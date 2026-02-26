पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीवर बारणेंचा ‘अभिषेक’; ‘या’ तारखेला होणार निवडीवर शिक्कामोर्तब

चुरस संपली, बारणेंच्या नावावर शिक्कामोर्तब
बुधवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेत भाजपमध्ये मोठी चुरस पाहायला मिळाली. बारणे यांच्यासोबतच संदीप कस्पटे आणि बाबा त्रिभुवन यांची नावे चर्चेत होती. मात्र, पक्षश्रेष्ठींनी अनुभवी आणि आमदार शंकर जगताप यांचे निकटवर्तीय मानले जाणाऱ्या अभिषेक बारणे यांच्या नावावर पसंती दर्शवली. नगरसचिव मुकेश कोळप यांच्याकडे अर्ज दाखल करताना उपमहापौर शैलजा बाबर आणि सभागृह नेते प्रशांत शितोळे उपस्थित होते.
संख्याबळ आणि निवडणूक प्रक्रिया १६ सदस्यीय स्थायी समितीमध्ये भाजपचे स्पष्ट बहुमत असून, पक्षाचे ११ सदस्य आहेत. याशिवाय राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) ४ आणि शिवसेना (शिंदे गट) १ असे पक्षीय बलाबल आहे. निवडणूक प्रक्रियेसाठी पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांची पीठासीन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. शनिवारी २८ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता महापालिका मुख्यालयात होणाऱ्या विशेष सभेत बारणे यांची बिनविरोध निवड घोषित केली जाईल.
कोण आहेत अभिषेक बारणे?
मतदारसंघ : थेरगाव भागातून सलग दुसऱ्यांदा नगरसेवक.
अनुभव : यापूर्वी स्थायी समितीचे सदस्य आणि ‘ग’ प्रभाग समितीचे अध्यक्ष
राजकीय पार्श्वभूमी : खासदार श्रीरंग बारणे यांचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या थेरगावात त्यांनी भाजपचे वर्चस्व निर्माण केले आहे. आमदार शंकर जगताप यांचे ते विश्वासू आहेत.
नूतन समिती सभापतींची यादी (प्रस्तावित)
समिती : प्रस्तावित सभापती
स्थायी समिती : अभिषेक बारणे
शिक्षण समिती : रविना सागर अंगोळकर
महिला व बाल कल्याण : राणीमाई पठारे
क्रीडा व सांस्कृतिक : कैलास कुटे
शहर सुधारणा समिती : संजय काटे
विधी समिती : सुजाता बोराटे
