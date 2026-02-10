Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
PAK vs USA , T-20 World Cup 2026 : पाकिस्तानने टॉस गमावला! USA संघाचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय 

 आज टी-20 विश्वचषक २०२६ च्या १२ व्या सामन्यात कोलंबो येथील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब यूएसए संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर पाकिस्तान फलंदाजी करणार आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 06:47 PM
PAK vs USA, T20 World Cup 2026: Pakistan lose the toss! USA team decides to bowl first

यूएएसने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीकहा निर्णय(फोटो-सोशल मीडिया)

PAK vs USA, T-20 World Cup 2026 : आज टी-20 विश्वचषक २०२६ च्या  १२ व्या सामन्यात पाकिस्तान आणि यूएसए यांच्यात सामना खेळला जात आहे. कोलंबो येथील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात यूएसए संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर पाकिस्तान संघ प्रथम फलंदाजी करणार आहे.

अमेरिका संघाचा कर्णधार मोनक पटेलने टॉस जिंकल्यावर प्रतिक्रिया दिली. त्याने सांगितले की, “आम्ही प्रथम गोलंदाजी करणार आहोत. असे दिसते की एक चांगला फलंदाजीचा ट्रॅक आहे आणि येथे सतत वारा आहे, म्हणून एकदा आम्हाला लक्ष्य कळले की, आम्हाला त्याचा पाठलाग करणे सोपे होईल. आमच्याकडे दोन बदल आहेत. अली खान अजूनही दुखापतग्रस्त आहे, म्हणून त्याच्या जागी आदिल येतो. सईला वगळले जाते आणि जहांगीर येतो आहे. आमचा खेळ उत्तम होता. पाकिस्तानविरुद्ध पहिल्यांदाच खेळताना आणि आम्ही ज्या पद्धतीने खेळलो ते पाहणे खूप छान होते. सर्वांनी त्यांचे प्रयत्न केले आणि आम्हाला त्या सामन्यातून आत्मविश्वास आणि प्रेरणा घ्यायची आहे आणि आज आम्ही चांगले प्रदर्शन करू इच्छितो.”

टॉस गमावणाऱ्या पाकिस्तान संघाचा कर्णधार सलमान अली आघा म्हणाला की ” आमच्याकडे एक बदल आहे. उस्मान तारिक खेळत आहे. सलमान मिर्झा दुर्दैवाने यातून बाहेर पडला आहे. आम्हाला उस्मानला एक सामना द्यायचा होता. मला वाटते की तो एक सामना जिंकणारा खेळाडू आहे आणि आमच्यासाठी ट्रम्प कार्ड आहे, म्हणून आम्ही त्याचा वापर करू इच्छितो. मला वाटते की आपल्या सर्वांना माहित आहे की आपल्याला काही गोष्टी सुधारण्याची आवश्यकता आहे. आम्ही बसून त्याबद्दल बोललो आहोत आणि मला आशा आहे की आज आपण बरेच चांगले होऊ. गेल्या काही महिन्यांपासून आम्ही खरोखर चांगले क्रिकेट खेळत आहोत आणि आम्हाला फक्त दररोज चांगले क्रिकेट खेळत राहायचे आहे.”

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे 

पाकिस्तान प्लेइंग इलेव्हन : सैम अय्युब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (क), बाबर आझम, उस्मान खान (डब्ल्यू), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, उस्मान तारिक, अबरार अहमद

युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लेइंग इलेव्हन: अँड्रिज गॉस (डब्ल्यू), शायन जहांगीर, मोनांक पटेल (क), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ती, शुभम रांजणे, हरमीत सिंग, मोहम्मद मोहसीन, शेडली व्हॅन शाल्कविक, एहसान आदिल, सौरभ नेत्रावलकर

Published On: Feb 10, 2026 | 06:40 PM

