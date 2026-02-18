PAK vs NAM, T20 World Cup : पाकसाठी अस्तित्वाची लढाई; नामिबियाविरुद्ध TOSS जिंकून फलंदाजीचा निर्णय 

PAK vs NAM, T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आज पाकिस्तान आणि नामिबिया यांच्यात ३५ वा सामना खेळला जात आहे. कोलंबो येथील सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियमवर खेळल्या जाणाऱ्या सामन्यात पाकिस्तान संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर नामीबिया संघ प्रथम गोलंदाजी करणार आहे. पाकिस्तान आणि नामिबिया यांच्यातील टी-२० विश्वचषक २०२६ चा सामना महत्वाचा असणार आहे. जर पाकिस्तानला २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात टिकून राहायचे असेल तर त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत नामिबियाला पराभूत करावे लागणार आहे. जर नामिबियाने चुकून अपसेट केली तर पाकिस्तान या विश्वचषकातून बाहेर पडणार.
हेही वाचा : IND vs NED, T20 World Cup: आज नेदरलँडपुढे बलाढ्य भारताचे आव्हान! अहमदाबादमध्ये सूर्या आर्मी गाठणार 300 धावांचा पल्ला?
पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. टॉस जिंकल्यावर आघाने प्रतिक्रिया दिली. तो म्हणाला की, “आम्ही येथे दोन सामने खेळलो आहोत. ही चांगली खेळपट्टी आहे. आम्हाला फक्त वरच्या दर्जाचे धावा काढायच्या आहेत आणि स्कोअरबोर्डवरील दबावाखाली त्यांच्यावर दबाव आणायचा आहे.” तुमच्यावर दबाव आहे का ही विचारल्यावर आघा म्हणाला की, “आम्ही पूर्वीप्रमाणेच येथे आहोत. आणि जेव्हा तुम्ही अशा प्रकारे विश्वचषकात येता तेव्हा तुमच्याकडे असेच सामने असतात. तुम्हाला जवळजवळ प्रत्येक सामना जिंकावा लागतो आणि आम्ही खेळासाठी तयार असतो. आघा पुढे म्हणाला की, “आमच्याकडे दोन बदल आहेत. सलमान आणि नाफे खेळत आहेत. शाहीन आणि अबरार सामन्यात खेळणार नाहीत.”
टॉस गमावणारा नामिबियाचा कर्णधार गेर्हार्ड इरास्मस म्हणाला की, “मला इथे खूप आवडते. इथे थोडीशी उबदारता आहे, जी एक प्रथा आहे. नामिबियामध्ये आम्हाला याची सवय आहे आणि आम्हाला खरोखर थोडा घाम गाळण्याचा आनंद आहे. मला वाटते की आम्हाला एक चांगला टी२० संघ म्हणून आमच्या प्रतिष्ठेनुसार जगायचे आहे. आम्ही सर्व पैलूंमध्ये आमच्या पट्ट्या मारल्या नाहीत. मला वाटतं की आपण बऱ्याच सामन्यांमध्ये स्पर्धा केली आहे, पण चांगल्या संघांविरुद्ध ४० षटकांसाठी हे करायला हवं, नाही का? आपल्याकडे दोन बदल आहेत. अलेक्झांडर वोल्शेंक आणि जॅक ब्रासेल आले आहेत. डायलन लीचर आणि मॅक्स हींगो यांना संधी नाही.”
हेही वाचा : मोठी बातमी! T20 World Cup 2026 दरम्यान भारतीय वंशाच्या खेळाडूने केली निवृत्तीची घोषणा, या दिवशी खेळणार शेवटचा सामना
नामिबिया प्लेइंग इलेव्हन : लॉरेन स्टीनकॅम्प, जॅन फ्रायलिंक, जॅन निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेर्हार्ड इरास्मस (कर्णधार), अलेक्झांडर वोल्शेंक, जेजे स्मित, झेन ग्रीन (कर्णधार), रुबेन ट्रम्पेलमन, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड स्कोल्झ, जॅक ब्रासेल
पाकिस्तान प्लेइंग इलेव्हन: साहिबजादा फरहान, सैम अयुब, सलमान आगा (कर्णधार), बाबर आझम, उस्मान खान (कर्णधार), ख्वाजा नाफे, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, सलमान मिर्झा, उस्मान तारिक