा, जर संघ जिंकला असता तर त्याला सामनावीर म्हणून घोषित केले गेले असते.