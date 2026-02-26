Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 Still A Chance For Pakistan To Reach World Cup Semi Finals This Is Their Last Hope

T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानला अजूनही विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत जाण्याची संधी? ही त्यांची शेवटची आशा…

गट २ मध्ये असलेला पाकिस्तान उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत आहे, परंतु त्यांचे भवितव्य आता त्यांच्या हातात नाही. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक उपांत्य फेरीत पाकिस्तान कसे पात्र ठरू शकते ते जाणून घेऊया. 

Updated On: Feb 26, 2026 | 10:50 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

पाकिस्तानचा पहिला सुपर 8 चा सामना पावसामुळे रद्द करण्यात आला होता, तर दुसरा सामना इंग्लंडविरूद्ध झाला या सामन्यामध्ये पाकिस्तानच्या संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. गुणतालिकेमध्ये पाकिस्तानच्या खात्यामध्ये 1 गुण आहे त्यांचा शेवटचा सामना आता सुपर 8 चा श्रीलंकेविरूद्ध शिल्लक आहेत. टी-२० विश्वचषक उपांत्य फेरीची शर्यत अत्यंत रोमांचक बनली आहे. न्यूझीलंडने त्यांच्या दुसऱ्या सुपर ८ सामन्यात श्रीलंकेचा ६१ धावांनी पराभव केला, ज्यामुळे त्यांना स्पर्धेतून बाहेर काढण्यात आलेच नाही तर उपांत्य फेरीत पोहोचण्याच्या त्यांच्या स्वतःच्या आशाही बळकट झाल्या. 

मिशेल सँटनरच्या नेतृत्वाखालील न्यूझीलंड क्रिकेट संघ सध्या टी-२० विश्वचषक सुपर ८ पॉइंट्स टेबलमध्ये ३ गुणांसह इंग्लंडच्या मागे दुसऱ्या स्थानावर आहे. न्यूझीलंडचा पाकिस्तानविरुद्धचा पहिला सामना पावसामुळे वाया गेला.  गट २ मध्ये असलेला पाकिस्तान उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत आहे, परंतु त्यांचे भवितव्य आता त्यांच्या हातात नाही. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषक उपांत्य फेरीत पाकिस्तान कसे पात्र ठरू शकते ते जाणून घेऊया. 

आज भारताचा सामना झिम्बाब्वेशी, टीम इंडियासमोर ‘करो या मरो’ची स्थिती! सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी सामना जिंकणे अनिवार्य

२०२६ च्या टी२० विश्वचषक उपांत्य फेरीत प्रवेश करण्यासाठी पाकिस्तानला सर्वात जास्त प्रार्थनांची आवश्यकता आहे. पाकिस्तानचा सुपर ८ चा शेवटचा सामना २८ फेब्रुवारी रोजी श्रीलंकेविरुद्ध आहे. उपांत्य फेरीच्या शर्यतीत राहण्यासाठी, पाकिस्तानला प्रथम हा सामना जिंकावा लागेल. त्याआधी, २७ फेब्रुवारी रोजी न्यूझीलंडचा सामना इंग्लंडशी होईल, जो आधीच सेमीफायनलमध्ये पोहोचला आहे. जर किवींनी हा सामना जिंकला तर पाकिस्तान टी२० विश्वचषकातून बाहेर पडेल. तथापि, जर किवींनी पराभव पत्करला तर पाकिस्तानची सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्याची शक्यता वाढेल. 

न्यूझीलंडच्या पराभवानंतर, किवी संघासारखेच तीन गुण मिळवण्यासाठी पाकिस्तानला श्रीलंकेविरुद्ध विजय मिळवावा लागेल. शिवाय, सलमान आगा यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान क्रिकेट संघाला नेट रन रेटचाही विचार करावा लागेल. सध्या, न्यूझीलंडचा नेट रन रेट +३.०५० आहे, तर पाकिस्तानचा -०.४६१ आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या पराभवाचा न्यूझीलंडच्या नेट रन रेटवर परिणाम होईल, त्यामुळे पाकिस्तानला श्रीलंकेविरुद्ध विजय आणि नेट रन रेट दोन्ही विचारात घ्यावे लागतील.

  • जर इंग्लंडने न्यूझीलंडविरुद्ध १५ धावांनी विजय मिळवला तर पाकिस्तानला श्रीलंकेला ५५ धावांनी हरवावे लागेल.
  • जर इंग्लंडने न्यूझीलंडविरुद्ध १ धावेने विजय मिळवला तर पाकिस्तानला श्रीलंकेला ६९ धावांनी हरवावे लागेल.

