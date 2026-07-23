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पीएम हाऊसनंतर राहुल गांधींचा नवा डाव! १२० खासदारांसह उतरले रस्त्यावर; म्हणाले, ‘मोदी सरकार लोकशाहीची हत्या करतंय’

Updated On: Jul 23, 2026 | 08:54 PM IST
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सारांश

नीट पेपरफुटीविरोधात राहुल गांधी आणि १२२० विरोधी खासदार दिल्लीत रस्त्यावर उतरले. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा आणि पीएम मोदींच्या माफीची मागणी करत विरोधकांनी जोरदार निदर्शने केली.

पीएम हाऊसनंतर राहुल गांधींचा नवा डाव! १२० खासदारांसह उतरले रस्त्यावर (Photo Credit - X)

पीएम हाऊसनंतर राहुल गांधींचा नवा डाव! १२० खासदारांसह उतरले रस्त्यावर (Photo Credit - X)

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विस्तार
  • पीएम हाऊसनंतर राहुल गांधींचा नवा डाव!
  • १२० खासदारांसह उतरले रस्त्यावर
  • म्हणाले, ‘मोदी सरकार लोकशाहीची हत्या करतंय’
नीट (NEET) आणि इतर परीक्षांमधील अनियमित घोटाळ्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समर्थनासाठी विरोधी पक्ष पुन्हा एकदा आक्रमक झाला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या नेतृत्वाखाली तब्बल १२० विरोधी खासदार रस्त्यावर उतरले. गांधी स्मृती येथे पोहोचलेल्या राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारवर थेट प्रहार केला. “महात्मा गांधींची जिथे हत्या झाली, तिथेच आज मोदी सरकार लोकशाहीची हत्या करत आहे,” असा गंभीर आरोप करत राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्याकडे २ प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत.

मोदी सरकार लोकशाहीची हत्या करत आहे – राहुल गांधी

तीस जानेवारी मार्ग येथील गांधी स्मृती येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राहुल गांधी म्हणाले, “देशातील लाखो तरुण आणि विद्यार्थी आज रस्त्यावर उतरले आहेत, त्यामुळे ‘INDIA’ आघाडीच्या सर्व खासदारांनी त्यांच्या समर्थनासाठी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला. शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीमार केला जात आहे. आम्ही इंडिया गेटकडे निघालो होतो, परंतु पोलिसांनी बॅरिकेट्स लावून आमचा रस्ता अडवला.” त्यानंतर खासदारांनी आपला मोर्चा गांधी स्मृतीकडे वळवला. “जेथे बापूंची हत्या झाली, तेथे आज मोदी सरकार लोकशाहीचा बळी देत आहे,” अशी आक्रमक टीका त्यांनी केली.

बस ड्रायव्हरच्या सीटजवळ पोहोचल्या प्रियंका गांधी!

गुरुवारी सायंकाळी राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी ‘INDIA’ आघाडीच्या प्रमुख नेत्यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. त्यानंतर सर्व खासदार एकाच बसमधून रवाना झाले. पोलिसांनी बस रोखल्यानंतर निर्माण झालेल्या १० मिनिटांच्या गतिरोधादरम्यान काँग्रेस खासदार प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) थेट बसच्या ड्रायव्हर सीटजवळ पोहोचल्या आणि त्यांनी बाहेर तैनात असलेल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी राहुल गांधी यांनी बसमधूनच देशभरातील विद्यार्थ्यांना संदेश दिला की, “आम्हाला रोखण्यात आले असले तरी विरोधी पक्ष तुमच्या हक्कासाठी शेवटपर्यंत लढेल.”

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हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, यापूर्वी २१ जुलै रोजी जे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचा वाढदिवस होता राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाकडे मोर्चा काढला होता आणि तिथे धरणे आंदोलन केले होते. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत आपली आंदोलने सुरूच राहतील, असे विरोधी पक्षांनी स्पष्ट केले आहे.

CJP ची देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने देशभरात आंदोलनाचा विस्तार करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. पक्षाने ‘Every District, One Day, One Demand’ या घोषवाक्यासह २४ जुलै रोजी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे. या आंदोलनाचा उद्देश कथित पोलीस अत्याचारांविरोधात आवाज उठवणे आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवणे असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले आहे.

‘प्रत्येक जिल्हा, एक दिवस, एक मागणी’ मोहिमेची घोषणा

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पोस्टरद्वारे CJP ने विद्यार्थी संघटना, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांना एकत्र येऊन जिल्हास्तरीय आंदोलने आयोजित करण्याचे आवाहन केले आहे. या मोहिमेअंतर्गत देशभरातील पोलीस अत्याचारांच्या बळींप्रती एकजूट व्यक्त करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

प्रशासनाशी समन्वय साधण्याचे आवाहन

पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये आंदोलनापूर्वी संबंधित प्रशासनाकडून आवश्यक परवानग्या घेण्याचे आणि स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या मागण्या नागरिकांसमोर वाचून दाखवण्याचे आणि शांततेच्या मार्गाने निषेध नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

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Web Title: Rahul gandhi and opposition mps protest over neet paper leak demands education minister resignation marathi news

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Published On: Jul 23, 2026 | 08:54 PM

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