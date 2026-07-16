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सोनम वांगचुक यांना शिक्षणमंत्री करा…; CJP च्या आंदोलनात अरविंद केजरीवालांची मोदी सरकारकडे मोठी मागणी

Updated On: Jul 16, 2026 | 08:27 PM IST
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सारांश

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवारी जंतरमंतरवर पोहोचले. तिथे उपोषण करत असलेल्या सोनम वांगचुक यांची त्यांनी भेट घेतली. CJP च्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना केजरीवाल यांनी सोनम वांगचुक यांची देशाचे शिक्षण मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव मांडला.

CJP च्या आंदोलनात अरविंद केजरीवालांची मोदी सरकारकडे मोठी मागणी (Photo Credit- X)

CJP च्या आंदोलनात अरविंद केजरीवालांची मोदी सरकारकडे मोठी मागणी (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • सोनम वांगचुक यांना शिक्षणमंत्री करा…;
  • CJP च्या आंदोलनात अरविंद केजरीवालांची मोदी सरकारकडे मोठी मागणी
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नवी दिल्ली: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने (CJP) आयोजित केलेल्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवारी जंतरमंतरवर पोहोचले. तिथे उपोषण करत असलेल्या सोनम वांगचुक यांची त्यांनी भेट घेतली. CJP च्या कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना केजरीवाल यांनी सोनम वांगचुक यांची देशाचे शिक्षण मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव मांडला; देशाला त्यांच्यासारख्याच शिक्षण मंत्र्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, २० तारखेला होणाऱ्या आंदोलनात जास्तीत जास्त लोकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.


मंचावरून बोलताना अरविंद केजरीवाल म्हणाले, “देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेतील परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या CJP च्या कार्यकर्त्यांना आणि सोनम वांगचुक यांना मी सलाम करतो. आपल्या देशात असे अनेक शिक्षक आहेत ज्यांनी परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या तेव्हा आवाज उठवला आणि परिणामी त्यांना एफआयआरचा (FIR) सामनाही करावा लागला.”

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ते पुढे म्हणाले, “जेव्हा एखादा विद्यार्थी परीक्षा कक्षात प्रवेश करतो, तेव्हा आपण परीक्षेत उत्तीर्ण होऊ या आत्मविश्वासाने तो तिथे जातो; परंतु प्रश्नपत्रिका फुटते तेव्हा तो विश्वास भंग पावतो. दरवर्षी प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटना घडत आहेत; विद्यार्थ्यांनी हे किती काळ सहन करायचे? विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत, तरीही सरकार उदासीन आहे. त्यांनी व्यवस्थेत अजिबात बदल केलेला नाही. पुढच्या वर्षी पुन्हा प्रश्नपत्रिका फुटतील आणि आपली मुले पुन्हा जीव गमावतील, पण या लोकांना त्याचा काहीच फरक पडत नाही.”

अरविंद केजरीवाल यांच्याव्यतिरिक्त, मैनपुरीच्या समाजवादी पक्षाच्या खासदार डिंपल यादव यांनीही जंतरमंतरला भेट दिली. त्यांनी सोनम वांगचुक यांना त्यांचे उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले आणि त्यानंतर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे अभिजीत दीपके यांची भेट घेतली. डिंपल यांच्यासोबत आझमगडचे खासदार धर्मेंद्र यादव आणि रामपूरचे खासदार मोहिबुल्ला नदवी हे देखील उपस्थित होते.

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Web Title: Arvind kejriwal makes a major demand of the modi government during the cjp protest

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Published On: Jul 16, 2026 | 08:26 PM

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