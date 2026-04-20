Priyansh Arya ने लखनऊच्या गोलंदाजीची लावली वाट, IPL 2026 च्या 1 सामन्यात झाले 5 रेकॉर्ड्स

प्रियांश आर्या आणि कूपर कॉनोली यांच्या शानदार फलंदाजीच्या जोरावर, किंग्सने सात गडी गमावून २५४ धावा केल्या, जी या हंगामातील कोणत्याही संघाची सर्वोच्च धावसंख्या आहे. लक्ष्याचा पाठलाग करताना लखनौच्या संघाने कडवी झुंज दिली, पण ते केवळ २०० धावांपर्यंतच पोहोचू शकले. या विजयासह, किंग्सने एक मोठा विक्रम रचला आहे. आयपीएल हंगामाच्या सुरुवातीला सलग सहा सामने जिंकणारा तो पहिला संघ ठरला आहे.
पंजाब किंग्स २०० पेक्षा जास्त धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी ओळखला जातो, पण यावेळी प्रथम फलंदाजी करतानाही त्यांची आक्रमक फलंदाजी प्रभावी ठरली. प्रभसिमरन पहिल्याच चेंडूवर बाद होऊनही प्रियांश आर्या आणि कूपर कॉनॉली यांनी संघाला सावरले. या दोघांनी दुसऱ्या विकेटसाठी १८२ धावांची भक्कम भागीदारी केली आणि एल अँड टीच्या गोलंदाजांना रोखून धरले.
आर्या आणि कॉनॉलीची मोठी खेळी, स्टॉइनिसचा शेवट
आर्याने ३७ चेंडूंमध्ये नऊ षटकार आणि चार चौकारांसह ९३ धावा ठोकल्या, त्याचा स्ट्राइक रेट २५१.३५ होता. कॉनॉलीनेही मागे न राहता ४६ चेंडूंमध्ये सात षटकार आणि आठ चौकारांसह ८७ धावा केल्या. दोन्ही फलंदाजांनी सातत्यपूर्ण धावा केल्या आणि चार षटकांत १५ पेक्षा जास्त धावा केल्या. त्यांनी एडन मार्करामच्या एका षटकात पाच षटकार मारून एकूण ३२ धावा केल्या.
