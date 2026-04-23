Iran US War: ‘भारतीयांनी त्वरीत ईराण सोडावे…’, दुतावासाने जारी केली सूचना; ट्रम्पच्या धमकीने बिघडली मध्यपूर्वेतील स्थिती

भारतीय दूतावासाने सूचना केली जारी
⚠️ Advisory as on 23 April 2026. pic.twitter.com/WIPNNtFspd — India in Iran (@India_in_Iran) April 23, 2026
तेहरानमधील भारतीय दूतावासाने या सूचनेत म्हटले आहे, “भारतीय नागरिकांनी हवाई किंवा जमिनी मार्गाने इराणला प्रवास करू नये. इराणला प्रवास करणे सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते.” प्रादेशिक तणावामुळे हवाई क्षेत्रावर निर्बंध लागू आहेत. दूतावासाच्या म्हणण्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय विमानांच्या संचालनात अनेक आव्हाने कायम आहेत. त्यात पुढे म्हटले आहे, “सध्या इराणमध्ये असलेल्या भारतीय नागरिकांनी तात्काळ देश सोडावा. नागरिकांनी दूतावासाच्या संपर्कात राहावे.”
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता, भारतीय दूतावासाने सर्व नागरिकांना अधिक सावधगिरी बाळगण्याचे आणि अधिकृत सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. दूतावासाने या उद्देशासाठी एक संपर्क क्रमांकही जारी केला आहे.
ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर परिस्थिती अधिकच बिघडली
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या सुरक्षा धोक्यासंदर्भात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या कडक आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय दूतावासाने ही सूचना जारी केली आहे. संशयास्पद कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या कोणत्याही बोटीला तात्काळ नष्ट करण्याचे आदेश ट्रम्प यांनी अमेरिकी नौदलाला दिले आहेत आणि सुरुंग निर्मूलन मोहीम वाढवण्याचे आवाहनही केले आहे.
‘ट्रुथ सोशल’ या सोशल मीडिया खात्यावरील एका पोस्टमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे, “मी अमेरिकेच्या नौदलाला आदेश दिला आहे की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या पाण्यात सुरुंग पेरणाऱ्या कोणत्याही बोटीला, ती कितीही लहान असली तरी, गोळी मारून नष्ट करावे. यात कोणताही संकोच बाळगता कामा नये.” त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, आपली सुरुंग निर्मूलन जहाजे सध्या होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरुंगमुक्त करत आहेत.
होर्मुझवर अमेरिकेचे नियंत्रण: ट्रम्प
इराणमधील सुरू असलेल्या नेतृत्वसंघर्षाचा संदर्भ देत, त्यांनी प्रादेशिक घडामोडी आणि सागरी मार्गावरही अमेरिकेच्या नियंत्रणाचा दावा केला. ट्रम्प म्हणाले, “इराणला आपला खरा नेता कोण आहे हे समजण्यात खूप अडचण येत आहे. त्यांना स्वतःलाही ते स्पष्टपणे माहीत नाही. ‘कट्टरपंथी’ आणि ‘मध्यमपंथी’ गटांमध्ये मोठा अंतर्गत संघर्ष सुरू आहे. कट्टरपंथीयांचा रणांगणावर मोठा पराभव होत आहे, तर मॉडरेट असणारे अधिक आदर मिळवत आहेत.”