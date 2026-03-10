Kuldeep Yadav ने दिले मुख्यमंत्री योगींना लग्नाचे आमंत्रण! विश्वविजेता झाल्यानंतर खेळाडू अडकणार लग्नबंधनात

८ मार्च रोजी भारतीय क्रिकेट संघाने अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला हरवून विक्रमी तिसरा टी-२० विश्वचषक विजेता जिंकला. टीम इंडिया घरच्या मैदानावर हे विजेतेपद जिंकणारा पहिला संघही ठरला. विश्वविजेता झाल्यानंतर, भारतीय संघाचा एक स्टार खेळाडू आता त्याच्या आयुष्याची एक नवीन इनिंग सुरू करणार आहे. कुलदीप यादव १४ मार्च रोजी मसूरी येथे वंशिकासोबत लग्न करणार आहेत. विश्वचषकापूर्वी त्यांनी वंशिकासोबत साखरपूडा केला होता आणि आता ते लग्नाच्या बेडीत अडकणार आहेत.
१७ मार्च रोजी लखनऊमधील सेंट्रम हॉटेलमध्ये कुलदीप आणि वंशिका एक भव्य रिसेप्शन पार्टी आयोजित करतील, जिथे अनेक क्रिकेट स्टार, चित्रपट स्टार आणि राजकीय नेते उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. खरं तर, चायनामन कुलदीप यादवचे वडील राम सिंह यादव यांनी लखनौ येथील मुख्यमंत्री कार्यालयात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना लग्न आणि रिसेप्शनचे निमंत्रण सादर केले. कुलदीप आणि वंशिकाचे ४ जून २०२५ रोजी लखनौमध्ये लग्न झाले होते आणि आता त्यांच्या लग्नाच्या चर्चा तीव्र होऊ लागल्या आहेत.
Israel-Iran युद्धादरम्यान, वेस्ट इंडिज आणि आफ्रिका संघ आज मायदेशी परतणार; ICC ने केली विशेष व्यवस्था
त्यांच्या लग्नानंतर, सुरुवातीला नोव्हेंबरमध्ये लग्नाची चर्चा होती, परंतु भारतीय संघाच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे, कुलदीपने विश्वचषकानंतर नवीन इनिंग सुरू करण्याची योजना आखली. कुलदीपचे कौटुंबिक मित्र आणि प्रशिक्षक कपिल देव पांडे यांनी सांगितले की, हळदी आणि मेहंदी समारंभ १३ मार्च २०२६ रोजी होणार आहेत. हा विवाह सोहळा मसुरी येथील एका रिसॉर्टमध्ये होणार आहे. भारतीय संघातील खेळाडूंसह अनेक देशांतील खेळाडू लग्नाला उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. विविध शहरांमधील अनेक उद्योगपती, कुलदीपचे प्रशिक्षक आणि कुटुंबातील मित्र देखील उपस्थित राहतील.
त्यानंतर १४ मार्च रोजी कुलदीप-वंशिका (Kuldeep Vanshika Wedding Date) सात फेऱ्या होतील आणि १७ मार्च रोजी लखनौमधील हॉटेल सेंट्रम येथे एक भव्य स्वागत समारंभ आयोजित केला जाईल, ज्यामध्ये भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ, उत्तर प्रदेश क्रिकेट असोसिएशनचे अधिकारी आणि देशभरातील पाहुणे सहभागी होतील.
कुलदीप आणि वंशिका लहानपणापासून एकमेकांना ओळखतात. दोघेही मूळचे कानपूरचे आहेत. त्यांची मैत्री वर्षानुवर्षे सुरू झाली आणि हळूहळू प्रेमात बदलली. वंशिकाचा जन्म कानपूरच्या श्याम नगर भागात झाला. शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, वंशिका पुढील शिक्षणासाठी ऑस्ट्रेलियाला गेली. तिचे वडील योगेंद्र सिंग चढ्ढा एलआयसीमध्ये काम करतात. वंशिका सध्या ऑस्ट्रेलियात काम करते.