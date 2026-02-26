T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानला अजूनही विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत जाण्याची संधी? ही त्यांची शेवटची आशा…

पाकिस्तानचा पहिला सुपर 8 चा सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला होता, तर दुसरा सामना इंग्लंडविरूद्ध झाला या सामन्यामध्ये पाकिस्तानच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. गुणतालिकेमध्ये पाकिस्तानच्या खात्यामध्ये 1 गुण आहे त्यांचा शेवटचा सामना आता सुपर 8 चा श्रीलंकेविरूद्ध शिल्लक आहेत. टी-२० विश्वचषक उपांत्य फेरीची शर्यत अत्यंत रोमांचक बनली आहे. न्यूझीलंडने त्यांच्या दुसऱ्या सुपर ८ सामन्यात श्रीलंकेचा ६१ धावांनी पराभव केला, ज्यामुळे त्यांना स्पर्धेतून बाहेर काढण्यात आलेच नाही तर उपांत्य फेरीत पोहोचण्याच्या त्यांच्या स्वतःच्या आशाही बळकट झाल्या.
मिशेल सँटनरच्या नेतृत्वाखालील न्यूझीलंड क्रिकेट संघ सध्या टी-२० विश्वचषक सुपर ८ पॉइंट्स टेबलमध्ये ३ गुणांसह इंग्लंडच्या मागे दुसऱ्या स्थानावर आहे. न्यूझीलंडचा पाकिस्तानविरुद्धचा पहिला सामना पावसामुळे वाया गेला. गट २ मध्ये असलेला पाकिस्तान उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत आहे, परंतु त्यांचे भवितव्य आता त्यांच्या हातात नाही. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक उपांत्य फेरीत पाकिस्तान कसे पात्र ठरू शकते ते जाणून घेऊया.
आज भारताचा सामना झिम्बाब्वेशी, टीम इंडियासमोर ‘करो या मरो’ची स्थिती! सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी सामना जिंकणे अनिवार्य
२०२६ च्या टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्यासाठी पाकिस्तानला सर्वात जास्त प्रार्थनांची आवश्यकता आहे. पाकिस्तानचा सुपर ८ चा शेवटचा सामना २८ फेब्रुवारी रोजी श्रीलंकेविरुद्ध आहे. उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत राहण्यासाठी, पाकिस्तानला प्रथम हा सामना जिंकावा लागेल. त्याआधी, २७ फेब्रुवारी रोजी न्यूझीलंडचा सामना इंग्लंडशी होईल, जो आधीच सेमीफायनलमध्ये पोहोचला आहे. जर किवींनी हा सामना जिंकला तर पाकिस्तान टी२० विश्वचषकातून बाहेर पडेल. तथापि, जर किवींनी पराभव पत्करला तर पाकिस्तानची सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्याची शक्यता वाढेल.
न्यूझीलंडच्या पराभवानंतर, किवी संघासारखेच तीन गुण मिळवण्यासाठी पाकिस्तानला श्रीलंकेविरुद्ध विजय मिळवावा लागेल. शिवाय, सलमान आगा यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान क्रिकेट संघाला नेट रन रेटचाही विचार करावा लागेल. सध्या, न्यूझीलंडचा नेट रन रेट +३.०५० आहे, तर पाकिस्तानचा -०.४६१ आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या पराभवाचा न्यूझीलंडच्या नेट रन रेटवर परिणाम होईल, त्यामुळे पाकिस्तानला श्रीलंकेविरुद्ध विजय आणि नेट रन रेट दोन्ही विचारात घ्यावे लागतील.