Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Netanyahu Calls Iran Barbarism Civilization War Israel Yellow Line Lebanon Conflict 2026

Israel Iran Conflict: ‘इस्रायल रानटीपणाला उत्तर देणारी सभ्यतेची तलवार’; इराणसोबतच्या युद्धावर नेतन्याहूंचे खोचक विधान

Benjamin Netanyahu on Iran barbarism : इस्रायल-इराण शांतता चर्चेदरम्यान, पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी इराणला 'रानटी' म्हटले असून अमेरिकेसोबत 'सांस्कृतिक' लढाई असल्याचा दावा केला आहे.

Updated On: Apr 20, 2026 | 10:05 AM
netanyahu calls iran barbarism civilization war israel yellow line lebanon conflict 2026

Israel Iran Conflict : 'इस्रायल सभ्यता आणि रानटीपणा यांच्यातील लढाई लढत आहे…' इराणसोबतच्या युद्धावर बोलताना नेतन्याहू म्हणाले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • नेतान्याहूंचा घणाघात
  • युद्ध अजून संपलेले नाही
  • ‘यलो लाईन’चा थरार

Benjamin Netanyahu on Iran barbarism : मध्य-पूर्वेतील राजकारण सध्या एका अत्यंत नाजूक वळणावर येऊन ठेपले आहे. एकीकडे इराण आणि इस्रायल यांच्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी जागतिक स्तरावर चर्चा सुरू आहेत, तर दुसरीकडे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू (benjamin netanyahu) यांनी अत्यंत आक्रमक विधान करून या चर्चेच्या भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. नेतान्याहू यांनी इराणला जगातील ‘रानटी’ आणि दहशतवादी शक्ती संबोधले असून, इस्रायलची ही लढाई पाश्चात्य संस्कृती वाचवण्यासाठी सुरू असल्याचे म्हटले आहे. या विधानामुळे आखाती देशांमध्ये पुन्हा एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

नेतान्याहूंची ‘रानटीपणा विरुद्ध सभ्यता’ ही भूमिका

अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष जावियर मिलेई सध्या इस्रायलच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्यासोबत आयोजित एका संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलताना नेतान्याहू यांनी इराणवर थेट आणि बोचरी टीका केली. ते म्हणाले, “आमचा देश अमेरिकेसोबत मिळून सभ्यतेविरुद्ध रानटीपणाची लढाई लढत आहे. इराण ही एक अशी जुलूमशाही शक्ती आहे जी केवळ इस्रायलचा विनाश पाहू इच्छित नाही, तर अमेरिकेचे पतन आणि संपूर्ण पाश्चात्य संस्कृती नष्ट करण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे.” नेतान्याहूंचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा गाझा आणि लेबनॉनमध्ये इस्रायली लष्कराच्या कारवाया अत्यंत तीव्र झाल्या आहेत. या संघर्षात इस्रायल आणि अमेरिकेने महत्त्वपूर्ण यश मिळवले असले तरी, “युद्ध अजून संपलेले नाही,” असा सज्जड दमही नेतान्याहू यांनी दिला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Naval War: चर्चेआधीच रणशिंग फुंकलं! USने इराणचे ‘Tuska Ship’ गोळीबार करून केले जप्त; ट्रम्प म्हटले, ‘धडा तर शिकवणारच’

