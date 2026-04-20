Israel Iran Conflict: ‘इस्रायल रानटीपणाला उत्तर देणारी सभ्यतेची तलवार’; इराणसोबतच्या युद्धावर नेतन्याहूंचे खोचक विधान

Benjamin Netanyahu on Iran barbarism : मध्य-पूर्वेतील राजकारण सध्या एका अत्यंत नाजूक वळणावर येऊन ठेपले आहे. एकीकडे इराण आणि इस्रायल यांच्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी जागतिक स्तरावर चर्चा सुरू आहेत, तर दुसरीकडे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू (benjamin netanyahu) यांनी अत्यंत आक्रमक विधान करून या चर्चेच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. नेतान्याहू यांनी इराणला जगातील ‘रानटी’ आणि दहशतवादी शक्ती संबोधले असून, इस्रायलची ही लढाई पाश्चात्य संस्कृती वाचवण्यासाठी सुरू असल्याचे म्हटले आहे. या विधानामुळे आखाती देशांमध्ये पुन्हा एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष जावियर मिलेई सध्या इस्रायलच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्यासोबत आयोजित एका संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलताना नेतान्याहू यांनी इराणवर थेट आणि बोचरी टीका केली. ते म्हणाले, “आमचा देश अमेरिकेसोबत मिळून सभ्यतेविरुद्ध रानटीपणाची लढाई लढत आहे. इराण ही एक अशी जुलूमशाही शक्ती आहे जी केवळ इस्रायलचा विनाश पाहू इच्छित नाही, तर अमेरिकेचे पतन आणि संपूर्ण पाश्चात्य संस्कृती नष्ट करण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे.” नेतान्याहूंचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा गाझा आणि लेबनॉनमध्ये इस्रायली लष्कराच्या कारवाया अत्यंत तीव्र झाल्या आहेत. या संघर्षात इस्रायल आणि अमेरिकेने महत्त्वपूर्ण यश मिळवले असले तरी, “युद्ध अजून संपलेले नाही,” असा सज्जड दमही नेतान्याहू यांनी दिला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Naval War: चर्चेआधीच रणशिंग फुंकलं! USने इराणचे ‘Tuska Ship’ गोळीबार करून केले जप्त; ट्रम्प म्हटले, ‘धडा तर शिकवणारच’
नेतान्याहूंच्या विधानासोबतच लेबनॉन सीमेवरील घडामोडींनी जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. इस्रायली सैन्याने दक्षिण लेबनॉनमध्ये ‘यलो लाईन’ (Yellow Line) ओलांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका सशस्त्र घुसखोराला ठार मारल्याचा दावा केला आहे. ‘यलो लाईन’ हे दक्षिण लेबनॉनमधील सीमेच्या उत्तरेला सुमारे १० किलोमीटरपर्यंत पसरलेले एक विशेष लष्करी क्षेत्र आहे, जे इस्रायलने आपल्या सुरक्षेसाठी आणि हिजबुल्लाहचे (Hezbollah) अस्तित्व संपवण्यासाठी स्थापित केले आहे. तथापि, अल जझीराच्या वृत्तानुसार, इस्रायलने या व्यक्तीला ठार केल्याचा कोणताही ठोस पुरावा अद्याप सादर केलेला नाही. इस्रायली अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, या भागावर नियंत्रण ठेवणे आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव हल्ले करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. या परिस्थितीची तुलना आता गाझाशी केली जात आहे, जिथे इस्रायली लष्कराने ६० टक्क्यांहून अधिक भागावर ताबा मिळवला आहे.
NETANYAHU: “Europe is losing control over its identity, its values, and its commitment to safeguard civilization from barbarism. But Israel does not forget this eternal commitment.” Bibi just threatened the entire European continent for not going to war with Iran. pic.twitter.com/GYp9PZCN0P — Stew Peters (@realstewpeters) April 13, 2026
credit – social media and Twitter
इस्रायलच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर लेबनॉनचे लष्करही आता सक्रिय झाले आहे. लेबनॉनच्या लष्कराने दक्षिण लेबनॉनमधील टायर (Tyre) परिसरातील रस्त्यांवर इस्रायली लष्कराने लावलेले मातीचे अडथळे हटवण्यास सुरुवात केली आहे. वाहनांची आणि नागरिकांची वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी तय्यार फलासिये-टायर पुलाच्या पुनर्बांधणीचे काम सुरू करण्यात आले असून तिथे सिमेंटचे कट्टे बसवले जात आहेत. विशेष म्हणजे, लेबनॉनने या भागात आपली एक निरीक्षण चौकी (Observation Post) स्थापन केली आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांचे सैन्य आता समोरासमोर आले आहे.
عملت وحدة مختصة من الجيش على إزالة ساتر ترابي، كان قد وضعه الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ ١٨ /٤ /٢٠٢٦ على طريق الماري – عين عرب. كما جرى تركيز نقطة مراقبة عند مثلث الماري – العباسية – عين عرب.
واستكمالًا لأعمال إعادة تأهيل جسر طيرفلسيه – صور، بوشر العمل على تركيز عبّارة أسمنتية… pic.twitter.com/XA4bO5AT3n — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 19, 2026
credit – social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : RELOSA : 3000 सैनिक, 10 जेट विमाने, 5 युद्धनौका! होर्मुझमधील जहाजावरील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने उचलले ‘हे’ मोठे पाऊल
नेतान्याहूंची कडक भूमिका आणि लेबनॉन सीमेवरील प्रत्यक्ष लष्करी हालचाली पाहता, इराणसोबतची शांतता चर्चा यशस्वी होईल की नाही, याबाबत आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांमध्ये मोठी साशंकता आहे. इस्रायल कोणत्याही परिस्थितीत आपली सुरक्षा धोक्यात घालण्यास तयार नाही आणि इराण आपल्या समर्थित गटांना (जसे की हिजबुल्लाह) माघार घेण्यास सांगेल, याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मध्य-पूर्वेत राजनैतिक तडजोड होणार की युद्धाचा नवा भडका उडणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून आहे.
Ans: पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी इराणला 'रानटी' शक्ती म्हटले असून, इस्रायल आणि अमेरिका इराणच्या जुलूमशाहीविरुद्ध पाश्चात्य संस्कृती वाचवण्यासाठी लढत असल्याचे सांगितले.
Ans: 'यलो लाईन' हे इस्रायल-लेबनॉन सीमेवर उत्तरेला १० किमीपर्यंत पसरलेले इस्रायली लष्कराच्या नियंत्रणाखालील बफर झोन आहे, जे हिजबुल्लाहला रोखण्यासाठी तयार केले आहे.
Ans: इस्रायली सैन्याने 'यलो लाईन' ओलांडणाऱ्या एका संशयित सशस्त्र व्यक्तीला ठार केल्याचा दावा केला आहे, ज्यामुळे या भागात तणाव वाढला आहे.