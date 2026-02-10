Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Dharashiv News: संघटन, संवाद आणि रणनीती…, मतभेदांवर मात करत शिवसेनेचा दमदार विजय! प्रताप सरनाईक यांची भावना

धाराशिवच्या राजकीय पटावर नुकताच उमटलेला विजय हा याच जिद्दीचा सुवर्णअध्याय ठरला आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही भावना व्यक्त केली आहे.

Updated On: Feb 10, 2026 | 06:31 PM
धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : राजकारणात कधी ऊन तर कधी सावली असते. मात्र ज्या पक्षाच्या मुळांमध्ये कार्यकर्त्यांची निष्ठा आणि नेतृत्वाच्या मनात दूरदृष्टी असते, तो पक्ष प्रत्येक वादळानंतर नव्या जोमाने उभा राहतो. धाराशिवच्या राजकीय पटावर नुकताच उमटलेला विजय हा याच जिद्दीचा सुवर्णअध्याय ठरला आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही भावना व्यक्त केली आहे.

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अंतर्गत मतभेद, गटबाजी आणि असंतोषाचे ढग दाटून आले होते. अनेकांना वाटत होते की ही ढगफुटी पक्षाची ताकद कमी करेल. मात्र, जसे वादळानंतर जमीन अधिक सुपीक होते, तसेच या संघर्षानंतर संघटन अधिक मजबूत झाले. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांत २३ पैकी १५ जागांवर मिळवलेले यश हे केवळ आकड्यांचे गणित नसून संघटित प्रयत्न, संयम आणि योग्य वेळी घेतलेल्या धाडसी निर्णयांचा परिपाक आहे.

या संपूर्ण प्रक्रियेत पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी निभावलेली भूमिका एखाद्या कुशल शिल्पकारासारखी ठरली. तडे गेलेल्या दगडांना एकत्र बांधून सुंदर मूर्ती घडवावी, तसेच त्यांनी अंतर्गत मतभेदांवर संयमाचा लेप देत सर्व घटकांना एका ध्येयासाठी उभे केले. प्रचारकाळात घेतलेल्या सभा, कार्यकर्त्यांशी साधलेला थेट संवाद आणि मनातील धुसफूस शांत करण्यासाठी केलेले प्रयत्न पक्षासाठी ऊर्जा-स्रोत ठरले.

राजकारणात केवळ घोषणांनी विजय मिळत नाही; त्यासाठी जमिनीवरील वास्तव ओळखणे आवश्यक असते. स्थानिक समीकरणे, कार्यकर्त्यांची भावना आणि मतदारांचा कौल या तिन्ही धाग्यांना एकत्र विणून विजयाची शाल तयार केली जाते. धाराशिवमध्ये नेमके हेच चित्र पाहायला मिळाले. जिथे नाराजी होती तिथे संवाद साधण्यात आला, जिथे मतभेद होते तिथे समन्वय साधला गेला आणि जिथे निराशा होती तिथे नव्या विश्वासाचा दीप प्रज्वलित झाला. या विजयामुळे केवळ जागांची संख्या वाढलेली नाही, तर पक्षाच्या मनोबलालाही नवी उंची मिळाली आहे.

कार्यकर्त्यांमध्ये पुन्हा एकदा उत्साहाची लाट उसळली असून संघर्षाच्या भट्टीत तापून अधिक कणखर झालेली संघटना आता पुढील राजकीय रणांगणासाठी सज्ज झाली आहे. धाराशिवच्या या निकालाने एक बाब अधोरेखित केली आहे. मतभेद तात्पुरते असतात; मात्र विचारांची आणि संघटनेची ताकद चिरस्थायी असते. योग्य नेतृत्व, स्पष्ट दिशा आणि कार्यकर्त्यांची निष्ठा असेल, तर कोणतेही वादळ विजयाच्या पताकेत रूपांतरित होऊ शकते.

Published On: Feb 10, 2026 | 06:31 PM