दक्षिण लेबनॉनमध्ये ‘यलो लाईन’चा मोठा वाद

नेतान्याहूंच्या विधानासोबतच लेबनॉन सीमेवरील घडामोडींनी जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. इस्रायली सैन्याने दक्षिण लेबनॉनमध्ये ‘यलो लाईन’ (Yellow Line) ओलांडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका सशस्त्र घुसखोराला ठार मारल्याचा दावा केला आहे. ‘यलो लाईन’ हे दक्षिण लेबनॉनमधील सीमेच्या उत्तरेला सुमारे १० किलोमीटरपर्यंत पसरलेले एक विशेष लष्करी क्षेत्र आहे, जे इस्रायलने आपल्या सुरक्षेसाठी आणि हिजबुल्लाहचे (Hezbollah) अस्तित्व संपवण्यासाठी स्थापित केले आहे. तथापि, अल जझीराच्या वृत्तानुसार, इस्रायलने या व्यक्तीला ठार केल्याचा कोणताही ठोस पुरावा अद्याप सादर केलेला नाही. इस्रायली अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, या भागावर नियंत्रण ठेवणे आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव हल्ले करणे हा त्यांचा अधिकार आहे. या परिस्थितीची तुलना आता गाझाशी केली जात आहे, जिथे इस्रायली लष्कराने ६० टक्क्यांहून अधिक भागावर ताबा मिळवला आहे.

credit – social media and Twitter

लेबनॉनच्या लष्कराचे प्रत्युत्तर आणि निरीक्षण चौकी

इस्रायलच्या या आक्रमक भूमिकेनंतर लेबनॉनचे लष्करही आता सक्रिय झाले आहे. लेबनॉनच्या लष्कराने दक्षिण लेबनॉनमधील टायर (Tyre) परिसरातील रस्त्यांवर इस्रायली लष्कराने लावलेले मातीचे अडथळे हटवण्यास सुरुवात केली आहे. वाहनांची आणि नागरिकांची वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी तय्यार फलासिये-टायर पुलाच्या पुनर्बांधणीचे काम सुरू करण्यात आले असून तिथे सिमेंटचे कट्टे बसवले जात आहेत. विशेष म्हणजे, लेबनॉनने या भागात आपली एक निरीक्षण चौकी (Observation Post) स्थापन केली आहे, ज्यामुळे दोन्ही देशांचे सैन्य आता समोरासमोर आले आहे.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : RELOSA : 3000 सैनिक, 10 जेट विमाने, 5 युद्धनौका! होर्मुझमधील जहाजावरील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने उचलले ‘हे’ मोठे पाऊल

शांतता चर्चेचे पुढे काय?

नेतान्याहूंची कडक भूमिका आणि लेबनॉन सीमेवरील प्रत्यक्ष लष्करी हालचाली पाहता, इराणसोबतची शांतता चर्चा यशस्वी होईल की नाही, याबाबत आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांमध्ये मोठी साशंकता आहे. इस्रायल कोणत्याही परिस्थितीत आपली सुरक्षा धोक्यात घालण्यास तयार नाही आणि इराण आपल्या समर्थित गटांना (जसे की हिजबुल्लाह) माघार घेण्यास सांगेल, याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मध्य-पूर्वेत राजनैतिक तडजोड होणार की युद्धाचा नवा भडका उडणार, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नेतान्याहू यांनी इराणबद्दल काय विधान केले?

    Ans: पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी इराणला 'रानटी' शक्ती म्हटले असून, इस्रायल आणि अमेरिका इराणच्या जुलूमशाहीविरुद्ध पाश्चात्य संस्कृती वाचवण्यासाठी लढत असल्याचे सांगितले.

  • Que: दक्षिण लेबनॉनमधील 'यलो लाईन' म्हणजे काय?

    Ans: 'यलो लाईन' हे इस्रायल-लेबनॉन सीमेवर उत्तरेला १० किमीपर्यंत पसरलेले इस्रायली लष्कराच्या नियंत्रणाखालील बफर झोन आहे, जे हिजबुल्लाहला रोखण्यासाठी तयार केले आहे.

  • Que: इस्रायली सैन्याने लेबनॉन सीमेवर कोणती कारवाई केली?

    Ans: इस्रायली सैन्याने 'यलो लाईन' ओलांडणाऱ्या एका संशयित सशस्त्र व्यक्तीला ठार केल्याचा दावा केला आहे, ज्यामुळे या भागात तणाव वाढला आहे.

Web Title: Netanyahu calls iran barbarism civilization war israel yellow line lebanon conflict 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 20, 2026 | 10:02 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू
1

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा
2

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू
3

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू
4

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM