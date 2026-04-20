इतिहासातील क्रूर हुकूमशाह अ‍ॅडॉल्फ हिटलर याचा जन्मदिन; जाणून घ्या 20 एप्रिलचा इतिहास

Updated On: Apr 20, 2026 | 10:26 AM
नाझी नेता जर्मनीचा हुकूमशहा अ‍ॅडॉल्फ हिटलरचा जन्मदिन आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

एक असा हुकूमशाह ज्याच्या नावाने आजही दहशत निर्माण होते तो म्हणजे अ‍ॅडॉल्फ हिटलर. नाझीचा नेता असलेला अ‍ॅडॉल्फ हिटलर याचा आजच्या दिवशी 1889 साली जन्म झाला. ऑस्ट्रियातील ब्राउनाऊ आम इन हे त्याचे जन्मस्थान असून त्याने अत्यंत अमानूष हत्या केल्या. पहिल्या महायुद्धानंतर जर्मनीतील राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरतेचा फायदा घेत त्याने आपली सत्ता मजबूत केली.

१९३३ मध्ये तो जर्मनीचा चान्सलर बनला आणि नंतर हुकूमशहा झाला. हिटलरच्या कारकिर्दीत आक्रमक राष्ट्रवाद, वंशभेद आणि ज्यूविरोधी धोरणे यांना प्राधान्य दिले गेले. त्याच्या नेतृत्वाखाली जर्मनीने १९३९ मध्ये पोलंडवर आक्रमण केले, ज्यामुळे World War II सुरू झाले. या युद्धात लाखो लोकांचा बळी गेला. विशेषतः ज्यू समाजावर झालेल्या नरसंहाराला Holocaust म्हणून ओळखले जाते. १९४५ मध्ये जर्मनीचा पराभव निश्चित झाल्यावर हिटलरने आत्महत्या केली. त्याच्या कारभारामुळे जगभरात मोठे विध्वंस आणि मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन झाले. (Dinvishesh)

 

20 एप्रिल रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1770 : कॅप्टन जेम्स कुक, प्रसिद्ध महासागर संशोधक, यांनी ऑस्ट्रेलिया खंडाचा शोध लावला.
  • 1939 : ॲडॉल्फ हिटलरचा 50 वा वाढदिवस जर्मनीमध्ये सार्वजनिक सुट्टीसह साजरा करण्यात आला.
  • 1945 : दुसरे महायुद्ध – अमेरिकन सैन्याने लीपझिग शहर ताब्यात घेतले.
  • 1946 : संयुक्त राष्ट्र संघाची संघटना विसर्जित करण्यात आली आणि नंतर तिचे संयुक्त राष्ट्रात रूपांतर झाले.
  • 1972 : अपोलो प्रोग्राम: अपोलो 16 लुनार मॉड्यूल, जॉन यंगच्या आदेशाने आणि चार्ल्स ड्यूकने पायलट असलेले, चंद्रावर उतरले.
  • 1992 : जी.एम.आर.टी.ची पहिली ॲंटेना पुणे जिल्ह्यातल्या खोडदमध्ये उभारली गेली. ही आशियातली सगळ्यात मोठी रेडिओ दुर्बिण आहे.
  • 2008 : इंडी कार शर्यत जिंकणारी डॅनिका पॅट्रिक पहिली महिला चालक ठरली.
  • 2020 – रशिया-सौदी अरेबिया तेल किंमत युद्धाचा परिणाम – इतिहासात प्रथमच, तेलाच्या किमती शून्याच्या खाली आल्या.
  • 2023 : SpaceX चे स्टारशिप रॉकेट, आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आणि सर्वात शक्तिशाली रॉकेट, प्रथमच प्रक्षेपित झाले. उड्डाणाच्या 4 मिनिटांत त्याचा स्फोट होतो ॉ.
20 एप्रिल रोजी जन्म दिनविशेष

 

  • 788 ई .पुर्व : आदि शंकराचार्य यांचा जन्म.
  • 1749 : ‘नानासाहेब पेशवे’ – मराठा सत्तेचा ध्वज अटकेपार नेणार्‍या पेशव्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या देवदेवेश्वर मंदिराची यांनी पर्वतीवर स्थापना केली.
  • 1808 : अध्यक्ष नेपोलियन (तिसरे) – फ्रान्सचे पहिले यांचा जन्म. (मृत्यू: 9 जानेवारी 1873)
  • 1889 : ‘अ‍ॅडॉल्फ हिटलर’ – नाझी हुकूमशहा तसेच दुसऱ्या महायुद्धाचा प्रारंभ करणारे यांचा जन्म. (मृत्यू: 30 एप्रिल 1945)
  • 1896 : सार्थ ज्ञानेश्वरी चे लेखक प्रा. ह. भ. प. शंकर वामन उर्फ सोनोपंत (मामासाहेब) दांडेकर यांचा माहीम, ठाणे येथे जन्म. (मृत्यू: 9 जुलै 1968)
  • 1914 : ज्ञानपीठ विजेते ओरिया साहित्यिक गोपीनाथ मोहंती यांचा जन्म. (मृत्यू: 20 ऑगस्ट 1991)
  • 1939 : ‘सईदुद्दीन डागर’ – ध्रुपद गायक यांचा जन्म.
  • 1950 : मुख्यमंत्री ‘चंद्राबाबू नायडू’ आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री यांचा जन्म.
  • 1966 : ‘डेव्हिड फिलो’ – याहू चे सहसंस्थापक यांचा जन्म.
  • 1972 : ‘ममता कुलकर्णी’ – अभिनेत्री
  • 1980 : ‘अरीन पॉल’ – भारतीय दिग्दर्शक आणि पटकथालेखक यांचा जन्म.
20 एप्रिल रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1918 : ‘कार्ल ब्राऊन’ – नोबेल पारितोषिक विजेते जर्मन भौतिकशास्त्रज्ञ यांचे निधन. (जन्म: 6 जून 1850)
  • 1938 : ‘चिंतामणराव वैद्य’ – न्यायाधीश व कायदेपंडित यांचे निधन. (जन्म: 18 ऑक्टोबर 1861)
  • 1960 : ‘पन्नालाल घोष’ – बासरीवादक संगीतकार यांचे निधन. (जन्म: 24 जुलै 1911)
  • 1970 : गीतकार आणि शायर शकील बदायूँनी याचे निधन. (जन्म: 3 ऑगस्ट 1916)
  • 1999 : ‘कमलाबाई कृष्णाजी ओगले’ – रुचिरा पुस्तकाच्या लेखिका याचे निधन. (जन्म: 16 सप्टेंबर 1913)

Published On: Apr 20, 2026 | 10:26 AM

