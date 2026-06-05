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PAK vs AUS: कांगारू ढेपाळले! पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलियाला चारली धूळ; 2-1 ने मालिका घातली खिशात

Updated On: Jun 05, 2026 | 05:24 PM IST
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सारांश

Pakistan Beat Australia Won ODI Series: तिसऱ्या आणि निर्णायक एकदिवसीय सामन्यात पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलियाचा ४ विकेट्सने परावभ करत मालिका २-१ ने जिंकली. यामुळे पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलियावर ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे.

PAK vs AUS: कांगारू ढेपाळले! पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलियाला चारली धूळ; 2-1 ने मालिका घातली खिशात
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विस्तार
  • ऑस्ट्रेलियाचा गेम ओव्हर
  • पाकिस्तानने कांगारुंना चारली धूळ
  • 2-1 ने मालिका घातली खिशात
ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तिसऱ्या आणि निर्णायक वनडे सामन्यात पाकिस्तानने ऑस्ट्रेलियाला ४ विकेट्सने पराभव केला. गद्दाफी स्टेडियमवर, कांगारू फलंदाज पाकिस्तानी गोलंदाजांसमोर सहज गारद झाले आणि संपूर्ण संघ केवळ १५७ धावांवर सर्वबाद झाला. पाकिस्तानने ४१.५ ओव्हरमध्ये ६ विकेट्स गमावून १५८ धावांचे लक्ष्य पूर्ण केले. या विजयासह पाकिस्तानने तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका २-१ ने जिंकली. निर्णायक सामन्यात पाकिस्तानच्या गोलंदाजांनी आणि फलंदाजांनी जबरदस्त कामगिरी करत ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का दिला. हा विजय पाकिस्तानसाठी अत्यंत खास मानला जात आहे.

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ऑस्ट्रेलियाचा डाव लवकर आटोपला

नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या ऑस्ट्रेलियाचा संपूर्ण संघ मोठी धावसंख्या उभारण्यात अपयशी ठरला. पाकिस्तानच्या वेगवान गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच कांगारू फलंदाजांवर दबाव निर्माण केला. नियमित अंतराने विकेट्स पडत गेल्याने ऑस्ट्रेलियाला मोठी भागीदारी उभारता आली नाही. मॅथ्यू शॉर्ट शून्यावर बाद झाला. मार्नस लॅबुशेन १९ धावांवर बाद झाला. अॅलेक्स कॅरी १९ धावांवर हॅरिस रौफच्या गोलंदाजीवर बोल्ड झाला. कॅमेरॉन ग्रीन केवळ ७ धावांवर बाद झाला. मॅट रेनशॉ ४ आणि कूपर कॉनोली ३ यांनाही फलंदाजीत विशेष योगदान देता आले नाही. जोश इंग्लिसने ७१ चेंडूंमध्ये ८ चौकार आणि एका षटकारासह सर्वाधिक ६५ धावा केल्या, पण त्याला इतर फलंदाजांकडून साथ मिळाली नाही. यामुळे ऑस्ट्रेलियाचा संपूर्ण संघ १५७ धावांवर सर्वबाद झाला.पाकिस्तानकडून शाहीन आफ्रिदी आणि हारिस रौफ यांनी भेदक मारा करत महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. शाहीन आफ्रिदीने ३० धावांत ३ विकेट्स घेतले, तर अबरार अहमद आणि शादाब खान यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतले.

बाबर आझमची विजयी खेळी

लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानची सुरुवात थोडी सावध झाली. मात्र कर्णधार बाबर आझमने जबाबदारीने फलंदाजी करत संघाला विजयाच्या दिशेने नेले. साहिबजादा फरहान अवघ्या ६ धावांवर नॅथन एलिसच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. माझ सदाकतला २६ चेंडूंमध्ये ५ चौकारांसह २७ धावा करून बाद झाला. बाबर आझमने ८४ चेंडूंमध्ये ४० धावा करत म्हत्वपूर्ण खेळी केली. त्यानंतर, गाझी घोरी अवघ्या ८ धावांवर बाद झाला. सलमान आगा १५ धावा करून विशेष प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरला. मात्र, अब्दुल समद आणि शादाब खान यांनी ४९ धावांची भागीदारी करून पाकिस्तानला ४ विकेट्सने विजय मिळवून दिला. शादाब ४२ चेंडूंमध्ये २९ धावांवर नाबाद राहिला, तर अब्दुल १८ धावांवर नाबाद राहिला. ऑस्ट्रेलियाकडून मॅथ्यू कुहनेमनने ३ विकेट्स घेतले, तर नॅथन एलिस आणि मॅथ्यू शॉर्ट यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेतला.

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Web Title: Pakistan vs australia 3rd odi series win 2 1 babar azam shaheen afridi gaddafi stadium

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Published On: Jun 05, 2026 | 05:23 PM

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