Ranji Trophy Final : लाईव्ह सामन्यादरम्यान जम्मू-काश्मीरचा कर्णधार रागावला, कर्नाटकच्या खेळाडूला मारले डोक्यात, Video Viral

रणजी ट्रॉफीचा पहिलाच अंतिम सामना खेळणाऱ्या जम्मू आणि काश्मीरने सामन्याची जोरदार सुरुवात केली आणि मोठ्या धावसंख्येचा पाया रचला. रागाने भरलेल्या पारस डोग्राने थेट कर्नाटकचा बदली क्षेत्ररक्षक केव्ही अवनीशवर हल्ला केला.

Updated On: Feb 26, 2026 | 11:04 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

कर्नाटक आणि जम्मू आणि काश्मीर यांच्यातील रणजी ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात केवळ बॅट आणि बॉलमध्येच जोरदार स्पर्धा होत नाही तर खेळाडूंमध्ये जोरदार वादही होतात. रणजी ट्रॉफीचा पहिलाच अंतिम सामना खेळणाऱ्या जम्मू आणि काश्मीरने सामन्याची जोरदार सुरुवात केली आणि पहिल्या दिवशी मोठ्या धावसंख्येचा पाया रचला. तथापि, त्यांच्या डावाच्या दुसऱ्या दिवशी, त्यांचा कर्णधार पारस डोगरा हाणामारीत अडकला आणि त्याने कर्नाटकच्या एका क्षेत्ररक्षकाला डोक्यावर मारून सर्वांनाच धक्का दिला.

बुधवार, २५ फेब्रुवारी रोजी, कर्नाटकातील हुबळी येथे खेळल्या जाणाऱ्या अंतिम सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी, जम्मू आणि काश्मीरने आपला पहिला डाव २८२ धावांनी सुरू केला. तथापि, पहिल्या सत्रात संघाने दोन विकेट गमावल्या, त्यानंतर संघाचा कर्णधार पारस डोगरा क्रीजवर आला. अलीकडेच रणजी ट्रॉफीमध्ये १०,००० धावा पूर्ण करणाऱ्या डोगराला हाताच्या दुखापतीमुळे सामन्याच्या पहिल्या दिवशी निवृत्ती घ्यावी लागली. तथापि, तो बरा झाला आणि दुसऱ्या दिवशी आपला डाव सुरू ठेवण्यासाठी परतला.

त्यानंतर डावातील १०१ वे षटक आले, ज्यामुळे वातावरण तापले. प्रसिद्ध कृष्णाचा एक चेंडू डोग्राच्या बॅटला लागला आणि त्याने ४ धावा दिल्या. सर्वांचे लक्ष चेंडूवर असताना, रागाने भरलेल्या पारस डोग्राने थेट कर्नाटकचा बदली क्षेत्ररक्षक केव्ही अवनीशवर हल्ला केला, जो एका मूर्ख ठिकाणी उभा होता. त्यानंतर हलक्याशा बाचाबाची झाली आणि उंच डोग्राने त्याचे डोके थेट अवनीशच्या डोक्यात मारले. दोन्ही खेळाडूंनी हेल्मेट घातले होते.

डोग्राच्या या कृतीने कर्नाटकच्या क्षेत्ररक्षकाला आश्चर्यचकित केले, त्याने त्याच्या कर्णधाराकडे पाहिले. दरम्यान, कर्नाटकचा ज्येष्ठ खेळाडू मयंक अग्रवाल रागाने आला आणि त्याच्या संघातील खेळाडूचा बचाव करण्यासाठी डोग्रासमोर उभा राहिला. त्याने रागाने डोग्राच्या कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्याच वेळी, पंच देखील आले आणि परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न केला.

डोग्रा इतका रागावला का?

डोग्राच्या रागाचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, परंतु असे मानले जाते की अवनीश त्याला सतत स्लेजिंग करत होता, ज्यामुळे डोग्राला फलंदाजी करताना त्रास होत होता. तथापि, लवकरच परिस्थिती निवळली आणि षटक संपल्यानंतर, डोग्राने हात वर करून कर्नाटकच्या क्षेत्ररक्षकाची त्याच्या कृतीबद्दल माफी मागितली. पण तिथून कर्नाटकच्या इतर खेळाडूंनीही स्लेजिंग करण्यास सुरुवात केली.

Published On: Feb 26, 2026 | 11:04 AM

