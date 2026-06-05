IND vs AFG: टीम इंडियातून Rishabh Pant ची हकालपट्टी का झाली? गौतम गंभीर यांचा मोठा खुलासा

IND vs AFG कसोटीपूर्वी कोचचा ‘गंभीर’ निर्णय; साई सुदर्शन ओपन नव्हे तर थेट…; टीम इंडियात मोठा बदल
गंभीर यांनी पंतच्या आक्रमक फलंदाजीचे कौतुक करताना त्याला महत्त्वाचा सल्लाही दिला. त्यांनी सांगितले की, ऋषभ पंतने आपली नैसर्गिक खेळशैली कायम ठेवावी, पण सामन्याची परिस्थिती समजून खेळणे खूप महत्त्वाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये केवळ आक्रमकता नव्हे, तर संयम आणि योग्य निर्णय घेणेही आवश्यक असल्याचे गंभीर यांनी स्पष्ट केले. कसोटी क्रिकेटमध्ये दीर्घ खेळी खेळण्याची क्षमता पंतमध्ये असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अलीकडेच भारतीय कसोटी संघाच्या उपकर्णधारपदात बदल करण्यात आला होता. त्यानंतर ऋषभ पंतकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र गंभीर यांनी सांगितले की, कोणत्याही पदापेक्षा संघासाठी योगदान महत्त्वाचे आहे. संघातील युवा खेळाडूंना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी आता पंतसारख्या अनुभवी खेळाडूंवर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सहायक प्रशिक्षक रायन टेन डोशेट यांनी सांगितले की, कसोटी संघाच्या उपकर्णधारपदावरून हटवल्यानंतर पंतने कोणतीही तक्रार किंवा नाराजी व्यक्त केलेली नाही. पंतने या विषयावर गंभीरसोबत उघडपणे चर्चा केली असून संघाचा निर्णय सकारात्मकतेने स्वीकारला आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, संघ व्यवस्थापनाची इच्छा आहे की पंतने आपली नैसर्गिक आक्रमक शैली कायम ठेवावी, पण त्याचबरोबर सामन्याची परिस्थिती समजून घेऊन खेळावे.
ऋषभ पंतने कसोटी उपकर्णधारपद तसेच लखनौ सुपर जायंट्सचे कर्णधारपद सोडले. गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेतील दुसऱ्या कसोटीत दुखापतग्रस्त शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत पंतने भारताचे नेतृत्व केले. भारताला ही कसोटी ४०८ धावांच्या विक्रमी फरकाने गमवावी लागली. पंतच्या कामगिरीवर सर्वत्र टीका झाली होती. नुकत्याच संपलेल्या आयपीएलमधील संघाच्या खराब कामगिरीनंतर या २८ वर्षीय खेळाडूने लखनौ सुपर जायंट्सचे कर्णधारपदही सोडले.
क्रिकेटपटूंसाठी BCCI चे नवे निवृत्ती धोरण; परदेशी लीगमध्ये खेळायचे असेल तर मोजावी लागेल मोठी किंमत