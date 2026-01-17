Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

घरच्या मैदानावर आयपीएल सामने आयोजित करण्यास उत्सुक RCB, चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये एआय-सक्षम कॅमेरे बसवण्याचा केला प्रस्ताव

आयपीएल सामने स्टेडियममधून बाहेर नेले जाऊ नयेत म्हणून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने (RCB) एम चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये एआय तंत्रज्ञानाने सुसज्ज ३०० ते ३५० कॅमेरे बसवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, आरसीबीने सोशल मिडियावर पोस्ट केली.

Updated On: Jan 17, 2026 | 09:44 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

RCB’s social media post : आयपीएल 2025 नंतर आरसीबी सातत्याने वादात सापडली आहे, सोशल मिडियावर त्याचबरोबर आरसीबीच्या संघाने जेतेपद जिंकल्यानंतर चिन्नास्वामी स्टेडियमवर झालेल्या चेंगराचेंगरी प्रकरणामुळे अनेक वृतांनी दावा केला होता की, आरसीबीचे सामने वेगळ्या मैदानावर खेळवले जाणार आहेत. आता या वृतांची माहिती मिळण्याआधी आरसीबीच्या संघाने त्याच्या सोशल मिडियावर एक प्रस्ताव सादर केला आहे. 

आयपीएल सामने स्टेडियममधून बाहेर नेले जाऊ नयेत म्हणून रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने (RCB) एम चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये एआय तंत्रज्ञानाने सुसज्ज ३०० ते ३५० कॅमेरे बसवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे आणि ४.५० कोटी रुपयांचा संपूर्ण खर्च उचलण्याचीही ऑफर दिली आहे. आरसीबीने कर्नाटक राज्य क्रिकेट असोसिएशनला अधिकृत पत्राद्वारे हा प्रस्ताव दिला आहे. गेल्या वर्षी आरसीबीच्या आयपीएल ट्रॉफी विजेत्या समारंभात स्टेडियमबाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११ चाहत्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर चिन्नास्वामी स्टेडियममधील सर्व क्रिकेट क्रियाकलाप थांबवण्यात आले होते.

IND vs BAN U19 : वैभव सुर्यवंशीवर असणार दुसऱ्या सामन्यात नजर! कोणत्या खेळाडूंना मिळणार आज Playing 11 मध्ये स्थान

जर स्टेडियमला ​​सरकारी संस्थांकडून आयपीएल २०२६ चे सामने आयोजित करण्यासाठी आवश्यक परवानग्या मिळाल्या नाहीत, तर आरसीबी व्यवस्थापन त्यांचे होम सामने रायपूर आणि पुणे येथे हलवण्याचा विचार करत आहे. जरी हे अद्याप अंतिम झालेले नसले तरी ते शक्य आहे. गेल्या वर्षी, आरसीबीने पहिल्यांदाच आयपीएल जिंकले. या विजयाचा आनंद संपूर्ण बेंगळुरूमध्ये साजरा करण्यात आला. संपूर्ण संघ चिन्नास्वामी स्टेडियममध्ये उपस्थित होता आणि एक भव्य समारंभ सुरू होता. स्टेडियमबाहेर हजारो प्रेक्षकांमध्ये चेंगराचेंगरी झाली, ज्यामध्ये अनेक लोक जखमी झाले आणि ११ जणांचा मृत्यू झाला.

नुकसान सहन करावे लागते

या घटनेचे परिणाम एम चिन्नास्वामी यांना आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचे यजमानपद गमावून भोगावे लागत आहेत. गेल्या वर्षी भारत आणि श्रीलंकेने संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या महिला एकदिवसीय विश्वचषकाचे काही सामने या स्टेडियममधून काढून नवी मुंबईला देण्यात आले होते, ज्यात अंतिम सामनाही समाविष्ट होता. भारत आणि श्रीलंकेने संयुक्तपणे आयोजित केलेला पुरुषांचा टी-२० विश्वचषक पुढील महिन्यात खेळवला जाणार आहे आणि चिन्नास्वामी यांना या स्पर्धेचे यजमानपदही देण्यात आलेले नाही.

Published On: Jan 17, 2026 | 09:44 AM

