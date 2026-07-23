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Commonwealth Games 2026: CWG च्या ओपनिंग सेरेमनीपूर्वीच भारताचे पहिले मेडल झाले पक्के, Lovlina Borgohain जिंकणार

Updated On: Jul 23, 2026 | 03:08 PM IST
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सारांश

२०२६ च्या राष्ट्रकुल खेळांच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी एक आनंदाची बातमी आहे, कारण लव्हलिना बोरगोहेनने महिलांच्या बॉक्सिंगमधील आपले पदक निश्चित केले आहे. आता हे नक्की कसे घडले जाणून घ्या

खेळण्यापूर्वीच लवलिना बोरगोहेनचे पदक निश्चित (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

खेळण्यापूर्वीच लवलिना बोरगोहेनचे पदक निश्चित (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • कॉमनवेल्थ गेम्स २०२६ कधीपासून सुरू होणार 
  • लवलीना बोरगोहेनचे बॉक्सिंगमधील मेडल खेळ सुरू होण्यापूर्वीच पक्के
  • नक्की काय आहे समीकरण 
२०२६ चे राष्ट्रकुल खेळ स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे आयोजित केले जात आहेत आणि २३ जुलै रोजी होणाऱ्या उद्घाटन सोहळ्यापूर्वी भारताला एक आनंदाची बातमी मिळाली आहे. लव्हलिना बोरगोहेन महिलांच्या ७५ किलो वजनी गटातील बॉक्सिंगमध्ये किमान कांस्यपदक जिंकणार हे निश्चित झाले आहे. खरे तर, ७५ किलो वजनी गटात केवळ पाच महिला बॉक्सर होत्या, त्यापैकी अव्वल तीन खेळाडूंना उपांत्य फेरीत थेट प्रवेश मिळाला आहे, ज्यात लव्हलिना बोरगोहेनचाही समावेश आहे, ज्यामुळे तिचे कांस्यपदक निश्चित झाले आहे.

उपांत्य फेरीत तफाकीचा सामना

भारतीय स्टार महिला बॉक्सर लव्हलिना बोरगोहेन, जिने ऑलिम्पिकमध्येही पदक जिंकले आहे, तिचा सामना २०२६ च्या राष्ट्रकुल खेळांच्या उपांत्य फेरीत तुवालूच्या तफाकीशी होईल. महिलांच्या ७५ किलो वजनी गटाचा उपांत्य फेरीचा सामना ३१ जुलै रोजी खेळला जाईल आणि लव्हलिना अंतिम फेरीत पोहोचेल अशी सर्वांना अपेक्षा आहे. जर ती यशस्वी झाली, तर ती निश्चितपणे किमान रौप्यपदक जिंकण्यास पात्र ठरेल.

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भारतीय संघाकडून यावेळी अधिक चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा

यावर्षी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत केवळ १० खेळांचा समावेश आहे आणि त्यामुळे पदकांच्या स्पर्धांची संख्याही कमी झाली आहे. पदकांची संख्या वाढवणे हे भारतीय संघासाठी एक मोठे आव्हान असेल. भारताकडून २०२६ च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी १२५ खेळाडूंचा संघ पाठवण्यात आला आहे, जो विविध खेळांमध्ये सहभागी होईल. २३ जुलै रोजी उद्घाटन समारंभापूर्वी दोन लॉन बाऊल्स सामन्यांनी भारतीय मोहिमेला सुरुवात होईल. भारतीय संघ सामान्य खेळाडूंसाठी असलेल्या आठ खेळांमध्ये सहभागी होईल: ॲथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग, ज्युडो, आर्टिस्टिक जिम्नॅस्टिक्स, ट्रॅक सायकलिंग, बाऊल्स आणि जलतरण.

आता सर्वांच्या नजरा नीरज चोप्रा आणि मीराबाई चानू यांच्यावर 

लव्हलिना बोरगोहेनचे पदक निश्चित झाल्याने, आता सर्वांच्या नजरा स्टार भारतीय भालाफेकपटू नीरज चोप्रा आणि वेटलिफ्टर मीराबाई चानू यांच्यावर आहेत, जे सुवर्णपदके जिंकतील अशी अपेक्षा आहे. बर्मिंगहॅम येथे झालेल्या मागील राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताने २२ सुवर्ण पदकांसह एकूण ६१ पदके जिंकली.

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Web Title: Commonwealth games 2026 lovlina borgohain guaranteed a medal confirmed before india first medal cwg

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Published On: Jul 23, 2026 | 03:08 PM

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