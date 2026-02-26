Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बारामतीमध्ये रोहित पवारांची पोलिसांसोबत शाब्दिक चकमक; जीसीए, व्हीएसआर कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल नाहीच

पोलिसांनी फक्त एफआयआर दाखल केला असून गुन्हा दाखल केलेला नाही. यावरुन रोहित पवारांचा मुंबई पोलिसांसोबत वाद झाल्यानंतर आता बारामतीमध्ये देखील रोहित पवारांची पोलिसांसोबत शाब्दिक चममक झाली आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 01:03 PM
MLA Rohit Pawar In Baramati police station with Rajendra and Yugendra Pawar register a case against VSR company

रोहित पवार हे राजेंद्र पवार व युगेंद्र पवार बारामती पोलीस स्टेशनमध्ये VSR कंपनीविरोधी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत आहे (फोटो - सोशल मीडिया)

  • बारामतीमध्ये रोहित पवार आक्रमक
  • VSR कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
  • राजेंद्र पवार आणि युगेंद्र पवारांसह बारामती पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल
Rohit Pawar in Baramati Police Station : बारामती : दिवंगत नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामती विमान अपघातमध्ये (Ajit Pawar Plane Crash) निधन झाले. अजित पवारांच्या निधनाला एक महिना होत आला असून हा अपघात आहे की घातपात यावरुन वाद निर्माण झाला आहे. अजित पवारांच्या निधनावर आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी संशय घेतला आहे. तसेच त्यांनी विमान कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. मात्र पोलिसांनी फक्त एफआयआर दाखल केला असून गुन्हा दाखल केलेला नाही. यावरुन रोहित पवारांचा मुंबई पोलिसांसोबत वाद झाल्यानंतर आता बारामतीमध्ये देखील रोहित पवारांची पोलिसांसोबत शाब्दिक चममक झाली आहे.

अजित पवारांचा अपघाती मृत्यूचा सीबीआय तपास करत आहे. डीजीसीए आणि विमान कंपनी वरती गुन्हा दाखल करावा ही मागणी रोहित पवारांनी केली आहे. यासाठी रोहित पवार यांच्यासह युगेंद्र पवार, राजेंद्र पवार आणि वकिल देखील बारामती पोलिस ठाण्यात दाखल झाले आहेत. यावेळी मोठ्या प्रमाणात पवारांचे समर्थक बारामती पोलीस स्टेशनसमोर दाखल झाले आहेत. पोलिसांच्या सगळ्या प्रश्नाची उत्तर दिली तरी एफआयआर दाखल केला जात नाही असे मत वकिलांनी व्यक्त केले आहे.

हे देखील वाचा : विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी सतेज पाटलांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होणार?

आमदार रोहित पवार, राजेंद्र पवार आणि युगेंद्र पवार हे बारामती पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाले. मागील एक तासाहून अधिक काळ त्यांची पोलिसांसोबत चर्चा सुरु आहे. परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली असून घोषणाबाजी देखील आहे. आमदार रोहित पवार, योगेंद्र पवार, आणि राजेंद्र पवार बारामती तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी दाखल झाले आहेत. पोलीस ठाण्यात ते पोलीस अधिकाऱ्यांशी चर्चा करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोठ्या संख्येने कार्यकर्त्यांनी पोलीस ठाण्यात गर्दी केली आहे.

गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी बारामतीतील वकीलही मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. पोलीस अधिकारी आणि रोहित पवार गुन्हा दाखल करण्यासंदर्भात चर्चा करत आहेत. व्हीएसआर कंपनीकडून हलगर्जीपणा झाला असून यामुळे राज्यातील मोठा नेता गेला. मनुष्यवधाचा गुन्हा कंपनीवर दाखल करण्यात यावा अशी मागणी केली जात आहे.

हे देखील वाचा :  भिगवण अपहरण प्रकरणाला नवे वळण; तरुणीने कोर्टातच व्यक्त केली ‘ही’ इच्छा

याबाबत युगेंद्र पवार म्हणाले की,” व्हीएसआर कंपनीवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे ही आमच्या सगळ्यांची मागणी आहे. इथे दादांचे समर्थक, दादांचे प्रेमी आणि बारामतीचे नागरिक जमले आहेत आणि संबंधित कंपनीवरती गुन्हा दाखल व्हावा, योग्य ती कारवाई व्हावी अशी सर्वांची इच्छा आहे, आम्ही सगळे रोहित दादांच्या मागे उभे आहोत. अजित दादांना न्याय मिळाला पाहिजे, या प्रकरणाची चौकशी लवकरात लवकर झाली पाहिजे, हीच आमची मागणी आहे, बारामती पोलिसांकडून न्याय मिळेल याची आम्हाला 100% खात्री आहे” असे मत युगेंद्र पवार यांनी व्यक्त केले.

Published On: Feb 26, 2026 | 01:03 PM