Web Title: T20 world cup 2026 still a chance for pakistan to reach world cup semi finals this is their last hope

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 10:29 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs ZIM : झिम्बाब्वे सामन्यापूर्वी अभिषेक आणि अक्षर यांनी चेन्नईतील मारुंडीश्वर मंदिरात घेतला भोले बाबांचे आशीर्वाद
1

IND vs ZIM : झिम्बाब्वे सामन्यापूर्वी अभिषेक आणि अक्षर यांनी चेन्नईतील मारुंडीश्वर मंदिरात घेतला भोले बाबांचे आशीर्वाद

आज भारताचा सामना झिम्बाब्वेशी, टीम इंडियासमोर ‘करो या मरो’ची स्थिती! सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी सामना जिंकणे अनिवार्य
2

आज भारताचा सामना झिम्बाब्वेशी, टीम इंडियासमोर ‘करो या मरो’ची स्थिती! सेमीफायनलच्या शर्यतीत टिकून राहण्यासाठी सामना जिंकणे अनिवार्य

NZ vs SL : न्यूझीलंडच्या विजयाने पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या, 2026 च्या T20 विश्वचषकातील श्रीलंकेचा प्रवास संपला
3

NZ vs SL : न्यूझीलंडच्या विजयाने पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या, 2026 च्या T20 विश्वचषकातील श्रीलंकेचा प्रवास संपला

Arjun Tendulkar-Saaniya Wedding : अर्जुन-सानियाच्या लग्नापूर्वीच्या सेलिब्रेशनमध्ये सचिन झाला भावूक! म्हणाला – ‘जेव्हा मुलगा…’
4

Arjun Tendulkar-Saaniya Wedding : अर्जुन-सानियाच्या लग्नापूर्वीच्या सेलिब्रेशनमध्ये सचिन झाला भावूक! म्हणाला – ‘जेव्हा मुलगा…’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शरीरात साचून राहिलेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी आहारात करा ‘या’ फळांचे सेवन, आजारांपासून राहाल दूर

शरीरात साचून राहिलेली घाण बाहेर काढून टाकण्यासाठी आहारात करा ‘या’ फळांचे सेवन, आजारांपासून राहाल दूर

Feb 26, 2026 | 10:50 AM
India-Canada Ties: ‘कॅनडातील हिंसक गुन्ह्यांमध्ये भारताचा…’ PM मार्क कार्नी यांनी दिल्ली भेटीपूर्वी दहशतवादावर केले ‘असे’ भाष्य

India-Canada Ties: ‘कॅनडातील हिंसक गुन्ह्यांमध्ये भारताचा…’ PM मार्क कार्नी यांनी दिल्ली भेटीपूर्वी दहशतवादावर केले ‘असे’ भाष्य

Feb 26, 2026 | 10:48 AM
ट्रम्प यांचा एक निर्णय अन् ब्रिटन सरकारने टेकले गुडघे; चागोस डीलवरुन घेतली माघार, नेमकं प्रकरण काय?

ट्रम्प यांचा एक निर्णय अन् ब्रिटन सरकारने टेकले गुडघे; चागोस डीलवरुन घेतली माघार, नेमकं प्रकरण काय?

Feb 26, 2026 | 10:46 AM
Today’s Share Market: शेअर बाजार हिरव्या रंगात; गुंतवणूकदारांचा उत्साह शिगेला

Today’s Share Market: शेअर बाजार हिरव्या रंगात; गुंतवणूकदारांचा उत्साह शिगेला

Feb 26, 2026 | 10:35 AM
धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर सनी आणि बॉबीसोबतच्या वादाच्या अफवांवर पूर्णविराम; Hema Malini यांचे स्पष्ट वक्तव्य

धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर सनी आणि बॉबीसोबतच्या वादाच्या अफवांवर पूर्णविराम; Hema Malini यांचे स्पष्ट वक्तव्य

Feb 26, 2026 | 10:32 AM
Chhattisgarh Crime: झोपेत असलेल्या कुटुंबावर कुऱ्हाडीने सपासप वार; तिघांचा मृत्यू तर…

Chhattisgarh Crime: झोपेत असलेल्या कुटुंबावर कुऱ्हाडीने सपासप वार; तिघांचा मृत्यू तर…

Feb 26, 2026 | 10:30 AM
T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानला अजूनही विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत जाण्याची संधी? ही त्यांची शेवटची आशा…

T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानला अजूनही विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत जाण्याची संधी? ही त्यांची शेवटची आशा…

Feb 26, 2026 | 10:29 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM