  • Punjab Kings Explosive Batter Priyansh Arya And Cooper Connolly Hammered Lsg Bowlers Set 5 Big Records

Priyansh Arya ने लखनऊच्या गोलंदाजीची लावली वाट, IPL 2026 च्या 1 सामन्यात झाले 5 रेकॉर्ड्स

२०२६ च्या इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये पंजाब किंग्सने रविवारला 'सुपर संडे' बनवले. प्रियांश आर्य आणि कूपर कॉलनी यांनी मिळून फलंदाजीचे पाच प्रभावी विक्रम रचले. पंजाबने या हंगामातील सर्वोच्च धावसंख्या उभारली

Updated On: Apr 20, 2026 | 10:30 AM
प्रियांश आणि कूपरने बनवले ५ रेकॉर्ड्स (फोटो सौजन्य - Instagram)

  • प्रियांश आर्य आणि कूपर कॉनलीने घडवला इतिहास 
  • बनवले ५ रेकॉर्ड्स
  • पंजाब किंग्ज राहिला अपराजित 
सातत्याने लक्ष्याचा पाठलाग करण्यात माहिर असलेल्या पंजाब किंग्सने प्रियांश आर्या आणि कूपर कॉनोली यांच्या स्फोटक फलंदाजीच्या जोरावर न्यू चंदीगडमध्ये लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध एक विक्रम मोडणारी कामगिरी केली. श्रेयस अय्यरच्या संघाने २५४ धावांचा डोंगर उभा केला आणि ऋषभ पंतच्या संघाचा ५४ धावांनी पराभव केला. पंजाब किंग्सने या सामन्यात पाच विक्रम रचले, त्यापैकी एक म्हणजे सलग सहा सामन्यांमध्ये अपराजित राहण्याचा विक्रम.

प्रियांश आर्या आणि कूपर कॉनोली यांच्या शानदार फलंदाजीच्या जोरावर, किंग्सने सात गडी गमावून २५४ धावा केल्या, जी या हंगामातील कोणत्याही संघाची सर्वोच्च धावसंख्या आहे. लक्ष्याचा पाठलाग करताना लखनौच्या संघाने कडवी झुंज दिली, पण ते केवळ २०० धावांपर्यंतच पोहोचू शकले. या विजयासह, किंग्सने एक मोठा विक्रम रचला आहे. आयपीएल हंगामाच्या सुरुवातीला सलग सहा सामने जिंकणारा तो पहिला संघ ठरला आहे.

पंजाब किंग्स २०० पेक्षा जास्त धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी ओळखला जातो, पण यावेळी प्रथम फलंदाजी करतानाही त्यांची आक्रमक फलंदाजी प्रभावी ठरली. प्रभसिमरन पहिल्याच चेंडूवर बाद होऊनही प्रियांश आर्या आणि कूपर कॉनॉली यांनी संघाला सावरले. या दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १८२ धावांची भक्कम भागीदारी केली आणि एल अँड टीच्या गोलंदाजांना रोखून धरले.

PKBS vs LSG Live Updates: Connolly – प्रियांशच्या झंझावातात ‘नवाब’ झुकले, गोलंदाजीचा निर्णय चुकणार? ‘पंत’सेना गपगार

आर्या आणि कॉनॉलीची मोठी खेळी, स्टॉइनिसचा शेवट

आर्याने ३७ चेंडूंमध्ये नऊ षटकार आणि चार चौकारांसह ९३ धावा ठोकल्या, त्याचा स्ट्राइक रेट २५१.३५ होता. कॉनॉलीनेही मागे न राहता ४६ चेंडूंमध्ये सात षटकार आणि आठ चौकारांसह ८७ धावा केल्या. दोन्ही फलंदाजांनी सातत्यपूर्ण धावा केल्या आणि चार षटकांत १५ पेक्षा जास्त धावा केल्या. त्यांनी एडन मार्करामच्या एका षटकात पाच षटकार मारून एकूण ३२ धावा केल्या.

PBKS vs LSG Live Score: लखनौने जिंकली नाणेफेक, पंजाब करणार पहिले फटकेबाजी; बॅटिंगचा निर्णय

सामन्यादरम्यान झालेले ५ विक्रम

  • पंजाब किंग्स कोणत्याही हंगामातील आपले पहिले सहा सामने अपराजित राहणारा पहिला संघ ठरला आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली संघाने आतापर्यंत पाच सामने जिंकले आहेत. कोलकाताविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाला
  • या हंगामात पंजाब किंग्सने सर्वाधिक धावसंख्या उभारली आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध २५० धावा केल्या होत्या
  • पंजाब किंग्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यातील सामन्यात ४५४ धावा झाल्या, ज्यात दोन्ही संघांनी मिळून ३२ षटकार मारले. या हंगामातील एकाच सामन्यात सर्वाधिक षटकारांचा हा विक्रम आहे
  • लखनौविरुद्ध पहिली विकेट पडल्यानंतर प्रियांश आर्य आणि कूपर कॉनोली यांनी स्फोटक फलंदाजी करत १८२ धावा जोडल्या. या हंगामातील कोणत्याही विकेटसाठी ही सर्वोच्च भागीदारीचा विक्रम आहे
  • लखनौ सुपर जायंट्सचा अष्टपैलू खेळाडू एडन मार्करमला त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीतील सर्वात वाईट षटकाचा सामना करावा लागला. आयपीएल २०२६ च्या हाय-व्होल्टेज सामन्याच्या १३ व्या षटकात पंजाब किंग्सच्या प्रियांश आर्य आणि कूपर कॉनोली यांच्या स्फोटक भागीदारीने त्याला ३२ धावांवर बाद केले.

KKR Vs RCB Live: कोहलीची Virat खेळी; केकेआरचे प्ले ऑफचे स्वप्न भंगले, 6 विकेट्सने पराभव
कोर्ट फी स्टॅम्पची जादा किंमतीने विक्री! नागरिकांची चालली आर्थिक लूट; १०० रुपयांचा मुद्रांक १५० ला

चित्रपट महामंडळाची निवडणूक होणार, पण ट्विस्ट अजून बाकी! 'या' १० जूनला हायकोर्ट काय निर्णय देणार?

Pune Railway News : पुणे रेल्वेच्या केटरिंग सेवेला प्रवाशांचा प्रतिसाद; महसूलात २६ टक्क्यांनी वाढ

Solapur च्या महापौरांचा मोठा निर्णय; PM Modi यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घेतला 'हा' निर्णय

Maharashtra Rain Alert: छत्री घेऊनच फिरा! अवकाळीमुळे साताऱ्यात मोठे नुकसान,18 मेंढ्यांचा मृत्यू अन्…

Maharashtra Politics: सत्ताधारीच भांडले! सातारा भाजपमध्ये मतभेद; उदयनराजे भोसले यांनी थेट…

Fuel Shortage: भारताकडे किती दिवसांचा तेल साठा? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेलच्या वापरात कोणते राज्य आहे नंबर-१

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे 'टाळ-मृदुंग' आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

