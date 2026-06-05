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IND vs AFG: टीम इंडियातून Rishabh Pant ची हकालपट्टी का झाली? गौतम गंभीर यांचा मोठा खुलासा

Updated On: Jun 05, 2026 | 03:56 PM IST
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सारांश

Gautam Gambhir breaks silence on Rishabh Pant' captaincy Removal: भारत-अफगाणिस्तान कसोटीपूर्वी गौतम गंभीर यांनी ऋषभ पंतच्या उपकर्णधारपद बदलावर भाष्य केले आहे. त्यांनी पंतला परिस्थितीनुसार खेळण्याचा सल्ला देत संघासाठी योगदान आणि जबाबदारी सर्वात महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट केले.

IND vs AFG: टीम इंडियातून Rishabh Pant ची हकालपट्टी का झाली? गौतम गंभीर यांचा मोठा खुलासा
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विस्तार
  • पंतची उपकर्णधारपदावरून हकालपट्टी का झाली?
  • गंभीरने सांगितले खरे कारण
  • ऋषभ पंतने परिस्थितीनुसार खेळावे
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील कसोटी सामन्यापूर्वी भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांनी ऋषभ पंतच्या जागी केएल राहुलला कसोटी उपकर्णधारपदी नेमण्यावर अखेर मौन सोडले आहे. गंभीर यांनी विकेटकीपर फलंदाज ऋषभ पंत याला महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे. न्यू चंदीगड येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत गंभीर यांनी यावर अधिक स्पष्टीकरण दिले नसले तरी, ऋषभ पंत हा संघातील वरिष्ठ खेळाडूंपैकी एक आहे आणि अनुभवी फलंदाजांनी सामन्याची परिस्थिती समजून घेऊन जबाबदारीने खेळले पाहिजे, असे ते म्हणाले. अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटीसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाल्यावर पंतला त्याच्या पदावरून हटवण्यात आले होते.

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ऋषभ पंतने परिस्थितीनुसार खेळावे

गंभीर यांनी पंतच्या आक्रमक फलंदाजीचे कौतुक करताना त्याला महत्त्वाचा सल्लाही दिला. त्यांनी सांगितले की, ऋषभ पंतने आपली नैसर्गिक खेळशैली कायम ठेवावी, पण सामन्याची परिस्थिती समजून खेळणे खूप महत्त्वाचे आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये केवळ आक्रमकता नव्हे, तर संयम आणि योग्य निर्णय घेणेही आवश्यक असल्याचे गंभीर यांनी स्पष्ट केले. कसोटी क्रिकेटमध्ये दीर्घ खेळी खेळण्याची क्षमता पंतमध्ये असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

उपकर्णधारपद गेल्यानंतर वाढली जबाबदारी

अलीकडेच भारतीय कसोटी संघाच्या उपकर्णधारपदात बदल करण्यात आला होता. त्यानंतर ऋषभ पंतकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र गंभीर यांनी सांगितले की, कोणत्याही पदापेक्षा संघासाठी योगदान महत्त्वाचे आहे. संघातील युवा खेळाडूंना मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी आता पंतसारख्या अनुभवी खेळाडूंवर असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सहायक प्रशिक्षक रायन टेन डोशेट यांनी सांगितले की, कसोटी संघाच्या उपकर्णधारपदावरून हटवल्यानंतर पंतने कोणतीही तक्रार किंवा नाराजी व्यक्त केलेली नाही. पंतने या विषयावर गंभीरसोबत उघडपणे चर्चा केली असून संघाचा निर्णय सकारात्मकतेने स्वीकारला आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, संघ व्यवस्थापनाची इच्छा आहे की पंतने आपली नैसर्गिक आक्रमक शैली कायम ठेवावी, पण त्याचबरोबर सामन्याची परिस्थिती समजून घेऊन खेळावे.

आयपीएल २०२६ मध्ये अत्यंत खराब कामगिरी

ऋषभ पंतने कसोटी उपकर्णधारपद तसेच लखनौ सुपर जायंट्सचे कर्णधारपद सोडले. गुवाहाटी येथील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेतील दुसऱ्या कसोटीत दुखापतग्रस्त शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत पंतने भारताचे नेतृत्व केले. भारताला ही कसोटी ४०८ धावांच्या विक्रमी फरकाने गमवावी लागली. पंतच्या कामगिरीवर सर्वत्र टीका झाली होती. नुकत्याच संपलेल्या आयपीएलमधील संघाच्या खराब कामगिरीनंतर या २८ वर्षीय खेळाडूने लखनौ सुपर जायंट्सचे कर्णधारपदही सोडले.

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Web Title: Rishabh pant vice captaincy kl rahul india test gautam gambhir statement afghanistan

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Published On: Jun 05, 2026 | 03:56 PM

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