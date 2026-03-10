PAK vs BAN : भारतात Pakistan vs Bangladesh सामना कधी आणि कुठे पाहायचा? दोन्ही संघ पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात

PAK vs BAN: टी-२० विश्वचषक २०२६ वाद स्पर्धा सुरू होण्याआधी झाला होता, यावेळी बांग्लादेशला टी-२० विश्वचषक २०२६ मधून बाहेर करण्यात आले होते. त्याच्या जागेवर स्काॅटलंडच्या विश्वचषकामध्ये खेळण्याची संधी मिळाली होती. आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या सुपर ८ टप्प्यातून बाहेर पडल्यानंतर, पाकिस्तानने आता २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाची तयारी सुरू केली आहे. संघ ११ मार्चपासून बांगलादेशविरुद्ध तीन सामन्यांची एकदिवसीय मालिका खेळणार आहे.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात न खेळलेला बांगलादेश बऱ्याच काळानंतर मैदानात उतरणार आहे. भारतीय चाहते देखील दोन्ही संघांच्या कामगिरीवर बारकाईने लक्ष ठेवतील. त्यामुळे, त्यांना ही मालिका कुठे पाहता येईल हे जाणून घ्यायचे आहे.
T20 World Cup 2026 संपला, आता भारतीय खेळाडू या स्पर्धेत उतरणार! या दिवसापासून सुरू होतील रोमांचक सामने
जेव्हा जेव्हा पाकिस्तानी संघ मैदानावर उतरतो तेव्हा भारतीय चाहते त्यांच्या सामन्यांवर लक्ष ठेवतात. भारतातील चाहते पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील ही मालिका टेलिव्हिजनवर पाहू शकणार नाहीत. तथापि, चाहते फॅनकोड अॅप आणि वेबसाइटवर डिजिटल पद्धतीने सामने पाहू शकतात. सर्व सामने भारतीय वेळेनुसार दुपारी १:४५ वाजता सुरू होणार आहेत, तर नाणेफेक दुपारी १:१५ वाजता होणार आहे. पाकिस्तान संघाने अलीकडेच मैदानावर निराशाजनक कामगिरी केली आहे, ज्यामुळे त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली आहे. टी२० विश्वचषकाच्या सुपर ८ मध्ये पाकिस्तानला श्रीलंकेविरुद्ध केवळ एका छोट्याशा विजयात यश मिळाले. या मालिकेदरम्यान कर्णधार शाहीन शाह आफ्रिदीवर दबाव असेल.
पाकिस्तान क्रिकेटला अलविदा… भ्रष्टाचार आणि राजकारणाचा आरोप करत 24 वर्षीय क्रिकेटपटूने सोडला खेळ
पाकिस्तान संघ: शाहीन शाह आफ्रिदी (कर्णधार), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अश्रफ, फैसल अक्रम, हरीस रौफ, हुसैन तलत, माझ सदाकत, मोहम्मद रिझवान (यष्टीरक्षक), मोहम्मद वसीम, मोहम्मद गाझी घोरी (यष्टीरक्षक), साद मसूद, साहिबजादा अली हुसैन, शामिल अली हुसैन, शामिल, शामिल.
बांगलादेश संघ : मेहिदी हसन मिराझ (कर्णधार), सौम्या सरकार, सैफ हसन, तन्झिद हसन, नजमुल हुसेन शांतो, तौहीद हृदोय, लिटन दास (यष्टीरक्षक), अफिफ हुसेन, महिदुल इस्लाम भुईया, रिशाद हुसैन, तन्वीर इस्लाम, मुस्तफिजुर इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, मुस्तफिजुर रहमान, मुस्तफिजुर रहमान.