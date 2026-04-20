एका क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं! हायवेवर स्टंटबाजी जीवावर बेतली; ओव्हरटेक करायला गेले अन्…, थरारक Video Viral

Stunt Video : सोशल मीडियावर प्रसिद्धीसाठी लोक आपला जीव धोक्यात घालताना कोणताही विचार करत नाही. यामुळे अनेकांच्या जीवावर बेतले आहे. मात्र कोणीही सुधारण्याचे नाव घेईना. सध्या असाच एक थरारक स्टंटचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 10:16 AM
Terrific Bike Stunt

एका क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं! हायवेवर स्टंटबाजी जीवावर बेतली; ओव्हरटेक करायला गेले अन्..., थरारक Video Viral (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • काळजाचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ
  • ओव्हरटेक करायच्या नादात होत्याचं नव्हतं झालं
  • तीन तरुणांचा ट्रकखाली चिरडून अंत
Viral Stunt Video : सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी, हिरोगिरी दाखवण्यासाठी आणि रिल बनवण्यासाठी आजकालचे तरुण कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. याचा एक भीषण प्रत्यय देणारा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. व्हिडिओ मध्यप्रदेशातील असल्याचा दावा केला जात आहे. नॅशनल हायवेवर वेगाने बाईक चालवणाऱ्या तरुणांना स्टंटबाजी जीवावर बेतली आहे. या अपघातात तीन जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहेत, तर दोन जण गंभीर जखमी आहेत.

नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, एका पल्सर बाईकवर तीन तरुण स्वार आहेत. तरुण अतिवेगात गाडी चालवत आहे. तेही रस्त्यावर ट्रक आणि मोठ्या गाड्यांची रहदारी चालू असताना हा स्टंट सुरु आहे. वेड्यावाकड्या पद्धतीने हे तरुण गाडी चालवत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे यातील एका तरुणाच्या हातात बंदूक दिसत आहे. तर आणखी दोन तरुण या स्टंटबाजीचा व्हिडिओ काढत आहे. अचानक बाईक चालवणारा तरुण  गाडीची स्पीड वाढवतो आणि विटांनी भरलेल्या ट्रोलाला ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न करतो. पण या नादात त्यांच्या बाईक ट्रोलाला जोरात धडकते आणि भयंकर अपघात घडतो. अपघात इतका भीषण होत की बाईकचा चक्काचूर झाला असणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, यातील तीन जणांचा मृत्यू झाला असून रिल शूट करणाऱ्या दोन गंभीर जखमी आहे.

व्हायरल व्हिडिओ


नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @AnathNagrik या अकाऊंटवर शेअर करण्यात आला आहे. या घटनेवर लोकांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे. परंतु धोकादयक पद्धतीने गाडी चालवणाऱ्यांना अशीच अद्दल घडली पाहिजे असे काहींनी म्हटले आहे. रस्त्यावरील स्टंटबाजी इतरांच्याही जीवावर बेतू शकते हे या हिरोबाजांना समजत नाही असे एका नेटकऱ्याने म्हटले आहे. सध्या या अशा घटनांमध्ये वाढ झाली असून यावर चिंता व्यक्त केली जात आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Apr 20, 2026 | 10:14 AM

