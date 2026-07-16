सोनम वांगचुक यांना शिक्षणमंत्री करा…; CJP च्या आंदोलनात अरविंद केजरीवालांची मोदी सरकारकडे मोठी मागणी

19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे Sonam Wangchuk जी के समर्थन में जंतर-मंतर पहुँचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक @ArvindKejriwal #KejriwalWithSonamWangchuk pic.twitter.com/3yxXAFsNlM — AAP (@AamAadmiParty) July 16, 2026
मंचावरून बोलताना अरविंद केजरीवाल म्हणाले, “देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेतील परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या CJP च्या कार्यकर्त्यांना आणि सोनम वांगचुक यांना मी सलाम करतो. आपल्या देशात असे अनेक शिक्षक आहेत ज्यांनी परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटल्या तेव्हा आवाज उठवला आणि परिणामी त्यांना एफआयआरचा (FIR) सामनाही करावा लागला.”
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ते पुढे म्हणाले, “जेव्हा एखादा विद्यार्थी परीक्षा कक्षात प्रवेश करतो, तेव्हा आपण परीक्षेत उत्तीर्ण होऊ या आत्मविश्वासाने तो तिथे जातो; परंतु प्रश्नपत्रिका फुटते तेव्हा तो विश्वास भंग पावतो. दरवर्षी प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटना घडत आहेत; विद्यार्थ्यांनी हे किती काळ सहन करायचे? विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत, तरीही सरकार उदासीन आहे. त्यांनी व्यवस्थेत अजिबात बदल केलेला नाही. पुढच्या वर्षी पुन्हा प्रश्नपत्रिका फुटतील आणि आपली मुले पुन्हा जीव गमावतील, पण या लोकांना त्याचा काहीच फरक पडत नाही.”
अरविंद केजरीवाल यांच्याव्यतिरिक्त, मैनपुरीच्या समाजवादी पक्षाच्या खासदार डिंपल यादव यांनीही जंतरमंतरला भेट दिली. त्यांनी सोनम वांगचुक यांना त्यांचे उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले आणि त्यानंतर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे अभिजीत दीपके यांची भेट घेतली. डिंपल यांच्यासोबत आझमगडचे खासदार धर्मेंद्र यादव आणि रामपूरचे खासदार मोहिबुल्ला नदवी हे देखील उपस्थित होते.
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