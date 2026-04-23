Auto News: येझदी आणि BSA या दिग्गज कंपन्यांचे जोरदार पुनरागमन, 2 नवीन स्क्रॅम्बलर बाजारात धुमधडाक्यात हजर

काय आहे खास वैशिष्ट्य
भारतातील सर्वात हलकी 350cc स्क्रॅम्बलर, अगदी नवीन आणि न थांबणारी येझदी स्क्रॅम्बलर ही शहरातल्या रस्त्यांसाठी आणि उत्साही रायडर्सच्या विकेंड ट्रिप्ससाठी खास तयार केली आहे. याचे नवीन लिक्विड-कूल्ड इंजिन, ज्याचे नाव ‘कतार’ (उच्चार ‘क-तार’) आहे, हा या मोटारसायकलचा मुख्य आधार आहे. वजनाच्या तुलनेत जबरदस्त टॉर्क असल्यामुळे, ही स्क्रॅम्बलर सुरुवातीपासूनच वेगवान प्रतिसाद देते, ज्यामुळे येझदीचा मूळ स्वभाव दिसून येतो: थेट, हाताळायला सोपी आणि नेहमी धावण्यासाठी तयार. याची सुरुवातीची किंमत Rs 1,99,950 लाख आहे.
या सेगमेंटमधील भारतातील एकमेव 650cc सिंगल-सिलेंडर इंजिन असलेली BSA स्क्रॅम्बलर, केवळ आपल्या नैसर्गिक आवडीवर आधारित राइडिंगचा वारसा पुढे नेते. ब्रिटिश इंजिनिअरिंगचे कौशल्य आणि शोध घेण्याची जिद्द यासाठी प्रसिद्ध असलेली स्क्रॅम्बलर 650, गोल्ड स्टार कॅटालिना, A10 स्पिटफायर आणि A65 फायरबर्ड यांसारख्या प्रसिद्ध गाड्यांपासून प्रेरणा घेऊन तयार केली आहे. यात अस्सल जुन्या डिझाइनसह प्रीमियम आणि आधुनिक टच देण्यात आला आहे. BSA स्क्रॅम्बलर 650 ची सुरुवातीची किंमत Rs 3,24,950 लाख आहे.
350CC इंजिनसह Bajaj Pulsar NS 400Z लाँच; अनेक फीचर्सही पॉवरही मिळणार
कंपनीने दिला ग्राहकांना विश्वास
क्लासिक लीजेंड्सचे सह-संस्थापक अनुपम थरेजा म्हणाले, ” मी नेहमीच असा विश्वास ठेवला आहे की, ज्याप्रमाणे SUV मुळे कारचे मार्केट बदलले, त्याचप्रमाणे स्क्रॅम्बलर्स भारतीय राइडिंग संस्कृतीला एक नवीन ओळख देतील. या मोटारसायकल विश्वातील SUV आहेत. स्क्रॅम्बलर्स शहरात आत्मविश्वासाने चालवण्यासाठी तयार केल्या आहेत. पण त्याचसोबत, त्या इतक्या चपळ आणि मजबूत आहेत की, तुम्हाला विकेंडला रस्त्यांच्या पलीकडे जाऊन नवीन भाग शोधण्याची प्रेरणा देतील. येझदी आणि BSA च्या दिसायला अत्यंत सुंदर आणि धाडसी डिझाइनसह आम्ही या सेगमेंटमध्ये एक वेगळी छाप पाडण्यासाठी सज्ज आहोत. येझदी 350 आणि BSA 650 च्या माध्यमातून आम्ही भारतीय स्क्रॅम्बलर नेमकी कशी असू शकते, याची व्याख्याच मांडली आहे. नवीन येझदी तिच्या खास रूपामुळे तुमची पहिली पसंती ठरेल अशा प्रकारे तयार केली आहे. एक अशी खरी स्क्रॅम्बलर, जी दिसायला आणि कार्यक्षमतेमध्ये अतिशय वेगवान आणि दमदार आहे.”
क्लासिक लीजेंड्सचे सह-संस्थापक बोमन इराणी म्हणाले,”येझदी नेहमीच अशा रायडर्सची राहिली आहे ज्यांना स्टाईलची आवड आहे आणि ज्यांना ठराविक चौकटीत अडकून राहायला आवडत नाही. मी या गाड्यांच्या सानिध्यात लहानाचा मोठा झालो आणि स्क्रॅम्बलरचा पूर्ण प्रवास मी जवळून पाहिला आहे. जेव्हा मी येझदीचा विचार करतो, तेव्हा मला स्क्रॅम्बलरच आठवते. प्रत्येक राइडमध्ये एक प्रकारची मजा आणि मस्ती असते, जी नेहमीच येझदीच्या अनुभवाचा भाग राहिली आहे. पहिल्या येझदी स्क्रॅम्बलरने भारतात या बाईक्सची ओळख निर्माण केली, तर नवीन मॉडेलमुळे आता स्क्रॅम्बलरची क्षमता आणखी वाढली आहे.”
125cc सेगमेंटमध्ये TVS Raider चा जलवा; नवीन कलर आणि 99+ स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स
नव्या गरजा लक्षात ठेऊन केली डिझाईन
स्क्रॅम्बलर्स हे कंपन्यांनी बनवण्यापूर्वी रायडर्सनी स्वतः तयार केले होते. 1940 आणि 50 च्या दशकातील हाताने बदललेल्या BSA पासून ते त्यानंतरच्या दशकात भारतीय रस्त्यांनुसार बदललेल्या येझदीपर्यंत हा प्रवास आहे. येझदीने 2022 मध्ये भारतातील पहिली मेनस्ट्रीम फॅक्टरी-कस्टम स्क्रॅम्बलर आणून हा प्रकार पुन्हा जिवंत केला. डिझाइनपेक्षा केवळ उपयुक्ततेवर भर देणाऱ्या मार्केटमध्ये ही बाईक वेगळी ठरली. आजची सुरुवात हेच वचन पुढे नेत आहेत; वजनाला हलकी, जबरदस्त टॉर्क असलेली आणि तत्पर प्रतिसाद देणारी, अशा स्क्रॅम्बलरच्या मूळ गरजा लक्षात घेऊन या दोन नवीन बाईक्स तयार केल्या आहेत.
येझदीची प्रमुख वैशिष्ट्ये काय आहेत
जगातील सुरुवातीच्या स्क्रॅम्बलर ब्रँड्सपैकी एक असलेल्या BSA मोटरसायकलने, युके मधील रायडर्सच्या उत्तम प्रतिसादानंतर, आता आपली ‘स्क्रॅम्बलर 650’ भारतात प्रस्तुत केली आहे.